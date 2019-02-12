Звезды в банке
Зулия Лоикова
хедхантер, международный HR-эксперт
Зулия Лоикова
хедхантер, международный HR-эксперт
22.01.2019
Чтобы выйти из сложившегося экономического коллапса, нам всем нужно работать с собственным развитием.
Валентина Бирюкова
певица, солистка театра «Градский Холл»
Валентина Бирюкова
певица, солистка театра «Градский Холл»
04.12.2018
Сейчас, когда получаю гонорары в валюте, я их тут же размениваю на рубли. Доверяю только нашим деньгам.
Елизавета Трусевич
сценарист, писатель
Елизавета Трусевич
сценарист, писатель
20.11.2018
Что я могу пожелать банкирам? Финансируйте искусство! Искусство — единственно возможный шаг в бессмертие.