Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за январь 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в январе стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

* Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта. Так, базовая ставка на новостройки повысилась с 9,5% до 10,5%, на готовое жилье — с 9,7% до 10,7%.

* В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума.

* По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

* ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процента, теперь она составляет 10,1%. По новым условиям, рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела", 10,2% для зарплатных клиентов группы ВТБ, 10,5% — для других категорий клиентов.

* По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.

* Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции".

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

* Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал "Ведомостям" зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.

* Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению 3,5-летних еврооблигаций на сумму 10 млрд руб. Road show проводилось 28-29 января в Лондоне.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

АБ "Россия" (+12)

* Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карточку банка "Россия", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Запсибкомбанк (+9)

* Новым президентом и председателем правления Запсибкомбанка стал Александр Сурин. Такое решение принял совет директоров банка. Дмитрий Горицкий, который много лет был бессменным главой ЗСКБ, вошел в состав совета директоров.

Банк "Траст" (+10)

* "Траст" начал распродавать недвижимость, которая досталась ему от банков, перешедших под контроль Центробанка, сообщили СМИ. Как следует из информации на сайтах Единой электронной торговой площадки и "Сбербанк-АСТ", "Траст" выставил на торги активы общей стоимостью более 30 млрд рублей.

МТС Банк (+20)

Прекращено уголовное преследование сына миллиардера Бориса Зингаревича — бизнесмена Антона Зингаревича, в прошлом владельца холдинга ЭСИХ и ФК "Рединг". Его обвиняли в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму 2,5 млрд руб. Один из эпизодов дела был связан с кредитом, который структура ЭСИХ — компания "ИЦ-Энерго" — брала в МТС Банке в 2013 году.

МСП Банк (+9)

На площадке Московской биржи прошел брифинг МСП Банка "Пилотная сделка секьюритизации кредитов МСП", посвященный реализации первой сделки секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках мультиоригинаторной платформы. Об этом говорилось в сообщении МСП Банка.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в декабре 2018 года, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

КИВИ Банк (32 место) и СКБ-банк (36 место)

* СМИ сообщали, что ЦБ 28 января запустит систему быстрых переводов между счетами россиян, в том числе по номеру телефона. Она призвана составить конкуренцию сервису Сбербанка. На первом этапе услуги в рамках системы будут оказывать 11 банков, в их числе КИВИ Банк и СКБ-банк.

Саровбизнесбанк (38 место)

* Президентом — председателем правления Саровбизнесбанка с 16 января назначен Алексей Елагин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации. Возглавлявшая ранее Саровбизнесбанк Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.

Банк "ДельтаКредит" (40 место)

* По мнению главного аналитика банка "Дельта-Кредит" Натальи Ващелюк, во втором полугодии может произойти незначительное снижение ставок по ипотеке и возврат к значениям конца 2018 года.

ИБ "Ренессанс Капитал" (42 место)

* Комментарийная активность главного экономиста "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Олега Кузьмина.

Кредит Урал Банк (46 место)

* Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин перечислил на счет "Кредит Урал Банка", предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Магнитогорске, 4 млн рублей.

Модульбанк (47 место)

* Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. СМИ сообщали, что свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка "Восточный".





Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 169 549,0 2 0 ВТБ 125 898,4 3 0 Альфа-Банк 41 497,6 4 0 Промсвязьбанк 27 802,5 5 0 Газпромбанк 20 854,8 6 0 Банк "ФК Открытие" 17 073,9 7 +2 Тинькофф Банк 16 986,7 8 -1

Райффайзенбанк 16 043,4 9 +6 Совкомбанк 11 502,8 10 +4 Росбанк 10 333,7 11 -3 Россельхозбанк 9 509,4 12 0 БКС Премьер 8 684,2 13 0 Московский кредитный банк 7 798,6 14 +6 Банк "Ак Барс" 7 338,4 15 -5 Банк Уралсиб 7 218,5 16 +12 АБ "Россия" 7 059,6 17 +5 Citi 7 057,3 18 -7 Почта Банк 5 709,4 19 0 Восточный банк 5 483,3 20 +9 Запсибкомбанк 5 215,7 21 -5 Банк Русский Стандарт 4 791,4 22 +2 Бинбанк 4 671,8 23 +4 Абсолют Банк 4 543,7 24 +10 Банк "Траст" 3 717,4 25 +1 Связь-Банк 3 630,7 26 -1 Банк "Санкт-Петербург" 3 309,0 27 +6 Российский национальный коммерческий банк 3 237,4 28 +2 Локо-Банк 2 691,4 29 +20 МТС Банк 2 663,2 30 +2 Нордеа Банк 2 492,1 31 +4 СМП Банк 2 437,5 32 new КИВИ Банк 2 387,2 33 -12 Банк "Возрождение" 2 352,2 34 -16 Алмазэргиэнбанк 2 245,1 35 +9 МСП Банк 2 131,5 36 new СКБ-банк

2 119,4 37 -14 ХКФ Банк 1 974,0 38 new Саровбизнесбанк 1 946,1 39 -8 ЮниКредит Банк

1 850,0 40 new Банк "ДельтаКредит"

1 623,9 41 -4 Уральский банк реконструкции и развития 1 566,3 42 new ИБ "Ренессанс Капитал" 1 471,2 43 -7 Банк "Российский капитал"

1 436,5 44 -1 Банк "Ренессанс Кредит" 1 289,1 45 -5 ОТП банк 1 238,8 46 new Кредит Урал Банк 1 221,1 47 new Модульбанк 1 202,4 48 +2 Транскапиталбанк 1 201,0 49 -7 Примсоцбанк 991,5 50 -5 Банк "Глобэкс" 961,5

*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.19.

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