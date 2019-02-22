Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за январь 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в январе стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

* Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта. Так, базовая ставка на новостройки повысилась с 9,5% до 10,5%, на готовое жилье — с 9,7% до 10,7%.

* В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума.

* По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

* ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процента, теперь она составляет 10,1%. По новым условиям, рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела", 10,2% для зарплатных клиентов группы ВТБ, 10,5% — для других категорий клиентов.

* По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.

* Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции".

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

* Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал "Ведомостям" зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.

* Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению 3,5-летних еврооблигаций на сумму 10 млрд руб. Road show проводилось 28-29 января в Лондоне.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

АБ "Россия" (+12)

* Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карточку банка "Россия", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Запсибкомбанк (+9)

* Новым президентом и председателем правления Запсибкомбанка стал Александр Сурин. Такое решение принял совет директоров банка. Дмитрий Горицкий, который много лет был бессменным главой ЗСКБ, вошел в состав совета директоров.

Банк "Траст" (+10)

* "Траст" начал распродавать недвижимость, которая досталась ему от банков, перешедших под контроль Центробанка, сообщили СМИ. Как следует из информации на сайтах Единой электронной торговой площадки и "Сбербанк-АСТ", "Траст" выставил на торги активы общей стоимостью более 30 млрд рублей.

МТС Банк (+20)

Прекращено уголовное преследование сына миллиардера Бориса Зингаревича — бизнесмена Антона Зингаревича, в прошлом владельца холдинга ЭСИХ и ФК "Рединг". Его обвиняли в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму 2,5 млрд руб. Один из эпизодов дела был связан с кредитом, который структура ЭСИХ — компания "ИЦ-Энерго" — брала в МТС Банке в 2013 году.

МСП Банк (+9)

На площадке Московской биржи прошел брифинг МСП Банка "Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП", посвященный реализации первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках мультиоригинаторной платформы. Об этом говорилось в сообщении МСП Банка.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в декабре 2018 года, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

КИВИ Банк (32 место) и СКБ-банк (36 место)

* СМИ сообщали, что ЦБ 28 января запустит систему быстрых переводов между счетами россиян, в том числе по номеру телефона. Она призвана составить конкуренцию сервису Сбербанка. На первом этапе услуги в рамках системы будут оказывать 11 банков, в их числе КИВИ Банк и СКБ-банк.

Саровбизнесбанк (38 место)

* Президентом — председателем правления Саровбизнесбанка с 16 января назначен Алексей Елагин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации. Возглавлявшая ранее Саровбизнесбанк Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.

Банк "ДельтаКредит" (40 место)

* По мнению главного аналитика банка "Дельта-Кредит" Натальи Ващелюк, во втором полугодии может произойти незначительное снижение ставок по ипотеке и возврат к значениям конца 2018 года.

ИБ "Ренессанс Капитал" (42 место)

* Комментарийная активность главного экономиста "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Олега Кузьмина.

Кредит Урал Банк (46 место)

* Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин перечислил на счет "Кредит Урал Банка", предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Магнитогорске, 4 млн рублей.

Модульбанк (47 место)

* Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. СМИ сообщали, что свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка "Восточный".


Место в рейтингеПеремещение за месяцБанкМедиаИндекс
10Сбербанк России169 549,0
20ВТБ125 898,4
30Альфа-Банк41 497,6
40Промсвязьбанк27 802,5
50Газпромбанк20 854,8
60Банк "ФК Открытие"17 073,9
7+2Тинькофф Банк16 986,7
8-1
Райффайзенбанк16 043,4
9+6Совкомбанк11 502,8
10+4Росбанк10 333,7
11-3Россельхозбанк9 509,4
120БКС Премьер8 684,2
130Московский кредитный банк7 798,6
14+6Банк "Ак Барс"7 338,4
15-5Банк Уралсиб7 218,5
16+12АБ "Россия"7 059,6
17+5Citi7 057,3
18-7Почта Банк5 709,4
190Восточный банк5 483,3
20+9Запсибкомбанк5 215,7
21-5Банк Русский Стандарт4 791,4
22+2Бинбанк4 671,8
23+4Абсолют Банк4 543,7
24+10Банк "Траст"3 717,4
25+1Связь-Банк3 630,7
26-1Банк "Санкт-Петербург"3 309,0
27+6Российский национальный коммерческий банк3 237,4
28+2Локо-Банк2 691,4
29+20МТС Банк2 663,2
30+2Нордеа Банк2 492,1
31+4СМП Банк2 437,5
32newКИВИ Банк2 387,2
33-12Банк "Возрождение"2 352,2
34-16Алмазэргиэнбанк2 245,1
35+9МСП Банк2 131,5
36newСКБ-банк
2 119,4
37-14ХКФ Банк1 974,0
38newСаровбизнесбанк1 946,1
39-8ЮниКредит Банк
1 850,0
40newБанк "ДельтаКредит"
1 623,9
41-4Уральский банк реконструкции и развития1 566,3
42newИБ "Ренессанс Капитал"1 471,2
43-7Банк "Российский капитал"
1 436,5
44-1Банк "Ренессанс Кредит"1 289,1
45-5ОТП банк1 238,8
46newКредит Урал Банк1 221,1
47newМодульбанк1 202,4
48+2Транскапиталбанк1 201,0
49-7Примсоцбанк991,5
50-5Банк "Глобэкс"961,5

*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.19.

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