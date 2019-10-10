Специально к 29-летию Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) запущено новое позиционирование и концептуальный подход к рекламным кампаниям для малого бизнеса. Слоганом новой стратегии корпоративного направления стало утверждение «Знаю цену деньгам». Эта фраза теперь представлена во всех коммуникациях банка с соответствующей аудиторией.

Лицом нового позиционирования услуг для бизнеса стал практичный предприниматель, твердо стоящий на земле, погруженный в свое дело, знающий его изнутри, чуждый «пафосу и хайпу». Такие бизнесмены видят лица своих клиентов каждый день, знают, что их клиентам нужно, и ждут того же от своего банка.

Разрабатывая новую стратегию, специалисты УБРиР опирались в первую очередь на клиентский опыт и обратную связь от самих предпринимателей — банк системно изучает поведение своих клиентов и накопил огромную базу знаний о них. По данным последних исследований, прежде всего клиенты ждут от банковских сервисов прозрачных условий, простоты и удобства использования.

«Я хочу разговаривать о деле с тем, кто в этом разбирается, и получать то, что мне нужно, по адекватной цене, без лишних проблем и бюрократии», — один из типичных отзывов клиентов.

В первую очередь банк сделал ставку на ценообразование по принципу «необходимо и достаточно», оперативность обслуживания и легкий сценарий оформления услуг. Все вопросы расчетного обслуживания можно решить дистанционно, а для тех, кому важен личный контакт с банковским экспертом, работают персональные менеджеры в отделениях.

«Наши клиенты говорят: «Чем меньше во взаимоотношениях с банком меня отвлекают от дела, тем лучше. Я ценю свое время и деньги». Мы делаем взаимодействие клиента с банком простым и быстрым, а тарифы понятными и выгодными. Наше желание выстраивать взаимовыгодное и долгосрочное партнерство с клиентом нашло отражение и в новой рекламной концепции», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.