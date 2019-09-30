



Российский SBI Банк со стопроцентным японским капиталом стремится к увеличению комплексных проектов в области кредитования предприятий малого и среднего бизнеса России.

«Рост объемов кредитования российских предпринимателей банком со 100% японским капиталом важен для российского рынка. Драйвером дальнейшего роста в этом направлении послужит привнесение зарубежных технологий онлайн-обслуживания, используемых SBI Holdings, в сочетании с отечественными партнерскими решениями и сервисами», — ранее заявил председатель совета директоров SBI Банка Кацуми Хатао во время V Восточного экономического форума.

В рамках деловой программы ВЭФ представители группы SBI Holdings Inc и SBI Банка провели серию успешных переговоров с крупнейшими российскими и японскими компаниями, а также с ведущими российскими банками. Встречи, в ходе которых обсуждались возможности плодотворного сотрудничества и развития взаимовыгодных отношений, продемонстрировали заинтересованность партнеров в инновационных технологиях, которые SBI Банк внедряет в рамках утвержденной стратегии развития.

Банк работает на российском рынке с 1994 года. В 2017 году стал частью японской корпорации SBI Holdings Inc, объединившей более 250 ведущих финтех-компаний, высокотехнологичных и биотехнологических проектов в странах Азии. Группа SBI Holdings Inc – один из лидеров Интернет-банкинга в Японии и Южной Корее, а также мировой лидер в области блокчейн-технологий. В 2018 году акционеры утвердили стратегию выхода SBI Банка на розничный рынок с онлайн-решением для российских домохозяйств с учетом их потребностей. Также, помимо обслуживания крупного бизнеса, банк приступил к созданию цифровой экосистемы для предпринимателей.

В рамках стратегии акционер последовательно развивает дочерний бизнес в России, позиционируя банк как высокотехнологический финансовый сервис. В августе 2019 года акционер провел докапитализацию банка на 1 млрд рублей для повышения его устойчивости и наращивания кредитного портфеля на фоне развития дистанционного обслуживания клиентов. Менее чем за год банк значительно нарастил объем нового кредитного портфеля крупного бизнеса и МСБ, который достиг 4,5 млрд рублей.