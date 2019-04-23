- Свои личные сбережения держу в частном банке — Московском Кредитном Банке (МКБ), поскольку у него хороший рейтинг и лучшее предложение по процентной ставке по вкладам. Cчета для работы моей инжиниринговой компании, специализирующейся по направлению «Умный дом», открыты в банке с государственным участием — ВТБ. Это выгодно при уплате налогов и взаиморасчетах с партнерами. Деньги компании должны работать, находиться в обороте, приносить прибыль больше, чем лучшая заявленная ставка по вкладам.
- Убеждена: с появлением в банках онлайн-сервиса качество обслуживания в офисах уже не имеет определяющего значения. Туда приходишь не чаще двух раз в год. При этом для меня важно как можно меньше времени тратить на посещение банка, поэтому выбираю филиал банка по удобному месту расположения, наличию парковки и уровню компетентности сотрудников, которые все делают без ошибок, быстро и доброжелательно, не обращаясь при этом за помощью и не пытаясь очернить конкурентов для привлечения к себе их клиентов. Внешний вид и модный интерьер не имеют особого значения. Главное, чтобы не было очереди.
- Сейчас не выгодно хранить деньги в иностранной валюте. Проценты по вкладам ниже уровня инфляции, да и доход я трачу в рублях.
- Электронные деньги — очень прогрессивное явление, и они мне чрезвычайно облегчают жизнь, так как у меня большая семья. Раньше тратила много сил на учет всех трат, составляла огромные таблицы в Excel. Теперь все расходы можно увидеть в банковской выписке. С платежами за рубежом по картам тоже нет проблем. Единственное, что надо всегда помнить: по кредитке берешь на время, а отдаешь — навсегда. Так что карты — большой соблазн и проверка себя на финансовую прочность. Правда, сейчас невыгодные условия для компании при расчетах по картам, эквайринг обходится до 3% за транзакцию.
- Бизнес-кредит брала только два раза. Первый — лет 15 назад в Сбербанке под товарный запас. Пришли эксперты, оценили склад, сверили с залоговым товаром — и этим были удовлетворены. Второй — лет десять назад в Банке Москвы. Он больше походил на овердрафт — краткосрочный и не более 500 тысяч. Затруднений у меня в банке не было, обороты по счету не вызывали ни у кого сомнений в возврате кредита. На личные нужды брала кредит только один раз, когда не хватило собственных средств на покупку машины: в последний момент в салоне менеджеры уговорили на более дорогой бренд. Все оформление происходило в автосалоне. После погашения кредита пришлось потратить немного времени на получение документов о закрытии кредита и счета.
- К ипотеке как инструменту кредитования отношусь более чем положительно, только считаю проценты драконовскими. Убеждена: они должны быть не выше уровня инфляции. Думаю, что это вполне под силу ЦБ. На то должна быть воля власти, и я думаю, что скоро это случится, поскольку жилья строится много, а покупательная способность населения уменьшается. Раскупают жилье медленно, а кредиты застройщики должны отдавать банкам быстро.
- Средства предпочитаю копить, чтобы затем потратить на достойную вещь.
- Моя любимая статья расходов — строительство и ремонт. Обожаю улучшать и модернизировать среду обитания.
- Первый свой гонорар я потратила в 1982 году на дубленку. Это было время тотального дефицита. Даже в комиссионном магазине нужно было ловить товар, не говоря уже об очередях в универмаге «Москва», где народ выстраивался с первого по четвертый этаж с порядковым номером на ладони. Мне повезло: дубленку с пушистым воротником купила в комиссионном магазине, она была маленького размера. Деньги в то время водились у более зрелых дам, а не у двадцатилетних и щуплых, какими мы были в ту пору.
- Отношение к деньгам у меня строится на трех постулатах. Первый, пропетый Владимиром Высоцким, часто в детстве цитировал мой папа: «Поутру, да на свои». Второй узнала от бабушки, которая любила повторять: «Деньги любят счет», а третий сформулировал Ротшильд: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Извечный вопрос соответствия цены и качества остается открытым и заставляет предпринимателей двигаться вперед. Только в моей жизни не всегда денег было столько, чтобы руководствоваться этими «тремя китами». Подлинную власть денег я ощутила, когда их стало недостаточно, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому я привыкла. Пришлось расставлять приоритеты. Главными для меня стали дети и инвестиции в их образование, потом — сохранение бизнеса, а об отдыхе и собственных нуждах пришлось на долгое время забыть. Так что для меня мерилом успешности является способность после падения снова подняться.
