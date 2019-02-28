Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за январь 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за январь:

* В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума. Также на полях форума Герман Греф раскритиковал обязательное подключение к системе быстрых платежей и предсказал снижение ипотечных ставок к концу года.

* Глава Сбербанка Герман Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. Такое мнение банкир высказал на площадке Гайдаровского форума. По его мнению, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления.

* По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, уже к концу 2019 года ставки по ипотеке в России могут вновь перейти к снижению.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

* СМИ цитировали сообщение оргкомитета Всемирного экономического форума о том, что бизнес РФ на форуме в Давосе представят бизнесмены Андрей Костин, Герман Греф, Олег Дерипаска и другие.

* Руководители банка ВТБ на Всемирном экономическом форуме в Давосе провели встречи с представителями Саудовской Аравии, Катара, Китая, Индии, США. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Помимо этого, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не ожидает новых жестких санкций в 2019 году.

* Банк ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом "Динамо". Об в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов замыкает тройку лидеров. В эфире "Россия 24" Михаил Задорнов прокомментировал произошедшее в январе повышение НДС в России. По его мнению, данная мера не скажется на кредитовании, напротив, возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку "люди просто хотят поддержать свой жизненный уровень". Капитал банка "Открытие" после присоединения Бинбанка составил примерно 315 млрд рублей, сообщил председатель правления "ФК Открытие" Михаил Задорнов. Он отметил, что все системы банков уже объединены.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+17), председатель правления "Тинькофф Банка", и зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявили, что в сегменте зарплатных проектов сложилась монопольная ситуация, в которой частные банки остаются в стороне. Они предложили создать единый расчетный центр, который будет начислять зарплаты на карты банков, удобных гражданам.

Максим Солнцев (+12), председатель правления "СДМ-БАНК", среди главных экономических событий 2018 года назвал продолжение работы ЦБ по оздоровлению банковского рынка, а также введение новых требований, по которым банки должны уделять большее внимание деловой репутации клиентов (юридических лиц), их финансовому положению, платежной дисциплине, оплате налогов и зарубежным связям.

Сергей Монин (+8), председатель правления "Райффайзенбанка", прокомментировал переход проработавшей 20 лет в Райффайзенбанке Оксаны Панченко на должность первого вице-президента Газпромбанка.

Среди "new" в топ-20 медиарейтинга вошли:

Александр Сурин (7 место) был избран новым президентом — председателем правления ПАО "Запсибкомбанк" на заседании совета директоров финансовой структуры. Предыдущий президент "ЗСКБ" Дмитрий Горицкий остался членом совета директоров.

Алексей Елагин (10 место) был назначен советом директоров на должность президента — председателя правления "Саровбизнесбанка". Занимавшая ранее эту должность Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.

Дмитрий Голованов (11 место), председатель правления МСП Банка, в ходе конференции, на которой банк представил пилотную сделку секьюритизации кредитов на площадке Московской биржи, заявил о планах МСП Банка в 2019 году заключить сделки по секьюритизации кредитов на общую сумму не менее 10 млрд руб.

Илья Филатов (13 место), председатель правления "МТС-Банка", был назван лучшим управляющим в банковской рознице за 2018 год по версии отраслевого издания The Retail Finance.

Игорю Киму (15 место), председателю совета директоров ООО "Экспобанк", 12 января исполнилось 53 года.

Александр Самохвалов (17 место), председатель правления банка "Русский Стандарт", прокомментировал инициативу по созданию системы быстрых платежей. По его мнению, инициатива "даст клиентам возможность активно пользоваться услугами того банка, который они считают максимально удобным, а не того, в котором получают зарплату или другие выплаты".

Норихиро Саваии (19 место), председатель правления "МС Банк Рус", рассказал о результатах 2018 года, о продолжающемся стабильном росте и развитии банка.

Алексей Скородумов (20 место), председатель правления АКБ "Держава", рассказал СМИ о том, как заработать маленькому банку, о новых возможностях в связи с биометрией.

ТОП-30 банкиров:

Место в рейтинге Перемещение за год Банк Персона МедиаИндекс 1 0 Сбербанк Герман Греф 50 422,3 2 0 ВТБ Андрей Костин 23 781,7 3 0 Банк "ФК Открытие" Михаил Задорнов 4 451,9 4 +1 Промсвязьбанк Петр Фрадков 2 862,6 5 -1 Альфа-Банк Петр Авен 2 451,4 6 +17 Тинькофф Банк Оливер Хьюз 2 048,2 7 new Запсибкомбанк Александр Сурин 1 515,8 8 +1 Банк "Русский стандарт" Рустам Тарико 1 314,9 9 -3 Тинькофф Банк Олег Тиньков 1 197,3 10 new Саровбизнесбанк Алексей Елагин 798,8 11 new МСП Банк Дмитрий Голованов 785,2 12 +4 Абсолют Банк Татьяна Ушкова 331,4 13 new МТС-Банк Илья Филатов 327,6 14 -4 Банк "Траст" Александр Соколов 318,0 15 new Экспобанк Игорь Ким 305,0 16 +12 СДМ-Банк Максим Солнцев 240,7 17 new Банк "Русский стандарт" Александр Самохвалов 235,0 18 -3 Почта Банк Дмитрий Руденко 212,0 19 new МС Банк Рус Норихиро Саваии 160,0 20 new Банк "Держава" Алексей Скородумов 143,0 21 +6 Банк "Ак Барс" Валерий Сорокин 128,0 22 +8 Райффайзенбанк Сергей Монин 121,2 23 new Банк "Юнистрим" Кирилл Пальчун 115,2 24 new Первый Дортрансбанк Владимир Скобелкин 109,0 25 -6 Банк "Нейва" Павел Ефремов 101,0 26 0 Российский национальный коммерческий банк Михаил Якунин 80,1 27 new Банк "Ренессанс кредит" Алексей Левченко 65,0 28 +1 Совкомбанк Дмитрий Гусев 61,2 29 new Банк СИАБ Галина Ванчикова 59,0 30 -10 Банк "Ак Барс" Зуфар Гараев 57,0

Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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