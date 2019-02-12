- Я сам не выбирал банки вообще! В театре сделали карточку ВТБ, есть еще карта Сбербанка. Так получилось, что мне пришлось завести ее случайно. Необходимо было оплатить услуги клиники через «Сбер», и, когда я пришел в банк, мне предложили оформить карту и с ее помощью проводить операции. Обе карты оказались удобными, но мне все-таки больше нравится ВТБ.
- Раньше я был клиентом Банка Москвы, до присоединения его к ВТБ, и он мне не нравился. Они там все время навязывали различные услуги, такое было ощущение, что пытались разводить на деньги. Например, кредит они давали под 22%, потом предлагали рефинансирование, как бы по более выгодной ставке, но при этом брали какую-то неимоверную сумму за страховку.
- После объединения в ВТБ мне предложили этот кредит закрыть и на хороших условиях перевести к ним. Сделали мне, кроме зарплатной карты «Мир», дебетовую карту с кешбэком, плюс с этой картой можно ездить по России и снимать деньги без комиссии в любом банкомате. Но вот единственный минус — «Тройка» не работает на этой карте, хотя должна была. Все мои походы в банк, звонки и активации пока ни к чему не привели.
- А со «Сбером» странно все! Вот почему такой серьезный банк, самый большой в стране, берет проценты за переводы внутри самого банка, если я перевожу кому-то на карточку того же Сбербанка? (Комиссия взимается при переводе клиенту другого территориального подразделения Сбербанка. — Прим. Банки.ру.)
- Я не любитель ходить по банкам. Только в экстренных ситуациях, когда надо досрочно погасить кредит или переоформить договор. В остальных случаях все решаю дистанционно.
- Есть у меня кредит в ВТБ, брал на ремонт квартиры. Получилось не с первого раза, в нескольких отделениях мне предлагали при оформлении такие страховые суммы, что я вообще был готов отказаться от кредита. Но потом повезло, в отделении на Никитской был очень толковый менеджер, который помог мне его получить кредит с минимальной страховкой.
- Сбережения предпочитаю хранить в рублях и евро. В евро верю больше, чем в доллар. Пытаюсь копить, а не тратить, есть мечта купить домик!
- Не могу сказать, что оклад в театре позволяет мне слишком свободно распоряжаться деньгами, на одну зарплату прожить российскому артисту нереально! Но у меня есть еще возможность гастролировать и за счет этого жить.
- Первые деньги заработал в 1992 году. Я пришел в музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко как стажер, заработал тогда 600 рублей, все отдал бабушке.
- Доверять ли российской банковской системе? Честно говоря, с доверием сложно! Не только про банковскую систему речь, но и про государство. Что творится сейчас с пенсионной системой, отзывами лицензий, налогами, ростом цен, экономикой… Мне кажется, нет ничего плохого в большом количестве банков. Чем больше конкуренция, тем лучше условия для клиентов. Главное, чтобы кредитные организации были надежными и честными с клиентами. Чтобы они могли гарантировать, что с нашими деньгами ничего не случится. Я клиент двух самых крупных банков в стране, приходится им доверять.
- К сожалению, сейчас такое время, что искусство, культуру пытаются связать с политикой. У нас правительство в данный момент не очень благоволит культуре. Нам даже как-то на собрании сказали, что в связи со сложившейся ситуацией в стране все театры могут вообще закрыть. Слава богу, что нашлись умные люди, не дали осуществить этот план. Я считаю, без культуры, без духовности нация вообще не может существовать. Ее просто нет. Представьте, если нет театров, нет ни Шекспира, ни Достоевского, ни Моцарта… Культура и духовность должны стоять выше политики, денег, выше всего!
- «Геликон-Опера» — уникальный театр, один из самых интересных и посещаемых в столице! У нас просто потрясающий режиссер, художественный руководитель и основатель «Геликон-Оперы» — Дмитрий Бертман. Я хочу отдать дань ему как человеку, художнику, который с «кровью» построил это здание, очень необычное, с необычной сценой, которое находится на Большой Никитской, 19. Во время реконструкции усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых было много проблем, у нас пытались отнять это здание, и тогда на защиту встали самые известные люди: Олег Табаков, Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго, Александр Калягин, Алла Пугачева и многие другие. Все стояли за то, чтобы театр «Геликон» был. В числе прочих знаменитостей театр всегда поддерживали и были нашими друзьями Людмила Зыкина и Ирина Архипова.
- Хочу всех пользователей Банки.ру пригласить к нам в театр — у нас что ни спектакль, то шедевр!
- Всем желаю духовного и материального благополучия. Чтобы наши родные банки шли навстречу клиентам, ценили их! Правительству хочу пожелать, чтобы оно больше заботилось о своих гражданах, не повышало налоги, выполняло свои социальные обязательства. Иначе как нам его любить?
Беседовала Инна ЛУНЁВА, Banki.ru