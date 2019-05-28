Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за апрель 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за апрель:

- Сбербанк готов выделить финансовую помощь на реставрацию Собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате пожара, если получит такую просьбу от французских властей; раздумывает над возможностью создания специального фонда для сбора средств, заявил журналистам Герман Греф.

- Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды по итогам 2018 г. — 361,3 млрд руб., или 16 руб. на одну акцию. О таких рекомендациях наблюдательного совета банка рассказал Герман Греф. По его словам, это рекордные дивиденды как для банка, так и для всех российских компаний.

- Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер". СМИ напомнили: в декабре 2018 года глава финансовой организации Герман Греф говорил, что в банке обсуждают возможность сменить название, отказавшись от слова "банк" в названии. Он пояснил, что компания создала "большую экосистему", для которой такое название "уже, наверное, не совсем точная история".

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

- Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере разработки и реализации значимых проектов внедрения современных банковских технологий. Документ подписан по итогам рабочей встречи в Грозном президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

- Андрей Костин дал интервью американскому каналу CNBC, в котором рассказал о новой стратегии развития банка, нацеленной на резкое увеличение прибыли и рост активов на 7 процентов.

- Андрей Костин, выступая на Апрельских чтениях Высшей школы экономики,выразил сомнения, что высокоскоростную магистраль Москва — Казань удастся достроить в ближайшие 30 лет.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

- Олег Тиньковза 100 млн евро приобрел яхту SeaExplorer, на которой можно плавать в Антарктику. Эта яхта первая в мире, которая может ломать лед, сообщил журнал Forbes. Сам Тиньков называет свою яхту "первым частным ледоколом".

- Басманный суд Москвы перевел создателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. СМИ напомнили, что еще до начала судебного заседания за инвестора поручились известные российские бизнесмены, в числе которых был и Олег Тиньков.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Александр Нестеренко (+7), и.о. председателя правления Восточного Банка, заявил, что банку удалось выполнить ПФУ досрочно при помощи прибыльной бизнес-модели и эффективных действий по восстановлению капитала.

Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:

Андрей Акимов (7 место), председатель правления "Газпромбанк", принял участие в торжественной церемонии запуска первой отгрузки сжиженного природного газа на танкер‑газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству СПГ "Криогаз‑Высоцк" в городе Высоцке Ленинградской области. Старт первой отгрузки в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин.

Дмитрий Горицкий (9 место) был избран председателем совета директоров "Запсибкомбанк". Ранее он занимал должность президента кредитной организации.

Михаил Якунин (10 место), председатель совета директоров "Российский национальный коммерческий банк", в кулуарах Ялтинского международного экономического форума сообщил, что РНКБ планирует предоставить кредиты застройщикам в рамках проектного финансирования на сумму до 10 млрд рублей в 2019 году. Также РНКБ планирует подключиться к системе быстрых платежей Банка России в течение полугода и открыть более 130 точек банковского обслуживания на базе почтовых отделений в удаленных населенных пунктах Крыма.

Артем Оболенский (12 место), председатель совета директоров СМП Банка, упоминался на тему выхода компании Royal Dutch Shell из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области, совместного проекта с "Газпромом". По сообщениям СМИ, партнером "Газпрома" в объединенном проекте будет "Русгаздобыча" (на 100% принадлежит председателю совета директоров СМП Банка Артему Оболенскому.

Анастасия Колесова (14 место), председатель правления Татсоцбанка, оказалась на втором месте по доходам из депутатов Госсовета Республики Татарстан по итогам 2018 года — она задекларировала доход в 422,3 миллиона рублей.

Кирилл Миновалов (15 место), президент — председатель совета АКБ "Авангард", упоминался в связи с переходом 11,3% акций холдинга "Авангард-агро" под контроль структуры Алексея Богачева "Меридиан". В управлении "Авангард-агро", основанного владельцем банка "Авангард" Кириллом Миноваловым, находятся 400 000 га сельхозугодий в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской и Липецкой областях.

Владимир Чубарь (18 место), председатель правления "Московский кредитный банк", прокомментировал повышение агентством "Эксперт РА" рейтинга кредитоспособности МКБ до уровня "ruА", положительно оценив работу, проведенную агентством по детальной оценке деятельности банка.

Илья Бродский (19 место), президент Совкомбанка, стал одним из владельцев сети фитнес-клубов DDX в Москве.

Алексей Токарев (20 место) был назначен на должность президента — председателя правления Росгосстрах Банка. Об этом сообщалось в пресс-релизе кредитной организации. В новом статусе Токарев будет осуществлять общее руководство деятельностью банка и отвечать за реализацию новой бизнес-стратегии кредитной организации на 2019 — 2022 годы, определение приоритетных направлений ее развития.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.

ТОП-30 банкиров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 22 607,2 2 0 Андрей Костин ВТБ 6 148,7 3 0 Олег Тиньков Тинькофф Банк 4 317,1 4 +2 Михаил Задорнов Банк "ФК Открытие" 3 607,9 5 -1 Петр Авен Альфа-Банк 3 343,3 6 +3 Борис Листов Россельхозбанк 3 235,5 7 new Андрей Акимов Газпромбанк 1 665,3 8 -3 Александр Соколов Банк "Траст" 1 440,2 9 new Дмитрий Горицкий Запсибкомбанк 1 416,0 10 new Михаил Якунин Российский Национальный Коммерческий Банк 1 406,0 11 -4 Петр Фрадков Промсвязьбанк 1 189,7 12 new Артем Оболенский СМП Банк 801,0 13 new Анастасия Колесова Татсоцбанк 607,0 14 new Кирилл Миновалов Банк "Авангард" 517,0 15 +7 Александр Нестеренко Восточный Банк 512,7 16 -3 Антонио Фаллико Банк Интеза 506,3 17 -5 Рустам Тарико Банк "Русский стандарт" 475,5 18 new Владимир Чубарь Московский кредитный банк 410,3 19 new Илья Бродский Совкомбанк 395,2 20 new Алексей Токарев Росгосстрах Банк 366,1 21 -6 Михаил Гапонов КБ "Ассоциация" 329,2 22 -3 Александр Самохвалов Банк "Русский стандарт" 310,7 23 -7 Оливер Хьюз Тинькофф Банк 281,2 24 -16 Дмитрий Гусев Совкомбанк 232,7 25 0 Зуфар Гараев Ак Барс Банк 230,2 26 +3 Александр Сурин Запсибкомбанк 226,0 27 -1 Елена Георгиева Новикомбанк 187,0 28 new Александр Шаронов НБД-Банк 186,2 29 -18 Дмитрий Руденко Почта Банк 165,0 30 0 Сергей Смирнов Банк "Центр-инвест" 140,2

Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на компанию «Медиалогия ».