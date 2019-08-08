Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за июнь 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за июнь:

- Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись шутками во время дискуссии на Петербургском форуме о внедрении новых технологий. Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий и пошутил о любви мэра «перекапывать Москву».

- Герман Греф в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что Россия может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта.

- Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком, рассказал, что проблема кибербезопасности сильно влияет на качество его сна. Греф считает, что руководители крупных компаний должны создать широкую коалицию против хакеров.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

- Глава ВТБ в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.

- Проект по созданию региональной авиакомпании, о котором ранее заявляли ВТБ и Сбербанк, пока «не склеивается», сообщил журналистам Андрей Костин. По его словам, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, — S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер S7 Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался.

- Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров банка ВТБ в Санкт-Петербурге, заявил, что банк в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба «Динамо», которые составляют порядка 5 млрд рублей.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

- Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.

- Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского экономического форума назвал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви «позором» России, за который ему «стыдно как россиянину».

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+8), председатель правления Тинькофф Банка, призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании.

Рустам Тарико (+10), председатель совета директоров банка «Русский Стандарт», сообщалось, что держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd наняли компанию А1 из «Альфа-Групп» для ведения переговоров с бенефициаром выпуска Рустамом Тарико, владельцем банка «Русский Стандарт».

Александр Самохвалов (+10), председатель правления банка «Русский Стандарт», прокомментировал запуск ЦБ пилотного проекта, призванного выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. По его словам, доступным способом подтверждения почты для клиентов могут стать интернет- и мобильный банк, банкомат (при введении карты и ПИН-кода), предложение подтвердить e-mail клиент может получать при входе в дистанционный канал обслуживания.

Среди newв топ-20 медиарейтинга вошли:

Елена Георгиева (16-е место), председатель правления Новикомбанка, на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщила, что Новикомбанк направил около 130 млрд рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Голованов (17-е место), председатель правления МСП Банка, рассказал о помощи институтов развития малому и среднему предпринимательству в России, а также о новых программах МСП Банка.

Михаил Алексеев (18-е место), председатель правления ЮниКредит Банка, сообщил, что сотрудникам банка запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте.

Илья Поляков (20-е место), председатель правления Росбанка, в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как банк планирует развивать ипотечный бизнес, какие финансовые результаты ожидает в 2019 году, как внедряет digital-каналы и систему быстрых платежей, а также стоит ли ожидать в России рецессии из-за роста потребительского кредитования.

Топ-30 банкиров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Банк

МедиаИндекс

1

0

Герман Греф

Сбербанк

41 479,6

2

+1

Андрей Костин

ВТБ

19 969,9

3

+1

Олег Тиньков

Тинькофф Банк

13 503,8

4

+2

Михаил Задорнов

Банк «ФК Открытие»

9 349,7

5

+8

Оливер Хьюз

Тинькофф Банк

5 623,1

6

+1

Борис Листов

Россельхозбанк

3 077,7

7

-5

Петр Фрадков

Промсвязьбанк

2 808,4

8

-3

Петр Авен

Альфа-Банк

2 439,0

9

+10

Рустам Тарико

Банк «Русский Стандарт»

1 828,7

10

0

Антонио Фаллико

Банк Интеза

1 805,1

11

+1

Дмитрий Руденко

Почта Банк

1 662,2

12

+4

Александр Соколов

Банк «Траст»

1 494,2

13

+10

Александр Самохвалов

Банк «Русский Стандарт»

1 119,5

14

-6

Артем Федорко

Банк «ДОМ.РФ»

1 088,3

15

+2

Андрей Соколов

Альфа-Банк

1 035,0

16

new

Елена Георгиева

Новикомбанк

985,7

17

new

Дмитрий Голованов

МСП Банк

965,8

18

new

Михаил Алексеев

ЮниКредит Банк

941,4

19

-10

Андрей Акимов

Газпромбанк

938,4

20

new

Илья Поляков

Росбанк

734,7

21

new

Дмитрий Пешнев-Подольский

БКС Банк

703,2

22

new

Константин Бобров

Банк «Уралсиб»

389,9

23

new

Александр Нестеренко

Восточный Банк

389,0

24

new

Андрей Лыков

Сетелем Банк

385,7

25

+5

Сергей Монин

Райффайзенбанк

377,0

26

+1

Зуфар Гараев

Ак Барс Банк

350,2

27

new

Дмитрий Гусев

Совкомбанк

306,1

28

new

Владимир Чубарь

Московский Кредитный Банк

278,7

29

new

Артем Оболенский

СМП Банк

257,0

30

-19

Игорь Ким

Экспобанк

178,0

Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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