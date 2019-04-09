- Для меня главное при выборе банка — надежность и процентная ставка по депозиту. Надежность проверяла по рейтингу и уровню капитала кредитной организации. На рынке есть несколько банков, в которых я достаточно уверена. Не пошла бы в тот, который не входит в первую десятку.
- Сейчас я клиент ВТБ и Альфа-Банка. Естественно, у меня есть карта «Сбера» для переводов. В госбанках традиционно ниже депозитные ставки, а из частных у нас остался, по сути, только Альфа-Банк. Совкомбанк сейчас, правда, набирает обороты, но для меня он до сих пор темная лошадка. Поскольку я финансовый журналист, то много пишу на тему банков и банковского обслуживания. И часто сталкиваюсь с жуткими историями россиян, когда деньги воруют в банке, менеджеры крадут, а банк не возвращает! Очень сложно в нашей стране, когда у человека есть какие-то финансы, их защитить. Поэтому самый простой способ — это потерять доходность, зато доверить средства надежным участникам рынка.
- Для меня основной банк — это ВТБ. У меня там хорошее, привилегированное обслуживание, есть персональный менеджер, и по основным продуктам меня все устраивает. Не хватало карты для переводов. Может быть, сейчас и появилась, но она не такая простая, как в Сбербанке. Она, конечно, всегда спасает в самых непредвиденных ситуациях, поэтому без нее никуда.
- Автокредит был в Росбанке лет девять тому назад, я его быстро погасила, Сейчас у меня есть кредитная линия в ВТБ для непредвиденных расходов. Например, нас в прошлом году туроператор «кинул» и надо было выехать из Болгарии. Но вообще я против кредитов! Потому что ставки очень высокие, многие люди просто платят за администрирование своих финансов кредитному учреждению. Получается, что человек годами выплачивает то, на что, в принципе, он мог бы накопить. Ипотеки это не касается.
- Финансовая грамотность в России? Есть категория граждан, на которых охотятся финансовые мошенники. Это, как правило, пенсионеры и особо доверчивые россияне, которые верят в чудеса, что можно заработать очень много денег легким способом. В итоге они лишаются всех своих сбережений. Нужно понимать, что чудес не бывает и если последние 20 лет ты получал доход одного уровня, то вряд ли вдруг разбогатеешь ни с того ни с сего. Иногда просто глаза на лоб лезут от того, в какие обещания люди верят и как несут под честное слово свои кровные, не читая договор. Я видела людей, которые шли играть на Forex, заключали офшорные договоры, даже не замечая этого. Когда их спрашиваешь, мол, а с кем у вас договор, они только после этого обращают внимание, что договор не с российской компанией, а значит, вернуть деньги и отстаивать свои права невозможно.
- У меня негативного опыта общения с банками, к счастью, не было, но в историях, о которых пишу, рассказываю, его много. Например, когда вы оформляете какой-то продукт в банке, а менеджер пытается продать параллельно свои. Менеджеры сами не особо разбираются в этих продуктах, у них есть план продаж, и все! Еще сейчас распространена практика, когда банки, выдавая кредитные карты, скрытую страховку предлагают завуалированно, против всех законов. Моя подруга недавно брала кредитку, и ее спросили: «Вам карту с покрытием или без?» Почти все сказали бы: с покрытием. Оказалось, что покрытие — это страховка, которая вшита в сумму кредита, и за нее прилично пришлось заплатить. Не очень добросовестно ведут себя банки, и к этому надо быть готовым. Улыбчивые люди тоже хотят заработать на вас.
- Криптовалюты — ненадежный инструмент, который имеет достаточно большой потенциал. Я заводила кошельки, чтобы попробовать, посмотреть, как, куда деньги уходят, что происходит, сколько стоят трансакции, как быстро это происходит. Но какую-то существенную долю держать в таком инструменте я бы не рекомендовала. Как потенциальный инструмент — может когда-то выстрелить.
- Первые деньги заработала лет в 17—18, училась в университете и иногда помогала с курсовыми, а тратила их на игру в бильярд.
- У нас сложная ситуация с банковской системой. С одной стороны, достаточно большие требования к банкам, с другой — трудно сказать, кто эти требования выполняет после первой двадцатки банков. Получается, что люди вынуждены доверять госбанкам, нет никакой надежды, гарантии, что человек придет в небольшой банк рядом с домом и в итоге не потеряет деньги. Да, есть страховка АСВ 1 миллиона 400 тысяч рублей, но если у человека лежало 20 миллионов рублей, он получит свои миллион четыреста — и все.
- Отзывы лицензий — это не очень приятно. Я знаю проблемы людей и компаний, у которых были счета в лопнувших банках. Хорошо, что появилась страховка для малого бизнеса. Но в принципе, если компания держала счет в банке, а банк обанкротился, в большинстве случаев для компании это прекращение деятельности.
- Большой вопрос — по какому принципу 400 банков за четыре года ушли с рынка. В этих организациях хранилось порядка 2—2,5 триллиона рублей на счетах у частных клиентов и компаний. Если частным лицам по 1 миллиону 400 тысяч вернули, то про остальное можно забыть, они в третьей очереди. Получается, клиенты и компании потеряли 1,5 триллиона рублей. Насколько действительно была такая «дыра»? Эти же деньги когда-то были «живыми»? Они же пришли, а в итоге никуда не ушли. Куда делись эти 1,5 триллиона рублей? Что при этом делает ЦБ, когда он получает онлайн-отчет? Почему государство кого-то спасает, а кого-то нет? Выделяет кому-то сотни миллиардов рублей. И никаких уголовных дел. Мне эта ситуация кажется странной.
- В начале этого года мы запустили проект «Инвестсчет» на радио и у меня в «Инстаграм» личном, я рассказываю, как коплю с помощью индивидуального инвестиционного счета. По моему плану я должна накопить миллион рублей за два года. Там я описываю, какие инструменты с минимальными рисками использую. Плюс как дополнительную доходность можно получить за счет налогового вычета. И еще много всего интересного, что стоит знать тому, кто готов зарабатывать и повышать финансовую грамотность.
- Я бы хотела пожелать пользователям портала Банки.ру финансового благополучия, чтобы все цели, которые поставлены в этом году, были достигнуты. А денег пусть будет столько, чтобы хватало на самые смелые мечты!
Беседовала Инна ЛУНЁВА, для Banki.ru