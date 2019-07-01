Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за май 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в мае стали Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Президент РФ Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. В ходе визита главе государства был продемонстрирован ряд инновационных продуктов, в том числе и некоторые разработки лаборатории Сбербанка, которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.

- Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа на четвертый срок. В ходе годового собрания Греф представил акционерам разработанную банком цифровую телеведущую по имени Елена, а также призвал критиковать банк за недоработки.

- Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации, а также отметил большую "хирургическую работу" по отстранению олигархов от власти, проделанную в России с начала 2000-х годов.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- ВТБ изменил условия ипотечной программы "Больше метров — ниже ставка": теперь клиентам доступно приобретение квартир площадью более 100 кв. метров по специальной ставке 9,7% годовых.

- СМИ сообщали о подписании соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которую входит свыше 120 компаний и 12 тыс. специалистов рынка недвижимости.

- СМИ сообщали, что ВТБ Пенсионный фонд расширяет сеть отделений, в которых доступно заключение договора на формирование негосударственной пенсии. Теперь подписать документы можно не только в самом фонде, но и в более чем 500 отделениях банка ВТБ с обслуживанием в формате "Привилегия".

Промсвязьбанк на третьей позиции в медиарейтинге:

- Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка об аресте имущества бывших совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. В банке отмечали, что ведут работу по возврату активов, выведенных за границу бывшими собственниками.

- На поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком было направлено почти 200 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил руководитель финансового учреждения Петр Фрадков. По его словам, сегодня банк осуществляет кредитное сопровождение 40% государственных оборонных контрактов, а к 2021 году рассчитывает выйти на 70%.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

АБ "Россия" (+12)

- СМИ сообщали о прибытии парусника "Россия" в центр Петербурга для участия в празднике "Алые паруса". Отмечалось, что бриг "Россия" специально построен для одного из самых главных и красочных праздников, который был возрожден Акционерным банком "Россия", правительством Петербурга и «Пятым каналом».

Связь-Банк (+27)

- СМИ сообщали о готовящемся рассмотрении Госдумой поправок в закон о схеме передачи Связь-банка от госкорпорации ВЭБ.РФ в пользу Промсвязьбанка, на базе которого создан опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Соответствующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности" предложили глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев.

Абсолют Банк (+9)

- Правительство снизило требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами, и тем самым расширило их список с 63 до 100. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая и пояснительной записке к нему.В диапазон новых требований к кредитному рейтингу попадают 37 банков. К этим банкам относится, в частности, и Абсолют Банк.

МСП Банк (+16)

- СМИ сообщали, что МСП Банк пригласил представителей малого и среднего бизнеса на бизнес-завтрак с обсуждением актуальных вопросов развития собственного дела; на 28 мая была запланирована встреча с предпринимателями Нижегородской области, а на 30 мая – с бизнесменами Самарской области.

ЮниКредит Банк (+7)

- СМИ сообщали, что новым главой розничного бизнеса Юникредит-банка вместо покинувшего банк Ивана Матвеева станет Михаил Повалий, ранее работавший в Альфа-банке и Visa. Отмечалось, что в настоящее время UniCredit Group готовит новую стратегию, и в ней значительное место будет уделено развитию розницы.

ХКФ Банк (+7)

- СМИ сообщали о намерении ЦБ РФ обязать все банки оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы. "Хоум кредит" начал выдавать онлайн-кредиты через ЕБС еще в июле 2018 г., заявил представитель банка.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в мае, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Экспобанк (32 место) и Курскпромбанк (44 место)

- Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций "Курский промышленный банк", выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.

Банк "Зенит" (41 место)

- СМИ сообщали, что клиенты банка "Открытие" получат возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Отмечалось, что ранее стало известно о создании банком "Открытие" партнерской банкоматной сети с крупнейшими розничными банками, в числе которых и Банк Зенит.

БКС Банк (43 место)

- "БКС Брокер" с "БКС Банк" выпустили на рынок премиальный пакет услуг "Брокер PRO", при оформлении которого клиент получает статусную карту Visa Infinite.

Русфинанс Банк (45 место)

- Компания KIA Motors Russia & CIS возобновила участие в государственных программах льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, будут выступать Сетелем Банк и Русфинанс Банк, сообщила пресс-служба корейской марки.

Новикомбанк (46 место)

- Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Новикомбанка с уровня В1 до уровня Вa3 со стабильным прогнозом.

ИНГ Банк (Евразия) (47 место)

- Комментарийная активность главного экономиста банка ING по России и СНГ Дмитрия Долгина.

Банк Интеза (48 место)

- Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний, среди которых Eni, Enel и Pirelli, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико. По его словам, сам "Банк Интеза" также планирует подписать на ПМЭФ ряд соглашений.

Модульбанк (49 место)

- СМИ сообщали, что компания BestDoctor обеспечит медицинское обслуживание для 1150 сотрудников Модульбанка. Доступ к медицинской помощи получат сотрудники в 58 городах присутствия банка, включая филиалы в Новосибирске, Уфе и Костроме.

ТОП-50 банков:



Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 184 280,0 2 0 ВТБ 84 548,4 3 +1 Промсвязьбанк 40 120,5 4 +2 Банк "ФК Открытие" 31 946,0 5 -2 Альфа-Банк 29 979,0 6 +4 БКС Премьер 21 968,0 7 -2 Газпромбанк 20 362,7 8 0 Райффайзенбанк 17 372,0 9 +2 Тинькофф Банк 14 523,5 10 -1 Московский кредитный банк 12 792,3 11 -4 Россельхозбанк 12 336,6 12 +5 Почта Банк 9 506,2 13 -1 Банк Уралсиб 9 159,0 14 -1 Росбанк 7 924,1 15 +12 АБ "Россия" 6 636,7 16 +5 Банк "Санкт-Петербург" 6 448,7 17 -3 Совкомбанк 6 101,1 18 +4 Алмазэргиэнбанк 5 928,7 19 -4 Банк "Ак Барс" 5 418,2 20 +27 Связь-Банк 3 967,0 21 -5 Банк Русский Стандарт 3 894,4 22 +1 Банк "Возрождение" 3 402,6 23 +9 Абсолют Банк 3 390,8 24 -5 Citi 3 373,5 25 +16 МСП Банк 3 333,2 26 +7 ЮниКредит Банк 2 910,8 27 +1 Запсибкомбанк 2 765,3 28 -10 Банк "ДОМ.РФ" 2 649,5 29 +6 МТС Банк 2 569,6 30 -4 Уральский банк реконструкции и развития 2 497,0 31 +3 Локо-Банк 2 487,0 32 new Экспобанк 2 294,7 33 -2 СКБ-банк 2 163,6 34 +3 Нордеа Банк 2 048,3 35 -15 Российский национальный коммерческий банк 1 950,2 36 0 Банк "Ренессанс Кредит" 1 923,0 37 +7 ХКФ Банк 1 917,3 38 -13 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 856,6 39 +3 Банк "Центр-инвест" 1 710,6 40 -10 СМП Банк 1 695,3 41 new Банк "Зенит" 1 683,0 42 +6 Банк "ДельтаКредит" 1 680,2 43 new БКС Банк 1 527,0 44 new Курскпромбанк 1 467,6 45 new Русфинанс Банк 1 425,4 46 new Новикомбанк 1 256,9 47 new ИНГ Банк (Евразия) 1 190,3 48 new Банк Интеза 1 072,4 49 new Модульбанк 1 067,2 50 -11 ОТП банк 1 035,5

*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 13.06.2019.

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