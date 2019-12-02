29 ноября ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» опубликовало консолидированные финансовые результаты за девять месяцев 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности. Полный финансовый результат банка с учетом переоценки ценных бумаг и иных финансовых активов составил 645 млн рублей прибыли против 1 551 млн рублей убытка за аналогичный период прошлого года.

Последние два квартала банк показывает устойчивый положительный финансовый результат (II квартал — 654 млн рублей совокупного дохода; III квартал — 550 млн рублей), последовательно компенсируя полученный в I квартале убыток, связанный с изменением методологии резервирования ряда возникших до периода санации ссудных активов.

В настоящее время служба управления рисками банка совместно с подразделениями по работе с проблемными активами проводит работу по оценке возможного уровня взыскания по проблемным активам и восстановления резервов на потери.

Прогнозируемый по итогу 2019 года финансовый результат банка по МСФО составит 2—2,5 млрд рублей.