- На сегодняшний день я являюсь клиенткой Сбербанка. Можно сказать, со «Сбером» у меня уже традиционные отношения, сложившиеся за много лет. К тому же у меня никогда не возникало проблем с обслуживанием. Сейчас подумываю оформить еще карту «Тинькофф».
- Не могу назвать себя предвзятым клиентом, но в обслуживании мне очень важен именно человеческий фактор. В наше время, если человек приходит в отделение банка, с большой долей вероятности у него есть важный вопрос, который не решить онлайн или через кол-центр. Я была приятно удивлена, как все модернизировалось за последнее время в Сбербанке. Отмечу действительно отзывчивый персонал, который может разобраться с любой проблемой и даже помочь с многофункциональным терминалом. А бросать человека наедине с техникой считаю большой ошибкой.
- Еще пару лет назад я предпочитала пользоваться только наличными. Не знаю, почему так повелось. А потом начала активно пользоваться картой и оценила ее удобство. В первую очередь, больше не нужно переживать о том, есть ли с собой наличные и точно ли их хватит.
- А вот в заграничных поездках я предпочитаю наличные. Несколько раз пробовала совершать покупки картой, мне показалось, что процент по конвертации завышен.
- У меня с кредитами опыта не было, но я часто наблюдала, как кредитами пользовались мои знакомые. По ощущениям — это длительная нервотрепка.
- Лет пять назад у меня был депозит, но ставки что тогда, что сейчас доходными назвать нельзя. Поэтому средства я предпочитаю вкладывать в недвижимость.
- Не могу отказать себе в покупке косметики. Если попадаю в какой-нибудь магазин косметики или парфюмерии, не смогу уйти с пустыми руками. Люблю покупать редкий парфюм для коллекции. Также обязательно пробую новые необычные блюда в ресторанах.
- Я патриот, поэтому рубль, нашу национальную валюту, уважаю. Рублю доверяю, из других валют слежу за долларом и фунтом.
- Я двояко отношусь к криптовалютам. С одной стороны, это реально крутая технология. С другой стороны, нельзя называть это валютой в прямом смысле, поскольку к настоящим деньгам это отношения не имеет, как и любая пирамида. А пока все признаки указывают только на это.
- Первые деньги я заработала в 18 лет. Помню, в тот момент мне очень хотелось синтезатор, его я и купила. Сейчас могу констатировать: это была инвестиция в будущее, причем очень удачная.
- Весной я готовлю к релизу свой новый трек, следите за новостями!
- Для банкиров у меня есть очень искреннее пожелание: пусть введение «Базеля III» никак не отразится на премиях и бонусах банкиров.
Беседовала Юлия НАГОРНАЯ, Banki.ru