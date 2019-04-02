- Главный банк, услугами которого я пользуюсь, — это Альфа-Банк. Здесь у меня счет ИП, дебетовая карта. Также я пользуюсь сервисами Сбербанка, как и большая часть россиян. Важный критерий для меня — стоимость обслуживания. В частности, из-за комфортных условий я и выбрал «Альфу». К тому же этот банк рекомендовали друзья.
- Когда я захожу в банк, мне важно, чтобы люди были открыты, коммуникабельны и общались по-человечески. При этом не всегда приятно, когда сотрудники «кланяются в ноги». Когда я впервые пришел в Альфа-Банк, меня очень подкупили дружественная обстановка и манера общения специалистов.
- Дистанционными сервисами я пользуюсь постоянно. В отделениях банка был считаные разы, когда нужно было подписать что-то или предоставить какие-то документы. Практически все операции я могу делать онлайн, что очень экономит время.
- Рассчитываюсь исключительно картами либо Apple Pay, наличных у меня почти не бывает. Разве что для чаевых в ресторане. За границей плачу картой или снимаю наличные в нужной валюте сразу на несколько дней. Это тоже довольно удобно, так как комиссия удерживается единожды.
- С Альфа-Банком у меня однажды случился казус. На счет ИП мне поступил перевод с Кипра. Это были рабочие расчеты, но банк мой счет заблокировал на время проверки благонадежности компании-отправителя. По запросу я со своей стороны предоставил все договоры и подтверждения, в течение 3—4 дней данную проблему решили. Эти неудобства были малоприятны, но и представителей банка я понимаю.
- Кредитами я никогда не пользовался и не собираюсь. Считаю это лишней тратой денег. Исключение — ипотека. Была жесткая необходимость по срокам, и половину стоимости квартиры мы взяли в кредит.
- Депозиты использую в качестве копилки. Часть доходов обязательно откладываю.
- Я не могу отказать себе в посещении хороших ресторанов. Питаю слабость к качественной красиво приготовленной еде.
- К рублю я отношусь непредвзято. У меня рублевые счета. Доллары и евро не коллекционирую. Так повелось.
- Первые деньги заработал, когда учился на втором курсе театрального института. Работал промоутером петербургского книжного клуба «Снарк». Стоял в клоунском костюме на улице и зазывал народ. Довольно забавный опыт. Заработал я тогда долларов 600—700, что было прилично. Купил себе хорошую осеннюю куртку.
- Деньги играют важную роль в моей жизни. В первую очередь они дают ощущение личной стабильности и независимости. Во вторую — позволяют помогать друзьям, родственникам, близким людям.
- В ближайших творческих планах провести музыкально-поэтический вечер совместно с моей супругой, актрисой театра и кино Даной Абызовой.
- Желаю нам всем внутреннего покоя, честности и открытости. И пусть банки больше думают о собственной надежности.
Беседовала Юлия НАГОРНАЯ, для Banki.ru