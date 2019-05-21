На этот раз эксперты Банки.ру решили выяснить, какую выгоду можно получить, расплачиваясь дебетовой картой за все покупки в течение месяца. Мы рассмотрели пластик российских банков с cash back или бонусами и начислением процентов на остаток и выбрали пять карт с максимальной доходностью.

Доходность была рассчитана исходя из суммы процентов, начисляемых на остаток средств на карточном счете за месяц, величины вознаграждения по программе лояльности и с учетом стоимости обслуживания карты. Только при оформлении карты «Можно все!» ОТП Банка необходимо оплатить 199 рублей за ее выпуск, все остальные карты будут бесплатными при выполнении заданных нами параметров.

Мы предположили, что расходы одного человека составляют 60 тыс. рублей в месяц. Из них 20 тыс. рублей тратится на продукты питания, 7 тыс. рублей — в кафе и ресторанах, 6 тыс. рублей — на бензин, 8 тыс. рублей — на походы в кино, театры, на концерты и другие мероприятия и 19 тыс. рублей — на что-то еще. При этом на карточном счете постоянно хранится 100 тыс. рублей.

Стоимость СМС-информирования не учитывалась, так как услуга добровольная и клиенты могут отказаться от нее в пользу зачастую бесплатных push-уведомлений. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно в первые два месяца использования карты «Польза» Хоум Кредит Банка, а также на постоянной основе по картам ОТП Банка и Связь-Банка.

Первое место заняла карта «Польза» Хоум Кредит Банка с начислением до 10% годовых на остаток и до 10% бонусами за покупки, которые в дальнейшем обмениваются на рубли по курсу 1:1. Немаловажную роль в победе карты сыграло повышенное вознаграждение за покупки вне категорий повышенного бонусирования («Развлечения», «Кафе и рестораны», «АЗС») в размере 2% в первые 90 дней при оформлении карты на Банки.ру.

Карта / Банк Проценты, руб. / мес. Cash back / бонусы, руб. / мес. Доход, руб. / мес. «Польза»/ Хоум Кредит Банк 830 1970 2800

«Универсальная»/ СКБ-Банк 500 2100 2600*

«Можно все!»/ ОТП Банк 420 2175 2396**

«Generation»/ «Ак Барс» 420 1460 1880

«Ultracard»/ Связь-Банк 500 1320 1820



*с учетом 150 приветственных баллов;

**за вычетом 199 рублей за выпуск карты

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 17 мая 2019 года.

Екатерина МАРЦУКОВА, отдел анализа банковских услуг информационного портала Банки.ру