2018 год, безусловно, следует признать драйвером рынка ипотеки. По данным Банка России, в прошедшем году банками было выдано 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше уровня 2017 года и вдвое больше показателей 2015—2016 годов. Достижению этих рекордов способствовала успешная и стабильная работа крупнейших участников ипотечного рынка. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2018 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице.



Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 26 банков и 3 банковские группы, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 января 2019 года приходится более 92% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

По итогам 2018 года совокупный ипотечный портфель банков-участников рейтинга составил 5,9 трлн рублей, увеличившись за год на 28% (прирост за полгода составил 14%). Более 61% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, ожидаемо занявшего лидирующую позицию в рейтинге. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 23,2% от совокупного объема). На третьем месте оказалась группа Societe Generaleв России (3,18% общего портфеля). Четвертое и пятое место занимают Абсолют Банк (1,4%)и Связь-Банк (1,28%). На прочих игроков рынка приходится менее 10%.

Наибольший прирост портфеля в годовом выражении показали Альфа-Банк (около 400%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (более 200%), СМП Банк и РНКБ ( более 120%), что является закономерным: в настоящий момент эти игроки активно оптимизируют свои ипотечные линейки. Больше же всех потеряла в объеме портфеля за год группа Транскапиталбанка (включает Транскапиталбанк и Инвестторгбанк) – более 35% (учитываются данные без учета цессии).

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2019 года

Место в рейтинге Банк Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % Ипотечный кредитный портфель на 01.07.18, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, % Ипотечный кредитный портфель на 01.01.18, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, % Динамика за полгода,% Динамика за год,% 1 Сбербанк России 3 621, 97 58,71 3 323,89 60,53 2900,71 58,90 9,0 24,9 2 ВТБ 1 359, 59 52,84 1 140,14 50,37 1078,57 49,19 19,2 26,1 3 Группа Societe Generale в России* 187, 25 - 178,39 - 172,13 - 5,0 8,8 в том числе ДельтаКредит 164, 83 100,00 150,90 100,00 139,56 100,00 9,2 18,1 в том числе Росбанк 22, 42 15,77 27,49 20,11 32,57 24.17 -18,4 -31,1 4 Абсолют Банк 82, 25 97,86 67,85 96,93 55,14 95,87 21,2 49,2 5 Связь-Банк 75, 00 80,61 69,40 79,67 70,56 80,14 8,1 6,3 6 Банк «Уралсиб» 67, 35 50,89 60,52 49,60 50,83 44,83 11,3 32,5 7 Возрождение 53, 93 72,11 44,06 71,90 39,30 69,20 22,4 37,2 8 Совкомбанк 50, 36 24,96 29,35 19,36 н/д н/д 71,6 н/д 9 Банк «Санкт-Петербург» 49, 68 60,79 52,61 64,96 49,73 67,04 -5,6 -0,1 10 Промсвязьбанк 45, 28 38,33 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 11 Ак Барс 43, 08 68,06 35,22 64,45 30,21 60,56 22,3 42,6 12 ЮниКредит Банк 39,57 25,63 33,72 23,63 29,15 22,08 17,3 35,7 13 Банк ДОМ.РФ 38, 28 73,30 24, 64 61,42 18, 79 53,73 55,3 103,5 14 Альфа-Банк 33, 43 7,36 15, 34 4,35 6 ,71 2,30 117,9 398,1 15 Зенит 25, 04 78,95 25,60 80,50 24,82 79,90 -2,2 0,9 16 Группа Транскапиталбанка 23, 68 - 28,64 - 36,42 - -17,3 -35,0 в том числе Транскапиталбанк 19, 05 92,93 24,13 89,23 30,21 87,11 -21,1 -37,0 в том числе Инвестторгбанк 4, 63 74,60 4, 52 72,04 6,20 98,88 2,7 -25,2 17 СМП Банк 18, 13 57,85 11,94 57,34 7,95 48,48 51,9 128,2 18 Металлинвестбанк 11, 09 64,55 9,63 58,47 10,76 62,08 15,2 3,1 19 МТС Банк 10, 35 19,00 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 20 Кубань Кредит 10, 16 76,14 8, 88 75,28 н/д н/д 14,5 н/д

* Летом 2015 года завершилась передача ипотечного бизнеса Росбанка в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

Как в первом полугодии, так и во втором наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для банка «ДельтаКредит», Абсолют Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Зенит».

