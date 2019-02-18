- На сегодняшний день я клиент Сбербанка. Сотрудничаю с банком как с организацией, которую выбрал мой работодатель.
- В банк хожу очень редко и стараюсь выбирать ближайшее к дому отделение. А для большинства рутинных операций пользуюсь приложением «Сбербанк Онлайн», оно очень удобное.
- Рассчитываюсь картой практически всегда, иногда пользуюсь приложением бесконтактной оплаты в телефоне. Думаю, это гораздо быстрее и удобнее, чем наличные.
- За границу выезжаю не так часто, но карты в поездках обслуживаются прекрасно. Никаких трудностей с оплатой у меня не случалось. Стараюсь расплачиваться пластиком везде, где возможно. В крайних случаях покупаю местную валюту.
- Кредитами не пользовалась никогда, да и вообще само понятие кредита мне несимпатично. Всегда старалась обходиться своими силами, и, надеюсь, в дальнейшем так и будет.
- Если есть что сберегать, то можно воспользоваться депозитом. Либо, как вариант, купить валюту. Зависит от конкретной экономической обстановки. У меня был опыт, когда я сделала ставку на валюту, но, к сожалению, в итоге потеряла в деньгах. Поэтому пока больше экспериментировать не хочу.
- Могу назвать себя аскетичным человеком. К покупкам подхожу взвешенно, не трачу денег впустую, в первую очередь потому, что не люблю хлам.
- Криптовалюты ассоциируются у меня с финансовыми пирамидами, а такие явления я не люблю. Деньги не могут возникать из воздуха. Поэтому особого доверия «крипта» у меня не вызывает, мыслей инвестировать в нее не было.
- Самая важная инвестиция для человека — это образование, саморазвитие и прокачка всевозможных навыков, в том числе и профессиональных. Это то, что формирует нашу ценность.
- У меня нет крупных накоплений, поэтому рисковать в случае кризиса мне особо нечем. А вот общий негативный фон угнетает. Я бы рекомендовала людям самим думать о своем финансовом благополучии и следить за сбережениями, доверяя только крупным банкам с безупречной репутацией.
- Свои первые деньги я заработала в третьем классе. Мы с приятелем разработали целую схему: покупали жевательную резинку с наклейкой по 50 копеек, а потом перепродавали ребятам отдельно жвачку по 50 и наклейку по 50. Удалось даже накопить приличную сумму, но потом она чудесным образом исчезла. Я подозреваю, что это мой «партнер» как-то эти деньги «увел». Но до сих пор он мне не признается. А в пятом классе я уже помогала маме копировать чертежи для студентов архитектурного вуза. Заработанных денег хватало на приличную косметику.
- Не знаю, что сейчас называть кризисом. Помню, в 2014-м было очень масштабное сокращение в медиа и на телеканалах. И вновь приходящим специалистам зарплаты предлагают уже существенно ниже прежних. Кастингов стало сильно меньше.
- Деньги — это средство. Самое главное — не стоит судить о человеке по количеству денег.
- Фраза, которая очень мотивирует меня по жизни, это цитата из романа «Как закалялась сталь» Николая Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества».
- Сейчас мы с моим коллегой Григорием Шевчуком готовим к запуску на телеканале «Мир» программу «Любовь без границ». В передаче мы будем изучать свадебные традиции разных народов, проживающих на территории России.
- Главное пожелание пользователям портала Банки.ру — здоровья! И конечно же, давайте развиваться, расти, не терять бодрости духа. Важно, чтобы у нас всегда было желание поддерживать друг друга и помогать в трудных ситуациях.
Беседовала Юлия НАГОРНАЯ, Banki.ru