- Я клиент «Сбера», банк этот очень уважаю за масштаб, широкую сеть отделений и качественное обслуживание.
- Банки для сотрудничества выбираю по интересным спецпредложениям. Не забываю проверять и репутацию банка, срок успешной работы на рынке. В прошлом я сама работала в финансовом секторе, у меня много полезных знакомств в данном секторе. Есть те, к чьему мнению прислушиваюсь.
- Несмотря на то что я стараюсь пользоваться дистанционными сервисами, отделения банков мне тоже нередко приходится посещать. Мне важно, чтобы не было задержек в обслуживании, вопросы решались качественно, а работники были квалифицированными. Ведь люди двигают бренды, поэтому очень важно, как персонал на месте справляется и с основной работой, и с непредвиденными сложностями. Должна признаться, мне везет! Пока я в большинстве случаев довольна.
- Рассчитываться картой удобнее, но у меня выходит 50/50 с наличными. Конечно, мы движемся к эпохе пластиковых денег, но отказаться от наличных полностью пока не получается. Сейчас, например, во многих московских ресторанах перестали принимать оплату картой.
- За границей также рассчитываюсь и картой, и наличными. Проблем не возникало. Более того, если были какие-то вопросы, банк оперативно меня выручал. А вообще, неплохо заранее просчитывать, сколько наличных понадобится, и заблаговременно купить валюту, чтобы потом не переплачивать при конвертации.
- Мне приходилось сталкиваться со сбоями в обслуживании, бывали двойные списания, но мои обращения всегда оперативно рассматривались, и все вопросы были решены. Мне очень нравится сервис Сбербанка «Служба заботы о клиентах». Он действительно работает и заботится о клиентах.
- Кредитом я пользовалась однажды. Это очень удобно, если не хватает какой-то суммы в нужный момент. Но я скорее из тех, кто предпочитает накопить, нежели взять взаймы.
- С точки зрения хранения денег я предпочитаю банковские депозиты. Мне нравится, когда риск минимален и предсказуем. Альтернативные инструменты, в том числе инвестиции, вызывают у меня скорее интерес.
- Очень люблю все, что связано с бьюти-индустрией. Это регулярная статья в моем личном бюджете. Но чрезмерных трат себе не позволяю, так как веду календарь расходов и точно знаю, сколько и на какую статью расходов я трачу. Обычно составляю себе план на год. Это удобно.
- К рублю я отношусь позитивно, как к валюте родной страны, и всегда готова рубль поддержать.
- Криптовалюты вызывают у меня интерес. В моем окружении есть люди, которые смогли прилично на этом заработать. Слежу за динамикой и новостями на этом рынке. Мыслей инвестировать в «крипту» пока нет, я предпочитаю классические инструменты.
- Я уходила с банковского рынка в 2012 году, и уже тогда было понятно, что рынок сужается. С тех пор мы видим, что количество банков колоссально сократилось, и эта тенденция будет продолжаться. Постепенно мы окажемся в онлайне, а офлайновых точек почти не останется. Банковский бизнес трансформируется и стремительно движется в сторону IT и ретейла. Как клиента меня ситуация с сокращением числа банков не пугает. Но как HR я вижу, что люди, всю жизнь проработавшие в классическом банкинге, попавшие под сокращение, сейчас просто не могут найти себе профессиональное применение. Им приходится быстро ориентироваться в новых реалиях, переобучаться, искать новые форматы своего применения.
- Свои первые деньги я зарабатывала в десять лет в школе, перепродавая косметику девчонкам. А позже занималась репетиторством с младшими школьниками. Точно помню, что не тратила эти деньги, а копила. Уже тогда меня не интересовала всякая детская мелочевка, я мечтала о чем-то серьезном — например, купить видеомагнитофон. И купила!
- Я работаю в среде b2b, и здесь кризис — это время роста, время спроса на услуги, связанные с трансформацией бизнеса. Мои проекты активно работают. Могу сказать, что чаще всего кризис не снаружи, а в головах у людей. Чтобы выйти из сложившегося экономического коллапса, нам всем нужно работать с собственным развитием. Живу под девизом: «Возможно все, что ты сам себе разрешишь».
- У меня 12 лет опыта в HR в различных международных и российских компаниях. За моими плечами опыт работы в Альфа-Банке, ФГ «БКС», где я отвечала за подбор и оценку топ-менеджеров.
- Сейчас я являюсь частным консультантом и советником первых лиц российских и международных компаний и помогаю бизнесу повысить эффективность работы команды. Если вам нужны правильные и эффективные люди в ваш бизнес и вы хотите выходить на новые рынки — я могу вам с этим помочь.
- В 2019 году желаю пользователям Банки.ру и банкирам превосходного здоровья! А здоровье у нас подразделяется на эмоциональное, физическое и психологическое. Так вот, давайте не будем об этом забывать! А также желаю любви к себе, к своему делу, денег и новых открытий!
Беседовала Юлия НАГОРНАЯ, Banki.ru