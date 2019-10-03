Эксперты компании «Лайм-Займ» выяснили, как клиенты относятся к долгосрочным займам (installments) и почему не спешат уходить от PDL-формата. Исследование проводилось в августе 2019 года, в опросе приняли участие более 1 000 человек.

Говоря о платежном поведении, 53% опрошенных клиентов отметили, что отдают долг частями раз в две недели, причем 48% из них обозначили свое предпочтение брать заем на более крупную сумму на условиях рассрочки. 43% клиентов одним платежом закрывают всю сумму займа.

Отвечая на вопрос, насколько понятна выгода использования долгосрочных займов на срок от 1,5 до 6 месяцев, клиенты разделились во мнениях. 50,3% знакомы с особенностями и преимуществами долгосрочных займов, около 40% заняли противоположную позицию. Основными причинами отказа от долгосрочных займов стали непонимание условий займа, неочевидность выгоды при оформлении займа на более долгий период, комиссия за досрочное погашение.

«В мире клиента нет разделения на долгосрочный и краткосрочный заем. Долгосрочные займы берут для того, чтобы закрыть несколько краткосрочных и снизить долговую нагрузку, поэтому в будущем Installment может стать альтернативой рефинансированию. Чтобы адаптироваться к регуляторным изменениям, компаниям, работающим в сегменте PDL, необходимо объяснять клиентам преимущества долгосрочных займов и искать оптимальные способы полной идентификации клиентов», – отмечает Дмитрий Артемьев, эксперт компании «Лайм-Займ».

По прогнозам аналитиков , после вступления в силу новых регуляторных ограничений с 1 июля 2019 года, 78% PDL-портфеля окажутся убыточными, многим компаниям предстоит адаптировать свою бизнес-модель и обратить внимание на сегмент Installment. Как сообщает ТАСС , в первом полугодии прибыль организаций от займов «до зарплаты» снизилась на 7%, составив 18,9 млрд рублей.