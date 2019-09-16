В первом полугодии 2019 года рост ипотеки в России, наблюдавшийся на протяжении ряда последних лет, замедлился. По данным Банка России, за указанный период отечественными кредитными организациями было выдано 575,5 тыс. ипотечных займов на сумму 1,26 трлн рублей, что на 13,2% меньше результатов первого полугодия 2018 года в количественном значении и на 3,5% — в денежном. Ключевой причиной стал происходивший на протяжении всего I квартала рост ставок по ипотеке на фоне повышения регулятором в конце 2018 года значения ключевой ставки, а также падение платежеспособного спроса со стороны населения. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 35 кредитных организаций, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 июля 2019 года приходится более 94% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

На 1 июля 2019 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 6,6 трлн рублей, увеличившись за год на 27,7% (прирост за полгода составил чуть более 11%). Более 57% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, занимающий лидирующую позицию по этому показателю во всех наших рейтингах. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 22,7%). На третьем месте с долей 3% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На прочих же 32 игрока приходится только 16% совокупного ипотечного портфеля.

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Банк ДОМ.РФ (55,3% и 103,5% соответственно) и Альфа-Банк (около 58,5% и 245,4%). Больше всех потеряли в объемах своих портфелей за год банк «Зенит» (10,6%) и группа Транскапиталбанка (8,8%), а за полгода — Интерпрогрессбанк (39,6%).

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года

Место в рейтинге Банк Ипотечный кредитный портфель на 01.07.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, % Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % Ипотечный кредитный портфель на 01.07.18, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, % Динамика за полгода,% Динамика за год,% 1 Сбербанк России 3 819,88 57,29 3 621, 97 58,71 3 323,89 60,53 5,5 14,9 2 ВТБ 1 496,94 52,39 1 359, 59 52,84 1 140,14 50,37 10,1 31,3 3 Росбанк Дом* 198,57 61,05 187, 25 - 178,39 - 6,0 11,3 4 Райффайзенбанк 127,08 43,31 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 5 «Открытие» 106,73 43,67 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 6 Абсолют Банк 91,37 н/д 82, 25 97,86 67,85 96,93 11,1 34,7 7 Связь-Банк 72,82 80,17 75, 00 80,61 69,40 79,67 -2,9 4,9 8 Промсвязьбанк 69,17 45,82 45,28 38,33 н/д н/д 52,8 н/д 9 Банк «Уралсиб» 67,03 46,36 67, 35 50,89 60,52 49,60 -0,5 10,8 10 «Возрождение» 59,93 72,38 53, 93 72,11 44,06 71,90 11,1 36,0 11 Совкомбанк 56,44 23,21 50, 36 24,96 29,35 19,36 12,1 н/д 12 Банк ДОМ.РФ 55,67 77,5 38, 28 73,30 24, 64 61,42 55,3 103,5 13 Банк «Санкт-Петербург» 55,49 60,26 49, 68 60,79 52,61 64,96 11,7 5,5 14 Альфа-Банк 53,00 9,8 33, 43 7,36 15, 34 4,35 58,5 245,4 15 ЮниКредит Банк 49,61 28,62 39,57 25,63 33,72 23,63 25,4 47,1 16 «Ак Барс» 45,12 66,71 43, 08 68,06 35,22 64,45 4,8 28,1 17 Запсибкомбанк 35,65 64,64 34,37 64,99 н/д н/д 3,7 н/д 18 «Центр-Инвест» 34,06 61,8 32,74 59,62 28,85 55,0 4,1 18,1 19 Группа Транскапиталбанка 26,13 - 23, 68 - 28,64 - 10,3 -8,8 в том числе Транскапиталбанк 21,96 86,0 19, 05 92,93 24,13 89,23 15,3 -9,0 в том числе Инвестторгбанк 4,17 47,16 4, 63 74,60 4, 52 72,04 -10,0 -7,6 20 Московский Кредитный Банк 22,93 19,96 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

* Размер портфеля на 1.01.19 и 1.07.18 указан по группе SG в России в целом (включая Росбанк и банк «ДельтаКредит»). В настоящее время весь ипотечный бизнес группы в России представлен брендом «Росбанк Дом».

Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля отмечается у НС-Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка и банка «Кубань Кредит».

Как и в предыдущем рейтинге, минимальной долей просрочки в своем портфеле могут похвастаться Кредит Урал Банк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург» (она не превышает 0,15%). Наибольшее же значение данного показателя отмечается у группы Транскапиталбанка (порядка 9%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам прошедшего полугодия составила 2,03%, однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2019 года

Место в рейтинге Банк Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.18, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.18, млн рублей 1 Кредит Урал Банк 0,04 2,44 2,1 114,8 1,59 75,02 2 «Россия» 0,08 10,81 н/д н/д н/д н/д 3 Банк «Санкт-Петербург» 0,14 78,85 0,13 65, 79 0,12 63, 93 4 Челябинвестбанк 0,23 7, 45 0,31 7, 94 0,31 7, 94 5 Банк ДОМ.РФ 0,34 186,99 н/д н/д н/д н/д 6 Запсибкомбанк 0,35 125,69 0,34 116,38 н/д н/д 7 Челиндбанк 0,38 20,44 0,46 22, 02 0,45 19, 72 8 НС-Банк 0,39 3,75 н/д н/д н/д н/д 8 РНКБ 0,39 245,81 0,34 29,99 0,71 42, 38 9 Райффайзенбанк 0,52 666,44 н/д н/д н/д н/д 9 Энергобанк 0,52 6,78 0,82 9,84 н/д н/д 10 Примсоцбанк 0,54 22,79 н/д н/д н/д н/д

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 540 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,18 трлн рублей, что составляет более 93% от совокупных значений этих показателей в целом по отечественному банковскому сектору.

