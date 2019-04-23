Надя Грошева

радиоведущая

Моя подруга недавно брала кредитку, и ее спросили: «Вам карту с покрытием или без?» Почти все сказали бы: с покрытием. Оказалось, что покрытие — это страховка, которая вшита в сумму кредита, и за нее прилично пришлось заплатить.

