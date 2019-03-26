- Больше доверия вызывают государственные банки. Сейчас в Интернете можно просмотреть рейтинг банков, а также ознакомиться в поисковых системах с новостями по банку. И точно не стоит гнаться за огромными процентами, доверив сбережения не пойми кому.
- Я пользуюсь услугами Ситибанка, ВТБ, Россельхозбанка, но основной — это Сбербанк. В нем меня все устраивает. Бывают разные ситуации, но в целом уровень достаточно приемлемый. У меня несколько вкладов в разных валютах. Когда захожу в банк, обращаю внимание на персонал, очереди, интерьер — мне важна абсолютно любая деталь, потому что именно из них состоит имидж банка в целом. Я никогда не доверю свои средства банку в подвале, с непонятным офисом и полным отсутствием людей в нем. Это о чем-то да говорит. Думаю, у всех был негативный опыт с банками. Например, очень часто при звонках на горячие линии сотрудники на том конце мало осведомлены. Очень часто такое бывает.
- Сбережения предпочитаю копить и приумножать. Любимая статья расходов… Трачу очень много на своего ребенка. Это моя самая главная статья расходов и любимая. Много средств также уходит на зарплату моим сотрудникам и персоналу. Как веду семейный бюджет? Подхожу с умом, трачу обдуманно. Обычно составляю список из необходимых покупок и трат на месяц, а также желаемых, но не таких уж необходимых. Прежде чем что-то купить, подумаю.
- Давно, в детстве, как-то выполнила работу по дому, и мама заплатила мне небольшую сумму. Я очень радовалась, это был мой первый незначительный заработок. Иногда родители за пятерки в школе давали больше карманных денег, чем обычно, — тоже такой неплохой заработок для отличницы. Я, кстати, школу окончила с золотой медалью.
- У меня нет повода не доверять российской банковской системе. Я с умом выбираю банки, тщательно изучаю информацию. Важно просто подходить к этому вопросу со знанием дела, а не нести свои накопления непонятно куда.
- Мои пожелания посетителям портала: доверяйте свои средства, но проверяйте того, кому доверяете. Думайте о будущем уже сегодня! Подходите с умом ко всем вопросам, которые касаются ваших средств.
Беседовала Анна РАТТ, для Banki.ru