Эксперты Банки.ру вычислили средние ставки по всем видам кредитования и вкладам для частных лиц, а также по кредитам для малого и среднего бизнеса по итогам I квартала 2019 года.

На банковском рынке в I квартале наблюдался рост ставок по ипотеке и рублевым вкладам.

Увеличение ставок по вкладам стало последствием повышения ключевой ставки ЦБ в середине декабря 2018 года с 7,5 до 7,75% годовых. Пик повышения пришелся на конец декабря — начало января. В настоящее время можно говорить о снижении активного роста ставок, лишь некоторые банки продолжают точечно их повышать.

«Увеличение средней ставки по ипотеке, в первую очередь, вызвано ростом средней ставки по кредитам на первичное жилье. За анализируемый период она выросла с 10,12% до 10,68% годовых, в то время как средняя ставка на вторичку за этот же период увеличилась с 10,42% годовых до 10,97% годовых. В первом квартале 2019 года ставки по ипотеке скорректировал ряд крупнейших игроков этого рынка. Среди них Сбербанк России, «ДельтаКредит», Абсолют Банк, Банк Уралсиб, «Возрождение», Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ и Металлинвестбанк», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

На снижение ставки кредитования малого и среднего бизнеса повлияло возобновление льготной программы Правительства РФ. С 1 марта финансирование приоритетных отраслей экономики осуществляется под 8,5% годовых.

С 1 апреля в целях ограничения долговой нагрузки на россиян для банков были введены повышенные коэффициенты риска по потребительским ссудам. В связи с этим не исключено повышение процентных ставок по необеспеченным кредитам. Посмотрим, как нововведение отразится на ставках по необеспеченным кредитам во IIквартале 2019 года.

С результатами предыдущего исследования можно ознакомиться здесь.

Екатерина МАРЦУКОВА, руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру