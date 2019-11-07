Россельхозбанк 24 октября 2019 года снизил ставки по потребительским кредитам. По ряду программ снижение составило 2 процентных пункта.

Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до семи лет по ставке от 9,5% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

В рамках акции «Подарки всем», запущенной 24 октября 2019 года и действующей до 1 февраля 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты Россельхозбанка, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 9,5%* годовых, остальные клиенты — по ставке 12,25%* годовых. Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей, возможный срок кредита — от шести месяцев.

Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых. На этих условиях пенсионеры в возрасте до 75 лет включительно могут получить кредит на неотложные нужды.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте банка в сети Интернет, а также через интернет-банк или мобильный банк клиента.

С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте.





* При условии оформления личного страхования жизни, здоровья и от потери работы.