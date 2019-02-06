Стратегический координатор проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова о том, где живут финансово продвинутые россияне, будет ли министерство переписывать сказки и о ловушках мошенников, — в интервью Инне Лунёвой.

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