Второй рейтинг подряд минимальной долей просрочки в своем портфеле могут похвастаться Банк «Санкт-Петербург» (0,13%) и Челябинвестбанк (0,31%). Средний объем просроченной задолженности у участников рейтинга по итогам прошедшего года составил 2,84%, уменьшившись за год на 1,36%, но увеличившись за полгода на 0,18%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2019 года

Место в рейтинге Банк Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.18, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.18, млн рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.18, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.18, млн рублей 1 Банк «Санкт-Петербург» 0,13 65, 79 0,12 63, 93 0,11 55, 01 2 Челябинвестбанк 0,31 7, 94 0,31 7, 94 0,22 4, 94, 3 РНКБ 0,34 29,99 0,71 42, 38 0,05 2,02 4 Русь 0,36 6, 18 0,56 8, 37 н/д н/д 5 Челиндбанк 0,46 22, 02 0,45 19, 72 0,48 17, 53 6 Кубань Кредит 0,57 57, 87 0,63 55, 58 н/д н/д 7 ДельтаКредит 0,90 1 478,0 1,20 1806, 83 0,85 1191, 87 8 Сбербанк России 1,11 40197, 0 н/д н/д н/д н/д 9 Металлинвестбанк 1,48 163, 9 1,38 133, 05 1,02 109, 61 10 Ак Барс 1,69 726, 57 2,29 808, 22 2,54 765, 85

За 12 месяцев 2018 года банки-респонденты совокупно выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей. Из них во втором полугодии было предоставлено 749 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн рублей, а в первом – 587 тыс. займов на сумму 1,2 трлн рублей. Заметим, что через ипотечную платформу «Тинькофф Банка», выступающего в качестве ипотечного брокера, было выдано 8,7 тыс. кредитов на сумму более 25 млрд рублей.

По итогам года лидером и по объему и по количеству выданных кредитов стал Сбербанк России. Также в топ-3 по этим параметрам входят банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

Приросту рынка как в денежном, так и в количественном выражении способствовал рост процента одобрения поданных заявок в банках-участниках. Он увеличился с 35% по итогам первых шести месяцев до 67%по итогам года.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 году

Место в рейтинге Банк Объем ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 г., млрд рублей Объем ипотечных кредитов, предоставленных во II полугодии, млрд рублей Объем ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии, млрд рублей 1 Сбербанк России 1 559, 39 856, 59 702, 79 2 ВТБ 672, 29 427, 35 244, 94 3 Банк ДОМ.РФ 81, 72 44, 97 36, 75 4 ДельтаКредит 74, 33 41, 64 32,69 5 Абсолют Банк 45, 12 22, 56 22 ,56 6 Банк «Уралсиб» 30, 43 14, 07 16, 36 7 Альфа-Банк 30, 29 20,07 10, 23 8 Возрождение 28,29 18,31 9 ,98 9 Совкомбанк 26, 39 13, 46 12,92 10 Банк «Санкт-Петербург» 24,15 12 ,50 11, 65 11 Ак Барс 23, 19 13, 50 9, 69 12 ЮниКредит Банк 22, 42 12, 73 9, 69 13 Промсвязьбанк 18, 88 18, 88 н/д 14 СМП Банк 13, 19 7 ,72 5, 47 15 Группа Транскапиталбанка 10, 62 6, 12 4, 50 в том числе Транскапиталбанк 9, 16 5, 41 3 ,75 в том числе Инвестторгбанк 1, 47 0,71 0,76 16 Связь-Банк 8, 99 4, 93 4, 06 17 Группа РНКБ 6,52 4,34 2, 17 в том числе РНКБ 6, 06 3, 89 2, 17 в том числе Крайинвестбанк 0,46 0,46 н/д 18 Металлинвестбанк 5, 28 2, 48 2, 80 19 Кубань Кредит 4, 07 2 ,36 1, 71 20 Зенит 3, 13 1, 52 1, 61

