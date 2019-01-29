- После всех известных дефолтов я не доверяю кредитным организациям, вкладываю в активы, не связанные с банковской сферой. Для удобства электронных расчетов выбираю популярное — сейчас есть карта самого крупного государственного игрока и еще одна от представителя, название которого начинается с первой буквы греческого алфавита.
- Не держу деньги в банках, так как меня не устраивают различные процедуры контроля, подтверждения происхождения средств, обслуживания и прочее. Устав Государственного банка Российской Империи от 1894 года гласит: «Хранить в тайне все, касающееся вверяемых банку частных коммерческих дел и счетов». На данный момент банковской тайны как понятия в нашей стране нет, к сожалению.
- Уровень обслуживания в банках оставляет желать лучшего. Был у меня привилегированный статус в одном из банков, где персональный менеджер обещал исполнять любые желания, но по факту оказалось, что меня пару раз обслужили без очереди.
- Храню сбережения пока в евро. Но в основном в своей «валюте» — это мои работы, так как инвестпривлекательность их гораздо выше и они легко могут выступить в том числе валютой-убежищем, как швейцарский франк или золото, в случае какого-нибудь форс-мажора. В ближайшие годы цены на мои работы будут только расти. Я это понимаю, поэтому лучшие работы оставляю для себя и своих потомков.
- Была несколько раз ипотека, но я ее брал в Сбербанке, потому что знал, что менее чем через год я ее погашу. В целом отношусь к ипотеке в своем нынешнем положении отрицательно. Ипотека — это ведь всегда вынужденная мера. Кто же просто так захочет переплачивать? Если говорить про оформление, то вполне быстро. Кроме этого, было много содействия от сотрудников «Сбера». Доволен.
- Приходя в банк, обращаю внимание на очереди, так как это именно то, за что я плачу своим временем. Банки это понимают крайне слабо, несмотря на все онлайн-банки и личные кабинеты. Сегодня время — крайне важный ресурс. И физическое присутствие в банке, как невероятно расточительное событие, должно быть связано с адекватным пониманием и отношением банков. А пока это средневековье.
- Негативный опыт общения с банком? Был у меня персональный менеджер Альфа-Банка, до которого нельзя было дозвониться. Это позорище! Как-то Ив Кляйн пришел в один банк и засыпал весь операционный зал своим авторским синим цветом в знак протеста, так как был недоволен работой банка. А у меня был случай, когда я снял ячейку в банке, поместил туда сотовый телефон с зарядкой, на который установил рингтон — припев песни «Владимирский централ» Михаила Круга. Установил программу, которая звонила на телефон с интервалом 10 минут. Короче, несколько дней в их ячеечной был непрекращающийся шансон-концерт.
- Когда я получаю предложение от банка о вкладах с процентом ниже официальной инфляции, у меня сжимаются кулаки и начинает дергаться глаз. Финансовая грамотность — это первое, что должно преподаваться в школах, причем гораздо раньше, чем изучение алфавита. А пока возникает ощущение, что над нами продолжаютcя какие-то опыты, начатые в глубине 90-х.
- Криптовалюты — прекрасное проявление финансовой мысли! Взять и отгородить от финансовых потоков государство и всю банковскую сферу — это гениально! Централизованные регуляторы — это большое зло, чего только стоит ФРС, от которой мы все очень зависим!
- Копить или тратить? Нельзя разделить, иначе это превратится в одностороннее движение, не будет таинства обмена. Коплю я отчаянно и самозабвенно, как старатель на прииске в Эльдорадо, а трачу, как звезда рок-н-ролла — презрительно и глупо! Любимая статья расходов — краковская колбаса и финансирование собственных проектов.
- Первые деньги заработал, собирая бутылки, когда мне было семь лет. Я знал, где выпивают в нашем районе — в каких кустах, закоулках, гаражах и на детских площадках. Я приходил туда, собирал и богател. Один раз я стал свидетелем пьяной драки, после которой подобрал несколько непочатых бутылок водки. Так у меня появился велосипед, а моя мама впервые у меня попросила беспроцентную ссуду.
- Банковская система является прямой проекции состояния политической системы, которая, как мы с вами знаем, испытывает в последние годы санкционный гнет. И в целом экономика РФ остается чрезвычайно неустойчивой и зависимой сами знаете от чего, поэтому что говорить о плодах дерева, если его корни не только не развиты, но и подточены разными паразитами. В процентах не более 30.
- «Банкопад» не пугает, так как очевидно, что, с одной стороны, требования от ЦБ растут, а с другой — условия выживания становятся только суровее. Вы знаете, госпропаганда так слаженно работает, что населению просто все равно, их внимание сманипулировано на кролике, а не на двойном дне цилиндра фокусника.
- ЦБ устанавливает правила игры и исключает тех, кто им не соответствует. Правила продиктованы текущей экономической ситуацией, которая, в свою очередь, складывается под действием геополитических факторов, а это уже следующий вопрос.
- Мы уже давно вернулись в СССР. В «совок» мы вернулись не потому, что возникли внешние обстоятельства — изоляция и прочее, а потому, что внутри страны есть то, что указывает на такое возвращение, — культ личности и новая эпоха застоя, а новые имперские амбиции приводят к тому, что возвращаются условия «холодной войны» с гонкой вооружений и т. д.
- Моя серия «ВНУТРИ», которую сейчас можно увидеть на выставке «ВСЕ ПАЛИТРЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ» с Владимиром Дубосарским, как раз о современных событиях, явно указывающих на возвращение прежних времен. Через историческое образы я говорю о современном.
- Не храните деньги в сберегательных кассах! Храните в произведениях искусства — это новая валюта!
Беседовала Инна ЛУНЁВА, Banki.ru