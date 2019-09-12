Расчетный счет — первая банковская услуга, с которой сталкивается бизнесмен и которой пользуется регулярно. Зачастую именно на него ориентируются предприниматели при выборе банка.

По опыту сотрудничества с сотовыми операторами пользователи уже легко ориентируются в разнообразии тарифов в зависимости от регулярности, частоты звонков, необходимости дополнительных опций — например, доступа в Интернет. Важно рассчитать совокупную стоимость обслуживания в долгосрочной перспективе, а не только во время действия акции. Так и с банковскими услугами — нет универсального тарифа. Каждый должен учитывать специфику ведения бизнеса, его трансакции. И тогда предприниматель, знающий цену деньгам, не будет переплачивать. Уральский Банк Реконструкции и Развития на кейсах реальных предприятий показал, как подобрать оптимальный тариф для бизнеса, который не будет бить по кошельку (спойлер: а может быть, и вовсе бесплатный!).

Ситуация первая. Начинающий бизнес







Александр несколько лет работал мастером в сервисном центре бытовой техники, а теперь решился на открытие собственной мастерской. Из ежемесячных платежей — только аренда помещения и оплата поставщикам необходимых запчастей. Для этого Александр пополняет счет наличной выручкой. А доход ИП периодически переводит на свою банковскую карту в пределах 100—150 тыс. рублей.

Идеальным тарифом РКО для такого бизнеса станет тариф «Промо», без абонентской платы. Притом бесплатное обслуживание счета — это не временная акция, а постоянно действующий тариф.

В рамках тарифа «Промо» внутрибанковские платежи и платежи в налоговую бесплатные, а межбанковские платежи — от 89 рублей. Плата за внесение наличных средств не превышает 100 рублей[i], а перевод дохода от предпринимательской деятельности на карту физического лица бесплатен до 150 тыс. рублей.

Для расчетов с поставщиками Александр оформил бизнес-карту: товары и услуги ею оплачиваются как обычной банковской картой, на расходы начисляется cash-back, а деньги списываются со счета компании. Расчеты по карте быстрее, чем наличкой, налоговая отчетность формируется проще и вызывает меньше вопросов со стороны контролирующих органов.

Тарифы расчетно-кассового обслуживания УБРиР высоко оцениваются экспертами. На протяжении трех лет эксперты ведущего аналитического агентства MarksWebb признают их одними из самых выгодных в России.

Ситуация вторая. Молодой активно развивающийся бизнес







Три года назад Оля и Марина познакомились во время работы в студии маникюра. Девушки подружились, год назад приобрели франшизу крупной сети, наняли персонал, и дело пошло в гору. Сейчас у них уже два «островка» в торговых центрах, а в ближайшем будущем планируют открыть еще один. Платежей хватает: это и оплата аренды площадок, и закупка нового оборудования и расходных материалов, и покупка чая-кофе для клиенток.

В таком случае эксперты советуют тариф РКО «Комфорт». Открыть расчетный счет можно бесплатно, обслуживание недорогое, а все платежи проходят в режиме онлайн. Это очень важно для наших бизнес-леди, так как им не хочется снова испытывать ту нервотрепку, когда на заре бизнеса, сотрудничая с другим банком, они не могли вовремя получить оборудование именно из-за задержки платежа. Тогда у них чуть не сорвалась рекламная кампания по открытию новой студии.

У девушек в салоне подключен эквайринговый терминал от УБРиР, ведь большинство клиенток предпочитают расплачиваться картой. Также оформлены бизнес-карты с услугой самоинкассации, по одной на каждую студию. Рабочий день заканчивается в 9—10 вечера, когда банки уже не работают. Поэтому старшие мастера в салонах сами вносят выручку за день на один расчетный счет через банкоматы, расположенные в тех же торговых центрах. Потратить деньги с карт невозможно, потому что через интернет-банк хозяйки салонов обнулили расходные лимиты.

Проводить платежи, управлять эквайрингом и бизнес-картой удобно с помощью интернет-банка Light, который подключается бесплатно, как и мобильное приложение.

Ситуация третья. Бизнес в расцвете сил







Олег — владелец сети продуктовых магазинов формата «у дома», индивидуальный предприниматель и учредитель нескольких юридических лиц. Небольшие торговые точки расположены во многих районах города. Бизнес не дает заскучать, ежедневно Олег и его сотрудники закупают сотни товаров и совершают по несколько платежей поставщикам.

Олег умеет считать деньги, поэтому к выбору тарифа расчетного обслуживания подошел основательно: проанализировал примерное количество платежей в месяц, сравнил стоимость услуг в разных банках. В итоге пришел к выводу, что для него будет выгодно пакетное предложение, позволяющее экономить до 50% от «розничной покупки» банковских услуг, к тому же включающее функцию СМС-информирования обо всех операциях по расчетному счету. В итоге Олег подключил пакет услуг «Бизнес-класс». Менеджер приехал прямо в офис, поэтому открытие расчетного счета совсем не отняло времени. Для бухгалтерии Олег подключил интернет-банк PRO, чтобы в «одном окне» контролировать финансовые потоки всех фирм и проверять благонадежность новых контрагентов через сервис «Индикатор». А для себя — мобильное приложение PRO, чтобы проводить самые важные платежи и держать руку на пульсе бизнеса, находясь в любой точке мира.

Пакет «Бизнес-класс» включает в себя 100 межбанковских платежей и приобретается сроком на три, шесть или 12 месяцев, а продлевается автоматически, при условии наличия денег на счете для оплаты нового периода. Учитывая, что банк начисляет до 5% на остаток средств на счете, деньги для оплаты пакета всегда есть, и получается, что cash-back банка полностью покрывает расходы на обслуживание. Для Олега расходы на сотрудничество с УБРиР по факту «выходят в 0».

Также с первого дня работы с УБРиР Олег оформил овердрафт, показав обороты по счету в банке, с которым сотрудничал ранее.

А с недавних пор Олег активно пользуется нефинансовыми сервисами банка: благодаря сервису «HR-консалтинг» он подбирает новых продавцов и кассиров; а специалисты сервиса «Бизнес-юрист» помогли ему найти решение в сложной ситуации с одним из поставщиков. С одной стороны, отпала необходимость держать в штате кадровика и юриста, с другой — банк ручается за качество услуг.

Не важно, как давно вы в бизнесе и сколько платежей в месяц проводит ваша компания, в УБРиР найдется предложение, подходящее именно вам.

Увидели подходящий тариф для вашего бизнеса? Не упускайте свою выгоду и оформите заявку на РКО прямо сейчас.

Узнать подробности о тарифах РКО от УБРиР можно любым удобным способом:

- на сайте банка ;

- по телефону 8 (800) 700-59-59;

- в ближайшем офисе УБРиР , обслуживающем юридических лиц.





[i] Комиссия за пересчет вносимых наличных денег в сумме до 300 тыс. рублей включительно в течение одного операционного дня — 0,13% от вносимой суммы, но не менее 100 рублей.