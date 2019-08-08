Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за июнь 2019 года.
Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за июнь:
- Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись шутками во время дискуссии на Петербургском форуме о внедрении новых технологий. Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий и пошутил о любви мэра «перекапывать Москву».
- Герман Греф в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что Россия может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта.
- Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком, рассказал, что проблема кибербезопасности сильно влияет на качество его сна. Греф считает, что руководители крупных компаний должны создать широкую коалицию против хакеров.
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:
- Глава ВТБ в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.
- Проект по созданию региональной авиакомпании, о котором ранее заявляли ВТБ и Сбербанк, пока «не склеивается», сообщил журналистам Андрей Костин. По его словам, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, — S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер S7 Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался.
- Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров банка ВТБ в Санкт-Петербурге, заявил, что банк в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба «Динамо», которые составляют порядка 5 млрд рублей.
Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.
- Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
- Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского экономического форума назвал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви «позором» России, за который ему «стыдно как россиянину».
Самые заметные перемещения в медиарейтинге:
Оливер Хьюз (+8), председатель правления Тинькофф Банка, призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании.
Рустам Тарико (+10), председатель совета директоров банка «Русский Стандарт», сообщалось, что держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd наняли компанию А1 из «Альфа-Групп» для ведения переговоров с бенефициаром выпуска Рустамом Тарико, владельцем банка «Русский Стандарт».
Александр Самохвалов (+10), председатель правления банка «Русский Стандарт», прокомментировал запуск ЦБ пилотного проекта, призванного выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. По его словам, доступным способом подтверждения почты для клиентов могут стать интернет- и мобильный банк, банкомат (при введении карты и ПИН-кода), предложение подтвердить e-mail клиент может получать при входе в дистанционный канал обслуживания.
Среди newв топ-20 медиарейтинга вошли:
Елена Георгиева (16-е место), председатель правления Новикомбанка, на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщила, что Новикомбанк направил около 130 млрд рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
Дмитрий Голованов (17-е место), председатель правления МСП Банка, рассказал о помощи институтов развития малому и среднему предпринимательству в России, а также о новых программах МСП Банка.
Михаил Алексеев (18-е место), председатель правления ЮниКредит Банка, сообщил, что сотрудникам банка запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте.
Илья Поляков (20-е место), председатель правления Росбанка, в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как банк планирует развивать ипотечный бизнес, какие финансовые результаты ожидает в 2019 году, как внедряет digital-каналы и систему быстрых платежей, а также стоит ли ожидать в России рецессии из-за роста потребительского кредитования.
Топ-30 банкиров:
Место в рейтинге
Перемещение за месяц
Персона
Банк
МедиаИндекс
1
0
Герман Греф
Сбербанк
41 479,6
2
+1
Андрей Костин
ВТБ
19 969,9
3
+1
Олег Тиньков
Тинькофф Банк
13 503,8
4
+2
Михаил Задорнов
Банк «ФК Открытие»
9 349,7
5
+8
Оливер Хьюз
Тинькофф Банк
5 623,1
6
+1
Борис Листов
Россельхозбанк
3 077,7
7
-5
Петр Фрадков
Промсвязьбанк
2 808,4
8
-3
Петр Авен
Альфа-Банк
2 439,0
9
+10
Рустам Тарико
Банк «Русский Стандарт»
1 828,7
10
0
Антонио Фаллико
Банк Интеза
1 805,1
11
+1
Дмитрий Руденко
Почта Банк
1 662,2
12
+4
Александр Соколов
Банк «Траст»
1 494,2
13
+10
Александр Самохвалов
Банк «Русский Стандарт»
1 119,5
14
-6
Артем Федорко
Банк «ДОМ.РФ»
1 088,3
15
+2
Андрей Соколов
Альфа-Банк
1 035,0
16
new
Елена Георгиева
Новикомбанк
985,7
17
new
Дмитрий Голованов
МСП Банк
965,8
18
new
Михаил Алексеев
ЮниКредит Банк
941,4
19
-10
Андрей Акимов
Газпромбанк
938,4
20
new
Илья Поляков
Росбанк
734,7
21
new
Дмитрий Пешнев-Подольский
БКС Банк
703,2
22
new
Константин Бобров
Банк «Уралсиб»
389,9
23
new
Александр Нестеренко
Восточный Банк
389,0
24
new
Андрей Лыков
Сетелем Банк
385,7
25
+5
Сергей Монин
Райффайзенбанк
377,0
26
+1
Зуфар Гараев
Ак Барс Банк
350,2
27
new
Дмитрий Гусев
Совкомбанк
306,1
28
new
Владимир Чубарь
Московский Кредитный Банк
278,7
29
new
Артем Оболенский
СМП Банк
257,0
30
-19
Игорь Ким
Экспобанк
178,0
Методика:
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).
2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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