С 16 сентября 2019 года Энергомашбанк запускает акцию «РКО за 0 рублей» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих в банке расчетный счет и зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо бесплатного открытия счета, в течение пяти месяцев клиентам бесплатно предоставляются основные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.

В рамках акции клиентам бесплатно открывается расчетный счет с подключением системы «Банк-Клиент» в стандартной версии или с мобильным приложением. В комплекс бесплатных услуг входят изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом на открытие счета, и карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Также в течение пяти месяцев с даты открытия счета бесплатно предоставляются услуги по ведению счета, проведению 50 электронных платежных поручений в месяц, по приему наличных денежных средств без ограничения сумм. Кроме того, в акционный пакет включены бесплатные платежи в адрес физических лиц в сумме до 300 тыс. рублей в месяц.

Счет можно открыть в семи офисах Энергомашбанка в Санкт-Петербурге. Срок проведения акции — с 16 сентября по 15 ноября 2019 года. Полные условия опубликованы на сайте банка .

«Энергомашбанк — исконно петербургский банк, один из первых коммерческих банков России, который в январе отметил 30-летие. За эти годы мы научились доставлять нашим клиентам только положительные эмоции, поэтому продолжаем дарить подарки в честь юбилея банка, — комментирует заместитель генерального директора — председателя правления ПАО «Энергомашбанк» Татьяна Ежова. — Акция по бесплатному открытию счета позволит корпоративным клиентам в течение пяти месяцев бесплатно обслуживаться в банке и оценить преимущества работы с персональным менеджером, проведения платежей каждый час до 19:30 в режиме продленного дня».