Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за июнь 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за июнь:



- Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись шутками во время дискуссии на Петербургском форуме о внедрении новых технологий. Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий и пошутил о любви мэра «перекапывать Москву».

- Герман Греф в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что Россия может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта.

- Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком, рассказал, что проблема кибербезопасности сильно влияет на качество его сна. Греф считает, что руководители крупных компаний должны создать широкую коалицию против хакеров.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на втором месте:

- Глава ВТБ в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.

- Проект по созданию региональной авиакомпании, о котором ранее заявляли ВТБ и Сбербанк, пока «не склеивается», сообщил журналистам Андрей Костин. По его словам, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, — S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер S7 Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался.

- Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров банка ВТБ в Санкт-Петербурге, заявил, что банк в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба «Динамо», которые составляют порядка 5 млрд рублей.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

- Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.

- Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского экономического форума назвал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви «позором» России, за который ему «стыдно как россиянину».

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Оливер Хьюз (+8), председатель правления Тинькофф Банка, призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании.

Рустам Тарико (+10), председатель совета директоров банка «Русский Стандарт», сообщалось, что держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd наняли компанию А1 из «Альфа-Групп» для ведения переговоров с бенефициаром выпуска Рустамом Тарико, владельцем банка «Русский Стандарт».

Александр Самохвалов (+10), председатель правления банка «Русский Стандарт», прокомментировал запуск ЦБ пилотного проекта, призванного выработать алгоритм верификации электронной почты граждан при их взаимодействии с банками. По его словам, доступным способом подтверждения почты для клиентов могут стать интернет- и мобильный банк, банкомат (при введении карты и ПИН-кода), предложение подтвердить e-mail клиент может получать при входе в дистанционный канал обслуживания.

Среди newв топ-20 медиарейтинга вошли:

Елена Георгиева (16-е место), председатель правления Новикомбанка, на круглом столе, прошедшем в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщила, что Новикомбанк направил около 130 млрд рублей на диверсификацию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Голованов (17-е место), председатель правления МСП Банка, рассказал о помощи институтов развития малому и среднему предпринимательству в России, а также о новых программах МСП Банка.

Михаил Алексеев (18-е место), председатель правления ЮниКредит Банка, сообщил, что сотрудникам банка запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте.

Илья Поляков (20-е место), председатель правления Росбанка, в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как банк планирует развивать ипотечный бизнес, какие финансовые результаты ожидает в 2019 году, как внедряет digital-каналы и систему быстрых платежей, а также стоит ли ожидать в России рецессии из-за роста потребительского кредитования.

Топ-30 банкиров:



Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 41 479,6 2 +1 Андрей Костин ВТБ 19 969,9 3 +1 Олег Тиньков Тинькофф Банк 13 503,8 4 +2 Михаил Задорнов Банк «ФК Открытие» 9 349,7 5 +8 Оливер Хьюз Тинькофф Банк 5 623,1 6 +1 Борис Листов Россельхозбанк 3 077,7 7 -5 Петр Фрадков Промсвязьбанк 2 808,4 8 -3 Петр Авен Альфа-Банк 2 439,0 9 +10 Рустам Тарико Банк «Русский Стандарт» 1 828,7 10 0 Антонио Фаллико Банк Интеза 1 805,1 11 +1 Дмитрий Руденко Почта Банк 1 662,2 12 +4 Александр Соколов Банк «Траст» 1 494,2 13 +10 Александр Самохвалов Банк «Русский Стандарт» 1 119,5 14 -6 Артем Федорко Банк «ДОМ.РФ» 1 088,3 15 +2 Андрей Соколов Альфа-Банк 1 035,0 16 new Елена Георгиева Новикомбанк 985,7 17 new Дмитрий Голованов МСП Банк 965,8 18 new Михаил Алексеев ЮниКредит Банк 941,4 19 -10 Андрей Акимов Газпромбанк 938,4 20 new Илья Поляков Росбанк 734,7 21 new Дмитрий Пешнев-Подольский БКС Банк 703,2 22 new Константин Бобров Банк «Уралсиб» 389,9 23 new Александр Нестеренко Восточный Банк 389,0 24 new Андрей Лыков Сетелем Банк 385,7 25 +5 Сергей Монин Райффайзенбанк 377,0 26 +1 Зуфар Гараев Ак Барс Банк 350,2 27 new Дмитрий Гусев Совкомбанк 306,1 28 new Владимир Чубарь Московский Кредитный Банк 278,7 29 new Артем Оболенский СМП Банк 257,0 30 -19 Игорь Ким Экспобанк 178,0

Методика:

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления рейтинга).

2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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