3 октября 2019 года АО «Тимер Банк» отпразднует свое 28-летие — это убедительное подтверждение стабильности организации на банковском рынке. Приоритетными ориентирами для дальнейшей работы являются разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг, усиление клиентоориентированности и использование современных принципов делового взаимодействия с клиентами, формирование конкурентоспособных предложений.

В целях реализации стратегической политики банка по повышению оперативности управленческих решений и качества корпоративного управления на прошлой неделе АО «Тимер Банк» открыло два новых офиса в Москве по адресам: улица Бахрушина, 23, строение 2 и Вспольный переулок, 19 (вход со стороны Садовой-Кудринской улицы, 20).

В новых офисах представлены следующие продукты Тимер Банка: широкая линейка вкладов, обслуживание пластиковых карт, обмен валют, ипотека, потребительское кредитование и др. Крупные корпоративные клиенты смогут воспользоваться такими услугами, как зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банкинг, размещение денежных средств на депозиты.