Лидерами и по объему, и по количеству выданных кредитов закономерно стали Сбербанк России и ВТБ. Третьим по объему предоставленных займов стал Росбанк Дом, а по количеству — Промсвязьбанк. Также в топ-5 по данным критериям вошел банк «Открытие».

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 46,1% (по итогам второго полугодия 2018 года данный показатель находился на уровне 67%). В текущих условиях снижения спроса со стороны населения на ипотеку такая тенденция является вполне ожидаемой.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге Банк Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., млрд рублей 1 Сбербанк России 562, 68 2 ВТБ 303, 37 3 Росбанк Дом 36, 39 4 «Открытие» 32, 18 5 Промсвязьбанк 29, 22 6 Райффайзенбанк 27, 27 7 Альфа-Банк 25, 27 8 Банк ДОМ.РФ 24, 46 9 Абсолют Банк 23, 11 10 ЮниКредит Банк 14, 16 11 Банк «Санкт-Петербург» 13, 21 12 «Возрождение» 12, 84 13 Совкомбанк 12, 83 14 Банк «Уралсиб» 11, 48 15 Московский Кредитный Банк 5, 85 16 Связь-Банк 5, 70 17 Группа Транскапиталбанка 5, 43 в том числе Транскапиталбанк 4, 89 в том числе Инвестторгбанк 0,54 18 «Ак Барс» 5, 37 19 Запсибкомбанк 4, 68 20 «Центр-Инвест» 4, 64

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге Банк Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., тыс. шт. 1 Сбербанк России 291, 41 2 ВТБ 123, 86 3 Промсвязьбанк 13, 47 4 Росбанк Дом 12, 95 5 «Открытие» 12, 69 6 Банк ДОМ.РФ 10, 98 7 Совкомбанк 9. 06 8 Абсолют Банк 8, 89 9 Райффайзенбанк 7, 35 10 Альфа-Банк 5, 85 11 Банк «Санкт-Петербург» 5, 71 12 Банк «Уралсиб» 5, 11 13 ЮниКредит Банк 5, 03 14 «Возрождение» 4, 39 15 «Ак Барс» 2, 85 16 «Центр-Инвест» 2, 59 17 Группа Транскапиталбанка 2, 48 18 в том числе Транскапиталбанк 2,08 в том числе Инвестторгбанк 0,4 Связь-Банк 2,40 19 Запсибкомбанк 2, 11 20 РНКБ 1, 78

Динамику развития рынка продолжают задавать сделки с вторичным жильем: на них приходится более 65% всех выдач, несмотря на более высокую среднюю ставку (10,47% годовых) по сравнению с кредитами на покупку «первички» (9,99% годовых). Учитывая, что во втором полугодии аналитики прогнозируют рост цен на жилье в связи с введением эскроу, следует ожидать, что доля сделок с «вторичкой» к концу года увеличится.

При этом лидируют в общем объеме выдач сделки с квартирами, а вот количество договоров рефинансирования, традиционно занимавшего вторую строчку по популярности, в прошедшем полугодии резко снизилось.

Согласно данным опроса, в число наиболее популярных застройщиков входят ГК «Пик», ГК «ЛСР», ГК «Самолет-Девелопмент», ГК «Сиэтл Сити» и ГК «А 101».

Несмотря на неоднократное ужесточение Банком России регуляторных требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходится преимущественная часть всех выдач. При этом наиболее привлекательные ставки отмечаются по кредитам со взносом до 10%, что объясняется тем, что в эту категорию попадают специальные партнерские предложения банков с застройщиками, по которым последние часто субсидируют ставки за свой счет.

Самыми распространенными от рейтинга к рейтингу продолжают оставаться займы на срок от 15 до 20 лет, для которых характерны наиболее выгодные ставки.

Наибольшая доля выдач присуща Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам, а самые низкие ставки в первом полугодии отмечались по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.

Как и по результатам предыдущего рейтинга, лидируют по значению средней суммы ипотечного займа Дальневосточный и Приволжский федеральные округа. В большинстве других регионов средняя сумма колеблется на уровне менее 2 млн рублей (по результатам предыдущего рейтинга этот показатель находился на уровне 2,8 млн рублей). Однако в целом по стране мы отмечаем увеличение средней суммы кредита: за год она выросла с 2,07 млн до 2,19 млн рублей.

«Сегодня в линейке ипотечных продуктов практически каждого банка, развивающего данное направление, встречается «Ипотека по двум документам». Несмотря на это, согласно предоставленным данным, более 96% всех выдач в первом полугодии происходило с подтверждением дохода. Одна из причин — для получения «упрощенной» ипотеки требуется довольно крупный первоначальный взнос — 30—40% от стоимости приобретаемого жилья. В то же время большинство кредитных организаций самостоятельно запрашивают сведения о доходе клиентов через ПФР, в связи с чем необходимость оформления справки 2-НДФЛ отпадает. При этом такие кредиты попадают в категорию «полного пакета документов», чем объясняется их высокая доля», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 13 сентября 2019 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру