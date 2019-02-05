- Я клиент Сбербанка. Если мне нужны банковские услуги, то обращаюсь за советом к друзьям. Сама я хожу в банк очень редко, в основном стараюсь пользоваться онлайн-банком. Но если попадаю в отделение, то обращаю внимание на скорость обслуживания и квалификацию персонала.
- С тех пор как в телефоне появилось приложение для безналичной оплаты, я, кажется, вообще забыла о наличных. За рубежом бываю часто. В поездках также все оплачиваю «телефоном», даже не знаю, какая там конвертация.
- Однажды у меня был неприятный случай с банком «Открытие». В аэропорту мне «впарили» карту, иначе не скажешь. Уверяли, что обслуживание бесплатное, более того, если буду ею пользоваться, то еще и привилегии получу. А в итоге мне пришлось бесконечно платить то за одно, то за другое, чтобы только закрыть эту карту. Я долго с ними ругалась, на заявление мне, кажется, до сих пор не ответили.
- Кредитами я не пользовалась. Был опыт только с рассрочкой.
- Если спросить меня, в чем я не могу себе отказать, то первое, что приходит на ум, — кофе. Кофе я пью ведрами. Ну и красивая обувь.
- Вообще я храню деньги в рублях, но есть немного в долларах и евро. О доверии не задумывалась, но знакомые говорят, что евро надежнее.
- Криптовалюты — не для меня. Все вокруг много об этом говорили, но я даже пробовать не буду. Когда я не понимаю, с чем имею дело, точно во что-то влечу.
- Ситуация на банковском рынке беспокоит очень. Нет никакой уверенности, нет понимания, можно ли отнести деньги в банк, или дома в коробочке держать будет спокойнее.
- Первые деньги я заработала в 13 лет, продавала мороженое. Помню, купила себе очень красивые ярко-бирюзовые джинсы.
- По нашей сфере кризис ударил очень. Помню события 2014—2015 годов, время было очень непростое, больше года работы не было вообще. Как раз в то время у меня была рассрочка на автомобиль.
- В кинотеатрах недавно прошла картина с моим участием «Все или ничего», режиссер Дмитрий Суворов. В Германии вышла полнометражная картина «EneMe», а на Первом канале — сериал «Зорге».
- Банкирам я желаю не забывать о простых людях. Ведь иногда для людей потерять несколько тысяч гораздо страшнее, чем банкирам — несколько миллионов.
Беседовала Юлия НАГОРНАЯ, Banki.ru