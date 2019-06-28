Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за май 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за май:

- Герман Грефв эфире канала "Россия 1" заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации, а также отметил большую "хирургическую работу" по отстранению олигархов от власти, проделанную в России с начала 2000-х годов.

- Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу банка Германа Грефа на четвертый срок. В ходе годового собрания Греф представил акционерам разработанную банком цифровую телеведущую по имени Елена, а также призвал критиковать банк за недоработки.

- Герман Греф выступил на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта, которое провел Президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания глава Сбербанка попросил Путина утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта и присвоить Москве статус экспериментальной площадки, где можно было бы отрабатывать технологии в этой сфере.

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на втором месте:

- Петр Фрадковна встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком было направлено почти 200 млрд рублей. По его словам, сегодня банк осуществляет кредитное сопровождение 40% государственных оборонных контрактов, а к 2021 году рассчитывает выйти на 70%.

- СМИ подводили итоги первого дня конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019), почетным гостем которого стал, в числе прочих, и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

- СМИ также напомнили, что Петр Фрадков возглавил Промсвязьбанк вскоре после того, как Центробанк начал его санацию, а его бывшие совладельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы покинули Россию в декабре 2017 года.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин замыкает тройку лидеров.

- Глава ВТБ на съезде Ассоциации банков России предложил ограничить 5-7 годами срок владения Центробанком акциями кредитных организаций. Кроме того, Андрей Костин предложил ЦБ публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке.

- По словам Андрея Костина, результаты первого квартала 2019 года — чистая прибыль в размере 46,5 миллиарда рублей и рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% — подтверждают прогноз банка относительно прибыли по итогам текущего года на уровне порядка 200 миллиардов рублей.

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Дмитрий Руденко (+17), президент — председатель правления "Почта Банк", и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подписали "дорожную карту" развития сотрудничества, которая предусматривает создание в регионе новых подразделений банка и расширение перечня финансовых услуг.

Оливер Хьюз (+10), председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал выполнение половины годового плана по росту кредитного портфеля в I квартале. По его словам,рост объяснятся, в том числе развитием новых видов кредитования: под залог недвижимости, на покупку машины, малому и среднему бизнесу. Только половина роста портфеля пришлась на кредитные карты, отметил ОливерХьюз.

Александр Шаронов (+13), председатель правления ПАО "НБД-Банк", стал лауреатом XV международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина.

Среди "new"в топ-20 медиарейтинга вошли:

Артем Федорко(8 место), председатель правления "Банк ДОМ.РФ", заявил, что позволить себе обслуживать ипотечный кредит, тратя на это не более трети своих доходов, могут более 40 процентов российских семей. По его словам, доступность ипотечного кредитования в России сохраняется на уровне мировых стандартов.

Игорь Ким(11 место), председатель совета директоров "Экспобанк", и Федор Хандурин (14 место), председатель правления "Курский промышленный банк", упоминались в контексте приобретения Экспобанком 87,16% голосующих акций Курскпромбанка. По данным ЦБ, ранее 80,55% голосующих акций Курскпромбанка принадлежало его председателю правления Федору Хандуринуи его супруге Татьяне.

Андрей Соколов (17 место), председатель правления Альфа-Банка, прокомментировал завершение процедуры присоединения к Альфа-Банку Балтийского банка, которая была предусмотрена в рамках финансового оздоровления последнего. АндрейСоколовпозитивно оценил результаты данной работы, отметив, что в процессе финансового оздоровления удалось сохранить значительную часть клиентской базы Балтийского банка во всех сегментах.

ТОП-30 банкиров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 58 561,9 2 +9 Петр Фрадков Промсвязьбанк 4 759,6 3 -1 Андрей Костин ВТБ 4 270,1 4 -1 Олег Тиньков Тинькофф Банк 2 254,3 5 0 Петр Авен Альфа-Банк 1 466,0 6 -2 Михаил Задорнов Банк "ФК Открытие" 1 264,9 7 -1 Борис Листов Россельхозбанк 1 204,3 8 new Артем Федорко Банк "ДОМ.РФ" 997,5 9 -2 Андрей Акимов Газпромбанк 923,0 10 +6 Антонио Фаллико Банк Интеза 806,2 11 new Игорь Ким Экспобанк 707,1 12 +17 Дмитрий Руденко Почта Банк 657,0 13 +10 Оливер Хьюз Тинькофф Банк 423,3 14 new Федор Хандурин Курский промышленный банк 398,2 15 +13 Александр Шаронов НБД-Банк 363,3 16 -8 Александр Соколов Банк "Траст" 347,3 17 new Андрей Соколов Альфа-Банк 321,7 18 -4 Анастасия Колесова Татсоцбанк 309,1 19 -2 Рустам Тарико Банк "Русский стандарт" 295,0 20 -10 Михаил Якунин Российский Национальный Коммерческий Банк 230,0 21 new Геннадий Ветров Энергомашбанк 222,0 22 -7 Кирилл Миновалов Банк "Авангард" 189,0 23 -1 Александр Самохвалов Банк "Русский стандарт" 174,4 24 new Алексей Санников Экспобанк 162,0 25 new Константин Васильев Банк "Акцепт" 158,0 26 new Татьяна Ушкова Абсолют Банк 146,4 27 -2 Зуфар Гараев Ак Барс Банк 146,2 28 -7 Михаил Гапонов КБ "Ассоциация" 146,0 29 new Антон Соловьев Уральский банк реконструкции и развития 142,3 30 new Сергей Монин Райффайзенбанк 137,0

Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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