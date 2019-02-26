- Обычно банки за меня выбирают работодатели, я им полностью доверяю. Так, в театре имени Ермоловой мне открыли зарплатную карту Сбербанка, там же у меня и личный счет. Еще я клиент Альфа-Банка. Использую кредитную карту, поскольку льготный, беспроцентный период в кредитной организации — 100 дней! Когда приходит пора гасить задолженность, снимаю деньги с карты «Сбера» и несу в банкомат «Альфы», хорошо, что они рядом расположены. Дистанционно, через приложение, не пробовал, а вдруг там проценты за перевод?
- Оба моих банка мне не нравятся. После того как я недавно слетал в Америку и увидел, какие процентные ставки там по ипотечным кредитам, вообще разочаровался в нашей банковской системе! Ипотека и потребкредиты у нас очень дорогие, а по кредитке того же Альфа-Банка, если пропустить срок погашения, начинается какой-то ад, если не ошибаюсь, 33%.
- Я живу одним днем и не считаю нужным откладывать на завтра, потому что кто знает — все мы под Богом ходим — что будет завтра. Старшее поколение привыкло сберегать на черный день или на свои похороны. А я хочу жить долго и пока не забочусь о наследстве.
- Сбережений как таковых у меня нет, хотя в последнее время я задумываюсь об этом. Раньше все, что появлялось, моментально «сливалось». Сейчас успеваю придерживать либо до следующей зарплаты в театре, либо до большого гонорара за съемки. Но это не долгосрочные сбережения — на месяц-полтора запасы. Все в рублях, конечно. Мне кажется, копить в валюте — прерогатива старшего поколения. Я знаю это по примеру мамы, вот она может взять и купить евро, потому что евро растет, а в Европу ехать когда-то придется.
- Однажды я брал кредит на ремонт квартиры — в Кредит Европа Банке. Гонорар за съемки задерживали, а стройматериалы надо было срочно покупать. Погасил через полгода, хотя хотел сразу после получения гонорара. Но по условиям договора досрочное погашение было возможно только через полгода. Второй раз пришлось брать кредит как раз для погашения задолженности по кредитной карте Альфа-Банка, чтобы не вылететь за те самые 100 дней. Я просто открыл потребкредит в Сбербанке, мне перевели деньги на карту, я снял их в банкомате и внес на кредитку. По потребительскому в «Сбере» было 14,89% годовых, а не 33%, как в «Альфе» по карте. И это еще по акции, если сумма превышала определенный лимит, а так 22—24%. Пришлось взять больше, а остаток вернуть Сбербанку в тот же день, что называется, не отходя от кассы. Сейчас и этот кредит уже погашен.
- Знакомство с отделением банка — это как знакомство с человеком, оценка происходит за первые несколько минут: как человек выглядит, как он разговаривает, эрудированный или нет, воспитан ли, обладает ли хорошим вкусом. То же и с банком и его служащими. Однажды было так: я пришел в отделение банка и ушел, так и не заключив договор, потому что там шел ремонт, было неприятное ощущение.
- Очереди в Сбербанке очень раздражают. Обычно бывает такое перед Новым годом. Я стоял как-то в колоссальной очереди, это был просто ад. Как будто все идут в банк, просто все. Стоят в очередях с этими талончиками, иногда эти талончики не работают. Сотрудники, кажется, как-то на свое усмотрение эту очередь распределяют. Но альтернативы Сбербанку все равно нет. Да, в «Альфе» приятнее и комфортнее, но там больше проценты. Но самое неприятное было, когда появилась эта система, что государство вправе распоряжаться моими средствами на счете для оплаты задолженности по штрафам. Меня это возмутило совершенно. Однажды я проснулся и выяснил, что все деньги на счете исчезли и у меня минус 10 тысяч. Звоню в Сбербанк, говорю: «Извините, на каком основании вы забрали все мои деньги?» А они говорят: «У вас были задолженности по штрафам». Но меня никто об этом не уведомлял, я не знал, что дело пошло в суд и к приставам, все это происходило за моей спиной.
