Промсвязьбанк (ПСБ) совместно с учеными-экспериментаторами — участниками проекта «Стратонавтика» проверил, выдержат ли карты ПСБ испытание стратосферой.

Для этого карты «Твой кешбэк» на аэростате были подняты в стратосферу на высоту 31 км и находились там 194 минуты, затем благополучно вернулись обратно. Все этапы путешествия карт представлены в видеоролике в официальных аккаунтах банка: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter.

После успешных испытаний три карты будут вручены победителям конкурса «В космос с ПСБ». Счастливчики получат карту с «космическим» уровнем кешбэка — 10% на все покупки в течение трех месяцев после окончания акции. Условия конкурса простые: в период проведения акции с 1 октября до 30 ноября необходимо совершить по любой дебетовой карте ПСБ Masterсard наибольшее количество покупок на сумму от 300 рублей.

Те, кто активно поддержит акцию в соцсетях и поставит комментарий с хештегом #псбпервыйвкосмосе, получат шанс выиграть 10-процентный кешбэк в категории «Рестораны» в течение двух месяцев после окончания акции.

«Почему карты и стратосфера? Мы решили «проверить на прочность» карты ПСБ — Банка сильных людей — в самых экстремальных условиях, — рассказала директор департамента расчетных продуктов ПСБ Наталья Волошина. — Карты более чем успешно выдержали испытания, вернулись «заряженными» на финансовый достаток и позитив. Мы дополнили их условием с повышенным кешбэком и предлагаем победителям конкурса воспользоваться преимуществами «космической» карты».

Этой осенью ПСБ предлагает держателям карт платежной системы Mastercard сразу несколько акций. Держатели карт получат приветственные бонусные баллы, баллы за подключение услуг и повышенный кешбэк за активное использование карты.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке .

С условиями по дебетовым и кредитным картам ПСБ можно ознакомиться на сайте банка.

