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Звезды в банке

заслуженный артист России, бас
Михаил Гужов
заслуженный артист России, бас
Михаил Гужов
заслуженный артист России, бас
12.02.2019

Вот почему такой серьезный банк, самый большой в стране, берет проценты за переводы внутри самого банка, если я перевожу кому-то на карточку того же Сбербанка?
актриса
Анна Бачалова
актриса
Анна Бачалова
актриса
05.02.2019

В аэропорту мне «впарили» карту, иначе не скажешь. Уверяли, что обслуживание бесплатное, более того, если буду ею пользоваться, то еще и привилегии получу.
художник
Владимир Потапов
художник
Владимир Потапов
художник
29.01.2019

Когда я получаю предложение от банка о вкладах с процентом ниже официальной инфляции, у меня сжимаются кулаки и начинает дергаться глаз.
хедхантер, международный HR-эксперт
Зулия Лоикова
хедхантер, международный HR-эксперт
Зулия Лоикова
хедхантер, международный HR-эксперт
22.01.2019

Чтобы выйти из сложившегося экономического коллапса, нам всем нужно работать с собственным развитием.

радиоведущий
Максим Челеков
радиоведущий
Максим Челеков
радиоведущий
15.01.2019

Банковской системе доверяю примерно 50 на 50. Здесь как в анекдоте про вероятность встречи на улице с динозавром: либо встречу, либо нет.
певица, модель
Дарина Дьякова
певица, модель
Дарина Дьякова
певица, модель
09.01.2019

Понятна борьба регулятора с недобросовестными игроками, но именно эта борьба ведет к монополизации банковского сектора. Ведь в результате банков становится все меньше и меньше.
музыкант, актер
Денис Рожков
музыкант, актер
Денис Рожков
музыкант, актер
04.01.2019

Чем больше у человека денег, тем в меньшей степени его жизнь ему принадлежит. Он постоянно думает о том, как охранять, беречь, приумножать свои деньги, что с ними делать, в конце концов.

оперная певица
Екатерина Смолина
оперная певица
Екатерина Смолина
оперная певица
26.12.2018

Несмотря на весь скепсис, положить деньги в банк — выгоднее, чем держать под подушкой или в диване.
актер, певец
Василий Туркин
актер, певец
Василий Туркин
актер, певец
18.12.2018

Очень многие мои знакомые скупают доллары, ожидая, что будет скачок вверх. Я привык зарабатывать деньги совершенно другим путем.
радиоведущий, шоумен
Вадим Ждан
радиоведущий, шоумен
Вадим Ждан
радиоведущий, шоумен
05.12.2018

Нашел знакомых, которые вводили и выводили деньги через МФО, легко зарабатывали на этом, а поэтому посчитал, что история неплохая. Процент был очень привлекательный…

певица, солистка театра «Градский Холл»
Валентина Бирюкова
певица, солистка театра «Градский Холл»
Валентина Бирюкова
певица, солистка театра «Градский Холл»
04.12.2018

Сейчас, когда получаю гонорары в валюте, я их тут же размениваю на рубли. Доверяю только нашим деньгам.
радиоведущий
Андрей Краснов
радиоведущий
Андрей Краснов
радиоведущий
28.11.2018

Принципиально не завожу себе мобильных приложений и онлайн-банк. Схожу пешком в ближайшее отделение Сбербанка, оплачу услуги, решу вопросы.

сценарист, писатель
​Елизавета Трусевич
сценарист, писатель
​Елизавета Трусевич
сценарист, писатель
20.11.2018

Что я могу пожелать банкирам? Финансируйте искусство! Искусство — единственно возможный шаг в бессмертие.

певец, музыкант
Эмиль Кадыров
певец, музыкант
Эмиль Кадыров
певец, музыкант
12.11.2018

Сейчас идет очень активная рекламная кампания у банка «Тинькофф». Я надеюсь, что они продержатся и это не та же история, которая произошла с банками «Открытие» и «Югра».
телеведущая
​Марианна Минскер
телеведущая
​Марианна Минскер
телеведущая
06.11.2018

Тот факт, что из топ крупнейших банков частный остался только один(!), — это, конечно, нездоровая ситуация. Государство менее эффективно, чем частный сектор: нет инноваций, нет конкуренции…