- Когда в 90-е, работая в Германии, узнала о развале отечественного кинематографа и Театра киноактера (где половину штата составляли народные и заслуженные артисты), осознала, что для меня вероятность снова играть в театре и сниматься в кино после возвращения в Россию равна нулю. И тогда возникла идея получить в Германии образование в области менеджмента, заняться бизнесом для того, чтобы, накопив деньги, снять свое кино. Боже, какая я была наивная! Правда, эта мечта помогала мне преодолевать неимоверные трудности. Возможность поиска партнера через Торгово-промышленную палату Потсдама, создание с ним совместного предприятия — это еще одна предпосылка для организации бизнеса. Наставником была сама жизнь. Вместе со страной я училась жить в рыночной экономике. Власть издавала законы, вводила новые налоги, потом все отменяла, устраивала дефолты, кризисы, а мы выживали, ходили в суды и налоговые, спасали то, что «нажито непосильным трудом».
- Жизнь и работа в Германии в 90-х заставила меня также задуматься и о разнице менталитетов. Германия — стабильная благополучная страна. Россия живет, образно говоря, в опасной сейсмической зоне, здесь часто потряхивает — случается много разрушений, которые мы не всегда успеваем восстановить. Поэтому то, что для нас штатная ситуация, для них стресс. По этой причине в экспортных отделах компаний с нами работают выходцы из России или ближнего зарубежья, и до сих пор актуальна поговорка «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Тяга к порядку как элементу стабильности для немцев естественна, отсюда и пословица «Порядок должен быть», у нас же есть пословица «Излишние порядки — те же беспорядки». Что касается сравнения менталитета советского и немецкого, то здесь надо уточнить: менталитеты — советский и немецкий из ГДР — были схожи и основывались на дружеском партнерстве без конкуренции, сродни купеческому слову. Обещал — сделай, даже если невыгодно. Это во многом мешало в бизнесе мне и тем немцам из ГДР, которые при объединении Германии разорились. Так что русская пословица «Уговор дороже денег» сегодня даже при грамотно составленном договоре не дает гарантий, что условия сделки будут выполнены. Это уже не вопрос какого-либо менталитета.
- Думаю, что моя предпринимательская жилка обусловлена генетически. Один прадед торговал сельхозоборудованием, другой летом занимался ведением личного приусадебного хозяйства, а зимой держал извоз на Школьной. Трудолюбие воспитали родители, ответственность — Детский ансамбль имени Локтева, где приходилось петь с хором концерты по два отделения, и, конечно, актерская школа — с ее верой в интуицию, необходимостью находить нестандартные решения, погружаться в предлагаемые обстоятельства, даже если они тебе незнакомы, и работать на пределе возможностей.
- Мы — одна из первых компаний, которые занялись «Умным домом», тогда это называлось EIB (Европейская инсталляционная шина). У меня сохранилось интервью в журнале «Домовой», где я в первый раз сформулировала это понятие для читателей (дело было в конце 90-х). Об этом новом тренде я узнала на выставке в Ганновере и поняла, что за ним будущее. Наши поставщики отказывались нам продавать оборудование, пока мы не обучим наших сотрудников в Брюсселе и не приобретем программное обеспечение.
- Успешность продаж этого продукта не напрямую зависит от рекламы. Главное — компетенция сотрудников и репутация, поэтому основные инвестиции были направлены на обучение и повышение квалификации ключевых сотрудников компании. Наш интернет-магазин имеет неплохие позиции в «Яндексе» по некоторым брендам — это плод долгого присутствия на рынке и участие в профильных выставках. При этом напрямую в рекламу ничего не вкладываю. Выставочные образцы, каталоги и рекламные брошюры дают поставщики.
- Для получения мною дополнительного психологического образования было две предпосылки. Во-первых, необходимость ответить на очень непростой вопрос: почему крепкая семья и бизнес стали рушиться, как мне тогда казалось, без видимых на то причин? Во-вторых, я все это время писала прозу и, конечно, отдавала свои тексты читать друзьям-литераторам, а они как один отмечали, что у меня все мужские образы похожи друг на друга. И тогда я осознала, что совсем не понимаю мужской психологии и, как следствие, сущности бизнеса, который придумали мужчины. Так что психологические знания помогли мне, как Мюнхаузену, вытащить себя из болота.
- Спасибо за высокую оценку меня как успешной женщины; что же касается главного урока моей жизни — он не очень утешительный. Правда, готова его озвучить, вдруг поможет кому-то избежать ошибок: «В одиночку мы не в силах что-либо глобально изменить, ведь зло предприимчиво и изворотливо. Но что мы действительно можем, так это распознать его до того, как оно начнет действовать, и избежать встречи с ним».
Беседовала Юлия ГОРЯЧЕВА, для Banki.ru