Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за январь 2019 года.
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в январе стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.
Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
* Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта. Так, базовая ставка на новостройки повысилась с 9,5% до 10,5%, на готовое жилье — с 9,7% до 10,7%.
* В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума.
* По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.
ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:
* ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процента, теперь она составляет 10,1%. По новым условиям, рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела", 10,2% для зарплатных клиентов группы ВТБ, 10,5% — для других категорий клиентов.
* По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.
* Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции".
Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:
* Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал "Ведомостям" зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.
* Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению 3,5-летних еврооблигаций на сумму 10 млрд руб. Road show проводилось 28-29 января в Лондоне.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
АБ "Россия" (+12)
* Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карточку банка "Россия", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Запсибкомбанк (+9)
* Новым президентом и председателем правления Запсибкомбанка стал Александр Сурин. Такое решение принял совет директоров банка. Дмитрий Горицкий, который много лет был бессменным главой ЗСКБ, вошел в состав совета директоров.
Банк "Траст" (+10)
* "Траст" начал распродавать недвижимость, которая досталась ему от банков, перешедших под контроль Центробанка, сообщили СМИ. Как следует из информации на сайтах Единой электронной торговой площадки и "Сбербанк-АСТ", "Траст" выставил на торги активы общей стоимостью более 30 млрд рублей.
МТС Банк (+20)
Прекращено уголовное преследование сына миллиардера Бориса Зингаревича — бизнесмена Антона Зингаревича, в прошлом владельца холдинга ЭСИХ и ФК "Рединг". Его обвиняли в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму 2,5 млрд руб. Один из эпизодов дела был связан с кредитом, который структура ЭСИХ — компания "ИЦ-Энерго" — брала в МТС Банке в 2013 году.
МСП Банк (+9)
На площадке Московской биржи прошел брифинг МСП Банка "Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП", посвященный реализации первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках мультиоригинаторной платформы. Об этом говорилось в сообщении МСП Банка.
Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в декабре 2018 года, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
КИВИ Банк (32 место) и СКБ-банк (36 место)
* СМИ сообщали, что ЦБ 28 января запустит систему быстрых переводов между счетами россиян, в том числе по номеру телефона. Она призвана составить конкуренцию сервису Сбербанка. На первом этапе услуги в рамках системы будут оказывать 11 банков, в их числе КИВИ Банк и СКБ-банк.
Саровбизнесбанк (38 место)
* Президентом — председателем правления Саровбизнесбанка с 16 января назначен Алексей Елагин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации. Возглавлявшая ранее Саровбизнесбанк Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.
Банк "ДельтаКредит" (40 место)
* По мнению главного аналитика банка "Дельта-Кредит" Натальи Ващелюк, во втором полугодии может произойти незначительное снижение ставок по ипотеке и возврат к значениям конца 2018 года.
ИБ "Ренессанс Капитал" (42 место)
* Комментарийная активность главного экономиста "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Олега Кузьмина.
Кредит Урал Банк (46 место)
* Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин перечислил на счет "Кредит Урал Банка", предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Магнитогорске, 4 млн рублей.
Модульбанк (47 место)
* Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. СМИ сообщали, что свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка "Восточный".
|Место в рейтинге
|Перемещение за месяц
|Банк
|МедиаИндекс
|1
|0
|Сбербанк России
|169 549,0
|2
|0
|ВТБ
|125 898,4
|3
|0
|Альфа-Банк
|41 497,6
|4
|0
|Промсвязьбанк
|27 802,5
|5
|0
|Газпромбанк
|20 854,8
|6
|0
|Банк "ФК Открытие"
|17 073,9
|7
|+2
|Тинькофф Банк
|16 986,7
|8
|-1
|Райффайзенбанк
|16 043,4
|9
|+6
|Совкомбанк
|11 502,8
|10
|+4
|Росбанк
|10 333,7
|11
|-3
|Россельхозбанк
|9 509,4
|12
|0
|БКС Премьер
|8 684,2
|13
|0
|Московский кредитный банк
|7 798,6
|14
|+6
|Банк "Ак Барс"
|7 338,4
|15
|-5
|Банк Уралсиб
|7 218,5
|16
|+12
|АБ "Россия"
|7 059,6
|17
|+5
|Citi
|7 057,3
|18
|-7
|Почта Банк
|5 709,4
|19
|0
|Восточный банк
|5 483,3
|20
|+9
|Запсибкомбанк
|5 215,7
|21
|-5
|Банк Русский Стандарт
|4 791,4
|22
|+2
|Бинбанк
|4 671,8
|23
|+4
|Абсолют Банк
|4 543,7
|24
|+10
|Банк "Траст"
|3 717,4
|25
|+1
|Связь-Банк
|3 630,7
|26
|-1
|Банк "Санкт-Петербург"
|3 309,0
|27
|+6
|Российский национальный коммерческий банк
|3 237,4
|28
|+2
|Локо-Банк
|2 691,4
|29
|+20
|МТС Банк
|2 663,2
|30
|+2
|Нордеа Банк
|2 492,1
|31
|+4
|СМП Банк
|2 437,5
|32
|new
|КИВИ Банк
|2 387,2
|33
|-12
|Банк "Возрождение"
|2 352,2
|34
|-16
|Алмазэргиэнбанк
|2 245,1
|35
|+9
|МСП Банк
|2 131,5
|36
|new
|СКБ-банк
|2 119,4
|37
|-14
|ХКФ Банк
|1 974,0
|38
|new
|Саровбизнесбанк
|1 946,1
|39
|-8
|ЮниКредит Банк
|1 850,0
|40
|new
|Банк "ДельтаКредит"
|1 623,9
|41
|-4
|Уральский банк реконструкции и развития
|1 566,3
|42
|new
|ИБ "Ренессанс Капитал"
|1 471,2
|43
|-7
|Банк "Российский капитал"
|1 436,5
|44
|-1
|Банк "Ренессанс Кредит"
|1 289,1
|45
|-5
|ОТП банк
|1 238,8
|46
|new
|Кредит Урал Банк
|1 221,1
|47
|new
|Модульбанк
|1 202,4
|48
|+2
|Транскапиталбанк
|1 201,0
|49
|-7
|Примсоцбанк
|991,5
|50
|-5
|Банк "Глобэкс"
|961,5
*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика:
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
3. Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.19.
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