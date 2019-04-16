- Я клиент Сбербанка. Выбирая банки, в первую очередь обращаю внимание на репутацию организации, стаж на рынке и, конечно же, прислушиваюсь к советам друзей.
- В основном услугами банка и сервисами пользуюсь дистанционно. Но если случается лично посетить офис, то обращаю внимание на подход к клиентам и обслуживание. Покупки в основном совершаю картой. Это удобно и быстро лично для меня.
- Бываю за границей достаточно часто. Предпочитаю и там оплачивать свои покупки картой. Иногда пользуюсь наличными — например, в восточных странах, где есть возможность поторговаться и пообщаться. Это же целая церемония!
- Что касается кредитов, да, есть такой опыт. Вообще я не сторонник брать заемные средства, но и такая практика идет на пользу, так сказать, для полного развития. В моем случае необходимость взять кредит была вызвана срочностью. Все закончилось благополучно, спасибо.
- Депозитами не увлекаюсь. Просто держу в банке открытый счет на всякий случай.
- С удовольствием делаю покупки для своих коллекций, это книги, музыка. Очень люблю холодное оружие (ножи), у меня пока небольшое собрание, но я его периодически пополняю.
- Идеальный вариант накоплений для меня — разместить свои сбережения в двух-трех видах валют. Например, в долларах США, евро, ну и в швейцарских франках.
- Мы уже сейчас живем в цифровом мире. Думаю, вполне можем застать времена, когда зарплату будут выдавать, допустим, биткоинами, а криптовалюта станет занимать лидирующие позиции.
- Первые деньги я заработал в 11 лет. Разгружал сарай с досками. Гонорара хватило на большую порцию мороженого и на билеты в парк аттракционов.
- Жизнь артиста нестабильна, и это понятно. Сегодня у тебя полно концертов, а завтра ты бегаешь в поисках работы. В моей жизни были и, возможно, будут разные периоды. Главное, что изменился мой подход и отношение к трудностям. Живу с девизом — Show must go on! Будь собой и не обращай внимания на всякую ерунду.
Беседовала Юлия НАГОРНАЯ, для Banki.ru