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных 2018 году

Место в рейтинге Банк Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 г., тыс. шт. Количество ипотечных кредитов, предоставленных во II полугодии 2018 г., тыс. шт. Количество ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии 2018 г., тыс. шт. 1 Сбербанк России 826, 53 446, 00 380, 53 2 ВТБ 289, 89 181, 27 108, 63 3 Банк ДОМ.РФ 43, 19 22 ,86 20, 33 4 ДельтаКредит 28, 79 15, 91 12, 88 5 Совкомбанк 26, 54 12, 20 14, 34 6 Абсолют Банк 18, 56 9, 28 9, 28 7 Банк «Уралсиб» 14, 23 6 ,78 7, 45 8 Ак Барс 12, 96 7, 36 5, 60 9 Банк «Санкт-Петербург» 10, 94 5,57 5, 37 10 Возрождение 10, 52 6, 60 3, 92 11 Промсвязьбанк 8,57 8, 57 н/д 12 ЮниКредит Банк 8, 37 4,73 3, 64 13 Альфа-Банк 7, 65 5,15 2, 50 14 Группа Транскапиталбанка 5, 14 3 ,03 2 ,11 в том числе Транскапиталбанк 4, 18 2 ,53 1, 65 в том числе Инвестторгбанк 0,95 0,49 0,46 15 Связь-Банк 4, 40 2, 36 2, 04 16 Группа РНКБ 3, 12 2, 11 1,01 в том числе РНКБ 2, 85 1, 84 1, 01 в том числе Крайинвестбанк 0,27 0,27 н/д 17 СМП Банк 2, 71 1, 72 0,99 18 Кубань Кредит 2, 34 1, 37 0,97 19 Челиндбанк 2,23 1, 04 1, 19 20 Металлинвестбанк 2, 13 0,99 1,14

Драйвером развития рынка в 2018 году стали сделки с готовым жильем: их показатели превышают выдачи на покупку «первички» более, чем в два раза как в денежном, так и в количественном выражении. Именно на «вторичку» пришлось более 60% заявок, оставленных пользователями Банки.ру в прошедшем году. Вызвано это, тем, что процентные ставки на первичном и вторичном рынке практически сравнялись (средняя ставка по кредитам на «первичку» среди банков-респондентов составила 8,9%годовых, а на «вторичку» – 9,7%годовых) и различий в минимальном первоначальном взносе практически нет. При этом рост цен на первичном рынке, и его усиление в дальнейшем в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование будут поддерживать сложившуюся на рынке тенденцию.

Отметим, что наибольшее количество и объем выданных кредитов на покупку новостроек в 2018 году пришлось, по данным анкетирования, на ТОП-5 застройщиков: ГК Пик, ГК ЛСР, ГК «Самолет-Девелопмент», ГК Сиэтл Сити и ГК «Эталон».

Во втором полугодии 2018 года существенно снизилась доля ипотеки по двум документам: более 98%всех выдач, согласно предоставленным банками данным, происходило с подтверждением дохода. Одновременно отмечается усиление разрыва в ставках в зависимости от пакета документов. Если по состоянию на 1 июля средняя ставка по кредитам, выдаваемым при наличии у заемщика полного пакета документов, составляла 10,06% годовых, а по займам, предоставляемым без подтверждения дохода, – 10,65% годовых, то на 1 января цифры распределились следующим образом: 9,93% годовых и 11,59%годовых соответственно.

Преимущественная часть всех выданных банками-участниками займов ожидаемо пришлась на кредиты на покупку квартир и рефинансирование текущих кредитов: именно по этим двум продуктам банки активно меняли условия в течение года, делая их привлекательнее.

Наибольшая доля выдач отмечалась в Центральном федеральном округе. Также значительная часть пришлась на Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. При этом наименьшие ставки характерны для Дальневосточного, Сибирского, Северо-Кавказского ФО.





«Наряду с активно нарастающей цифровизацией рынка ключевым трендом 2019 года, безусловно, станет стандартизация ипотечного кредитования: сейчас Банком России совместно с ДОМ.РФ ведется активная работа в этом направлении. Кроме того, в текущем году следует ожидать роста ставок по ипотеке, прежде всего, на первичном рынке – по прогнозам ряда экспертов к маю они вполне могут достигнуть уровня 12%годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 20 марта 2019 года

Инна Солдатенкова, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

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