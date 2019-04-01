Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за февраль 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в феврале стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Сбербанк повысил ставки по базовой и онлайн-линейке вкладов в рублях на 0,15-0,6 процентного пункта.

- Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на инвестиционном форуме в Сочи, предупредил, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества. По его словам, в ближайшие полгода потенциальным жертвам начнут звонить роботы, способные подделать любой голос.

- Агентство Reuters сообщило, что Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о выкупе у него Rambler Group. В самом Сбербанке заявили, что о покупке Rambler Group или отдельных активов холдинга речи не идет.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- СМИ сообщали, что ВТБ приобретет контрольный пакет акций московского футбольного клуба "Динамо" за один рубль. Также стало известно, что президиум Центрального совета Общества "Динамо" одобрил продажу управляющей компании "Динамо", основным акционером которой является банк ВТБ, пакета акций футбольного клуба.

- По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства.

- СМИ сообщали, что в России заработала система быстрых платежей. Граждане могут переводить деньги друг другу по номеру телефона без комиссии, вне зависимости от того, в каком банке обслуживается отправитель или получатель. Отмечалось, что пока к системе подключились только 10 крупных банков, среди которых и ВТБ.

Газпромбанк на третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что с 28 февраля в России заработала система быстрых платежей — бесплатный перевод денег по номеру телефона. Систему в тестовом режиме опробовали клиенты 12 участников платежного рынка, в том числе, Газпромбанк, в котором было решено проводить подключение к системе поэтапно.

- Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и Байкальская горная компания (входит в холдинг USM) договорились о финансировании проекта 1-й очереди освоения Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, Каларский район) и строительства горно-металлургического комбината.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Банк "Возрождение" (+15)

- Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что банк "Возрождение", который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может вновь сменить собственников, ими могут стать власти Подмосковья или Почта банк.

МТС Банк (+7)

- МТС-банк подал иск против авиакомпании Utair на 8,69 миллиона рублей, после того как та допустила дефолт по синдицированному кредиту в декабре 2018 года.

СМП Банк (+7)

- Адыгея и СМП Банк заключили соглашение о сотрудничестве, свои подписи под документом поставили глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и председатель правления СМП Банка Александр Левковский.

СКБ-банк (+10)

СМИ сообщали, что часть банков не запустит переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей для всех клиентов. Запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках СБП с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только четыре из 12 участников системы, в т. ч. СКБ-банк.

МСП Банк (+8)

Власти Карачаево-Черкесии в рамках прошедшего в Сочи российского инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве с МСП Банком, направленное на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе.

Уральский банк реконструкции и развития (+7)

Правительство Свердловской области и Уральский банк реконструкции и развития ( УБРиР ) договорились о сотрудничестве при реализации федеральной программы "Цифровая экономика". Соглашение заключено 14 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Транскапиталбанк (+12)

СМИ сообщали, что некоторые банки предложили распространить льготную ипотеку для семей с несколькими детьми на готовую недвижимость. Например, Транскапиталбанк предложил распространить на готовое жилье также льготное рефинансирование уже существующих кредитов и сократить первичный взнос на вторичку на 5%.

ОТП банк (+7)

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет принят уже в этом году, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. По словам зампреда правления ОТП Банка Сергея Капустина, на сегодняшний день ни одна база данных в стране не имеет актуальной и качественной информации по доходам населения, где можно было бы получить подтверждение.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в феврале, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Банк "ДОМ.РФ" (21 место)

ü Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов, Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, а также Центробанку разработать план мероприятий по созданию на базе АО "Банк ДОМ.РФ" уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.

БМ-Банк (37 место)

- СМИ сообщали, что ПАО Банк "ДОМ.РФ" (бывшее ПАО АКБ "Российский капитал") списал долг перед АО "БМ-Банк" (бывшее ОАО "Банк Москвы", принадлежит группе ВТБ) на 37,8 млрд рублей, включая 11,5 млрд рублей в качестве процентов.

