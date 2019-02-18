- Держу деньги в Альфа-Банке, поскольку там есть гарантия сохранности моих сбережений. Уровень обслуживания оцениваю на отлично, иначе сменил бы банк.
- Предпочитаю хранить сбережения в рублях, так как живу в России и основные траты происходят именно в рублях. Отмечу при этом, что обслуживанием карточек моего банка за рубежом полностью доволен: ни разу не возникало проблем.
- При входе в банк сразу обращаю внимание на количество людей, которые там находятся, а также смотрю, много ли народу ожидает. По моему мнению, оптимальный вариант — когда умеренное количество людей и нет суеты. Деньги не любят суеты.
- Кредиты брал неоднократно. Их мне всегда одобряли, и я всегда выплачивал их вовремя. Никогда не возникало проблем. Да и процесс оформления проходил довольно спокойно. Позволю дать совет на эту тему: если у вас есть возможность не брать кредит, то старайтесь жить без долгов. Если вы зарабатываете рубль, то живите на 90 копеек, тогда и кредиты будут не нужны.
- И насчет ипотеки дам рекомендацию. Для начала нужно попытаться просчитать все риски, уверенно взвесить все за и против. И после этого уже принимать решение. В принципе, ипотека — хорошая возможность обзавестись своим жильем. Но, к сожалению, в условиях нынешней экономической ситуации в мире это не всегда легкий путь.
- Я предпочитаю сначала копить, а потом разумно тратить сбережения. Так, моя первая стипендия в Институте культуры была потрачена на подарок маме. Мама осталась довольна. А свой первый гонорар за выступление в 1980 году — 50 рублей — я потратил на подарок жене.
- Мои любимые статьи расходов — творчество и строительство. Самой запоминающейся тратой в моей жизни была покупка земельного участка в Подмосковье.
- Мое отношение к деньгам на протяжении жизни не меняется: деньги никогда не являлись для меня решающим и главным аспектом в жизни. Это необходимая и достаточная часть жизни, но не главная. При этом моя любимая поговорка, относящаяся к сбережениям: «Время — деньги».
- Мои дети (их четверо) отношение к деньгам и достатку формировали самостоятельно. Однако, надеюсь, пример родителей был для них уроком того, как следует распоряжаться сбережениями. Деньги требуют уважения, особенно трудно заработанные. Дети видели пример распределения заработанных средств и делали свои выводы.
- В последнее время по объективным обстоятельствам концертов у артистов стало меньше, заполняемость залов также уменьшилась. Нынешний кризис в первую очередь сказывается на самых обычных людях, посещающих концерты. Люди начали разумнее тратить деньги, практически не стало «шальных» денег, а «большие» деньги стали зарабатываться труднее.
- Тем не менее, несмотря на кризис, в моих творческих планах на 2019 год — выпуск двух видеоклипов и продолжение работы над новым альбомом, выход которого запланирован на осень. Полагаю, что успех — от слова «успеть». Поэтому самое главное мерило успеха — просто успеть на свой поезд. Считаю, что как музыкант еду в своем вагоне и в своем поезде.
Беседовала Юлия ГОРЯЧЕВА, для Banki.ru