Банк ДОМ.РФ улучшил условия программ потребительского кредитования: снижены страховые тарифы, рефинансировать действующий кредит можно по ставке от 8,9%, а оформить кредит наличными клиенты могут по ставке от 9,9%.

Ранее ставка от 9,9% была доступна только для зарплатных клиентов банка, теперь льготные условия и удобный сервис доступны для всех заемщиков банка, предоставляющих выписку из Пенсионного Фонда, которую можно оформить в офисе банка за пять минут или на сайте госуслуг при обращении клиента через сайт банка. При этом время принятия решения сократилось до нескольких часов, дополнительных документов для подтверждения дохода и трудоустройства не требуется.

Для клиентов, желающих быть уверенными в погашении кредита при любых непредвиденных обстоятельствах, снижены тарифы на личное страхование. Таким образом, клиенты банка могут получить кредит на еще более привлекательных условиях и оставаться защищенными на весь период погашения кредита.

Средства по программе «Кредит наличными» предоставляются на потребительские цели, а программа «Рефинансирование» позволяет погасить неограниченное количество кредитов и задолженностей по кредитным картам, оформленным в разных банках и объединить их в один, а также получить наличные на любые цели.

Максимальная сумма кредита — 1,5 млн рублей (для зарплатных клиентов — до 3 млн рублей), минимальная — 100 000 рублей. Сроки кредитования — от двух до семи лет.