Банк "Зенит" (40 место)

- Директор по развитию розничного бизнеса банка "Зенит" Михаил Воронько сообщил, что кредитная организация рассматривает возможность взаимодействия с сервисом мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка.

Новикомбанк (41 место)

- Принадлежащий госкорпорации "Ростех" Новикомбанк объявил открытый конкурс на право заключить инвестиционный контракт по реализации инвестиционно-строительного проекта на западе Москвы. Речь идет о застройке территории стадиона "Метеор", расположенного в 300 м от Кутузовского проспекта и станции метро "Парк Победы".

Фора-Банк (43 место)

- Фора-Банк в преддверии Дня всех влюбленных провел подарочную акцию для своих клиентов. В частности, 5 февраля в банке началась акция "Дарите подарки!" для клиентов, желающих оформить банковскую карту "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО", которую можно было заказать по специальному тарифу — "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО — промо" VISA GOLD на очень выгодных условиях.

Русфинанс Банк (45 место)

- Moody's повысило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной валюте 10 институтов, включая и Русфинанс Банк.

Банк "Приморье" (47 место)

- СМИ сообщали о выгодных вариантах приобретения валюты во Владивостоке в банке "Приморье".

Банк "Кубань Кредит" (50 место)

- Банк "Кубань Кредит" подвел итоги своей деятельности в 2018 году, зафиксировав уверенный рост по основным банковским показателям. В 2018 году банк подтвердил статус лидера среди региональных банков Краснодарского края, улучшив свои позиции в первой сотне банков России.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.



Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 176 585,5 2 0 ВТБ 130 836,2 3 +2 Газпромбанк 51 948,2 4 0 Промсвязьбанк 43 873,3 5 -2 Альфа-Банк 42 926,0 6 +2 Райффайзенбанк 22 785,7 7 0 Тинькофф Банк 21 397,0 8 +3 Россельхозбанк 18 884,8 9 -3 Банк "ФК Открытие" 17 606,7 10 +2 БКС Премьер 12 828,3 11 -1 Росбанк 12 529,4 12 +1 Московский кредитный банк 11 957,5 13 +5 Почта Банк 11 553,6 14 -5 Совкомбанк 10 559,8 15 0 Банк Уралсиб 10 364,4 16 -2 Банк "Ак Барс" 9 561,4 17 +4 Банк Русский Стандарт 7 959,8 18 +15 Банк "Возрождение" 6 549,8 19 +4 Абсолют Банк 6 497,0 20 +4 Банк "Траст" 6 034,9 21 new Банк "ДОМ.РФ" 5 653,8 22 +7 МТС Банк 4 850,3 23 -6 Citi 4 235,4 24 +7 СМП Банк 4 233,6 25 +2 Российский национальный коммерческий банк 4 129,6 26 +10 СКБ-банк 4 044,1 27 +8 МСП Банк 3 858,1 28 -2 Банк "Санкт-Петербург" 3 575,8 29 +5 Алмазэргиэнбанк 3 342,7 30 -5 Связь-Банк 3 058,5 31 +6 ХКФ Банк 3 048,1 32 -16 АБ "Россия" 3 043,7 33 -13 Запсибкомбанк 3 009,1 34 +7 Уральский банк реконструкции и развития 2 345,4 35 +4 ЮниКредит Банк 2 340,5 36 +12 Транскапиталбанк 2 060,8 37 new БМ-Банк 1 917,7 38 +7 ОТП банк 1 889,6 39 -7 КИВИ Банк 1 849,8 40 new Банк "Зенит" 1 823,1 41 new Новикомбанк 1 815,9 42 0 ИБ "Ренессанс Капитал" 1 749,1 43 new Фора-Банк 1 649,8 44 -16 Локо-Банк 1 641,7 45 new Русфинанс Банк 1 627,0 46 -16 Нордеа Банк 1 580,5 47 new Банк "Приморье" 1 534,1 48 -4 Банк "Ренессанс Кредит" 1 449,1 49 -2 Модульбанк 1 393,2 50 new Банк "Кубань Кредит" 1 346,1

*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

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