- Позитивных сюрпризов от банков не припомню. Даже СМС на день рождения не присылают. Не люблю банки — это как казино, которое никогда не проигрывает. Но невозможно сейчас обойтись без банковских продуктов, не иметь какой-нибудь пластиковой карты от банка. В том же театре, может, я бы и хотел, как раньше, получать деньги наличными в кассе (у нас была касса, окошко, кассир, приходишь туда раз в месяц). Но эволюционное развитие человечества идет к тому, что мы отказываемся от труда людей, заменяем его роботами, механизмами, где нет человека, где контроль осуществляет машина. То же и в банковской системе. Еще в начале 2000-х я открыл первую карту Visa, их тогда мало было, да и банкоматов 20—30 штук на всю Москву. А у меня была карта — фантастика, как будто я в другом измерении нахожусь. Я был как человек с другой планеты с этой пластиковой картой.
- Криптовалюты — это мыльный пузырь. Хотя за этим может быть будущее. Как все устроено — сложновато для моих мозгов, я не математик, я гуманитарий. Бумажные деньги, карточки — их в руках подержать можно хотя бы.
- Деньги не гарантия счастья. Кому-то нужно купить новые брюки, а кому-то — новый «Майбах». У всех разные запросы. Для счастья не нужно иметь 20 пар обуви, 45 автомобилей и 13 квартир. Другое дело — подарки. Дарить их близким людям приятно всегда: угадать, узнать, что человеку нравится, удивить. На это стоит тратиться.
- Свои первые 100 долларов я заработал на рекламе. Снялся в серии роликов аккумуляторов «Тюдор». Лет 17 мне было. Играл человека, у которого все время ломается машина. Тогда мне казалось, что это какая-то сумасшедшая сумма, потому что я смог себе купить рюкзак, майку, кепку и джинсы на эти первые 100 долларов. Я ждал выхода этой рекламы как манны небесной, казалось, что это круто — сняться в рекламе, увидеть себя по телевизору. Я пытался этот ролик найти и не смог, если кто-то вдруг найдет и пришлет мне — буду счастлив.
- Верю ли я в стабильность нашей банковской системы? И верю, и не верю. 50 на 50. Помню, в 90-е у мамы лежала большая сумма в Сбербанке (этих денег хватило бы на покупку двух машин), и в один прекрасный день все эти деньги превратились в современные 2 тысячи рублей. Тогда вся система рухнула, все сбережения людей, которые в советское время откладывали, вдруг исчезли. Я с тех пор не верю в порядочность государства. Но верю, что если какой-то отдельный банк рухнет, АСВ мне деньги вернет. Поэтому 50 на 50 — все будет или хорошо, или не очень.
- Когда ЦБ отзывает лицензию у очередного банка, я радуюсь и говорю: «Ура! Наконец их стало меньше». Думаю, ни Альфа-Банк, ни тем более Сбербанк лицензию не потеряют. Мне кажется, ЦБ все делает правильно — пресекает деятельность уж совсем обнаглевших банков.
- По поводу санкций… Свобода — это очень важная вещь. В том числе свобода торговли между странами. Но самый ужас не в этом. В нашей стране многие люди живут небогато, получают 10—15 тысяч рублей в месяц. А им по телевизору показывают, как продукты, которые можно было бы раздать людям, — колбасы, сыры, овощи, фрукты — давят бульдозерами. Политики там бьются на своих верхах, а люди страдают.
- В театре имени Ермоловой я занят в нескольких спектаклях: «Фотофиниш», «Гамлет», «Процесс», «Портрет Дориана Грея». Плюс мы с друзьями создали собственную мастерскую, где играем только то, что идет от души, — например, в #Психо мы с друзьями рассказываем историю об одном творческом человеке, который из-за маленькой жизненной ошибки чуть не получил раздвоение личности. Наш герой работал копирайтером в рекламном агентстве, писал гениальные сценарии, и тут случилась история, которая перевернула его жизнь.
- В прошлом году было 100-летие со дня рождения моего деда Александра Галича. У меня есть авторская программа о нем. Показываю по стране по мере возможности. И конечно, кино и сериалы.
- Посетителям портала Банки.ру желаю помнить, что счастье не в деньгах. «Не надо, люди, бояться…» — так мой дед Александр Галич говорил, пел и верил.
Беседовала Инна ЛУНЁВА, Banki.ru