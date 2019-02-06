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Часть 1

Инна Лунёва: Всех приветствую, это «Частное мнение». Сегодня поговорим о модной теме: финансовая грамотность. Моя гостья — Анна Зеленцова, координатор проекта Минфина по финансовой грамотности. Анна, как правильно, на ваш взгляд, сейчас говорить: об уровне финансовой грамотности россиян или о финансовой неграмотности?

Анна Зеленцова: Большое число россиян, к сожалению, по-прежнему финансово неграмотные. Мы можем найти в России и финансово грамотных — их примерно 15% населения, и финансово неграмотных или менее грамотных — около 40%, и вот остальные где-то между ними расположились.

— Для Минфина финансовая грамотность — это фондовый рынок, инвестиции, про то, как заработать, или же про базовые финансовые продукты? Про то, как сохранить?

— В первую очередь для Минфина — это про базовые продукты, про то, как сохранить, про то, как не потерять, не попасть в лапы мошенников, — и вот это база. А, конечно, уже фондовый рынок, как приумножить свои деньги — это более высокие уровни финансовой грамотности. Ну, говорить о том, как выходить на фондовый рынок, если человек еще не ведет бюджет, если он из кредитов не вылезает, если он попадает все время к каким-нибудь ростовщикам, это, скорее, преждевременно.

— Растет ли уровень финансовой грамотности? Экономисты говорят, что да, кризисы многому научили россиян, банкиры тоже сообщают, что базовые вещи уже не нужно объяснять. Это так или речь идет только о мегаполисах?

— Это зависит от того, о ком мы говорим, о каком россиянине. Если мы говорим о молодом поколении, о школьниках 15-летних, то у нас есть четкая статистика, международно признанная: уровень финансовой грамотности российских молодых людей сильно вырос за последние годы, и мы поднялись в международном рейтинге даже с десятого на четвертое место в мире.

— Что в регионах вообще происходит? Вы ведь часто бываете с просветительской деятельностью?

— Да.

— Где живут самые финансово грамотные россияне?

— Они живут, действительно, в крупных или более-менее промышленных городах. Сельское население более отсталое, есть такой факт. Из тех регионов, которые участвуют активно в нашем проекте и у кого уже есть статистика за долгие годы, где мы можем такие вот тренды стабильные посмотреть, приведу пример Томска.

Томск начал заниматься финансовой грамотностью еще до проекта Минфина, а начали с региональных облигаций для населения. Стали делать и поняли, что население ничего не понимает, бюджет оно не ведет, какие там облигации? Они начали очень активную информационную кампанию, работу со СМИ. Затем они уже присоединились к нашему проекту. У них уровень закредитованности ниже остальных регионов в Сибирском федеральном округе. Уровень сбережений выше. И мы видим, что это не просто какие-то оторванные знания или теория (вот рассчитай процент, инфляцию и так далее), а это затем переходит в реальное практическое поведение.

— Насколько россиян волнует вопрос финансовой грамотности? Или интерес возникает, когда какая-то ситуация неприятная происходит?

— К сожалению, большая часть нашей аудитории приходит к нам, когда столкнулись с проблемой. Но в целом наши все соцопросы показывают, что около 40% россиян стабильно интересуются этой темой и им это было бы полезно.

— Если говорить о статистике, Россия на каком месте находится по уровню финансовой грамотности среди стран G20?

— На девятом. Радоваться, успокаиваться нам рано, проблема в том, что у всех стран уровень финансовой грамотности пока недостаточно высокий, даже у старых рынков развитых экономик.

— Кто на первом месте?

— Франция. Два момента определили, что они одни из лидеров: первое — это сама финансовая система, кредитные карты не распространены, там система овердрафта немножечко другая, то есть люди не попадают в кредитную зависимость. Второе — это все-таки культура сбережений очень сильная. Другие страны — Австралия, Новая Зеландия, Канада — это страны, которые уже третью национальную стратегию по финансовой грамотности приняли. Новозеландцы вообще уже не говорят про финансовую грамотность — они говорят о финансовом счастье, даже 33 критерия разработали такого счастья.

— Растет не только уровень финансовой грамотности, но и появляются новые виды мошенничества — цифровые, в Интернете, по телефону. Как себя обезопасить?

— Интересно, что у нас, с одной стороны, население недоверчиво к финансовой системе, все данные об этом говорят, а с другой — очень доверчиво вот к различного рода мошенникам. Недавно был очередной случай такого массового телефонного мошенничества, когда звонили, представлялись сотрудниками банка, просили назвать какие-то данные…

Нужно помнить базовые вещи: никогда, ни при каких условиях не сообщать свою секретную и персональную информацию. И звонивший, если это из банка, не должен и не может спрашивать эту информацию. Перезванивайте затем по телефонам, если что-то такое чувствуете, что вас просят не что-то то, говорите: «Ой, извините, пожалуйста, я вам перезвоню сейчас». И звоните уже по тому телефону, который у вас указан на обратной стороне банковской карты. Технологии совершенствуются, часто бывает, что входящий звонок отображается как настоящий номер банка, но если позвоните сами, то реально попадете в банк.

Это всё такие вот ловушки психологические, конечно же, очень ловушек много. Пример коллеги, у нее папа — пенсионер, военный в прошлом, полковник заслуженный, она говорит: «Ни мама, ни я никогда не знали, сколько у него денег на счете». Но позвонили мошенники, и он им всё выдал, о том, сколько денег на счете, рассказал. Они сказали ему, что нужно сделать такие-то действия, он забыл, что нужно сделать, но готов был всё повторить, всё, что ему сказали, прислать код и так далее, но споткнулся, забыл, отключилась связь. И он позвонил в реальный банк, там ему сказали: да вы что?!

Важно рассказать о таких мошенничествах родителям, пенсионерам, потому что они у нас самые доверчивые. Пожалуйста, позвоните родителям, объясните им, что никогда никому нельзя давать информацию о своей карте, кодах, наличии средств на карте и т. д. Если они чувствуют, что происходит что-то не то, пусть положат трубку и перезвонят вам, потому что мошенники — хорошие психологи, они как раз рассчитывают на такую неожиданность, доверчивость, угрозу, что вот сейчас что-то произойдет, что-то вот такое случится. Но банк, если он хочет заблокировать вашу карту, он просто ее заблокирует, он не будет вас спрашивать: заблокировать мне вашу карту или нет? Есть все базовые вещи, на нашем сайте вашифинансы.рф четкие инструкции даны, заходите, читайте, распечатывайте, показывайте родителям.

— Кому сложнее всего даются вопросы финансовой грамотности? Из нашего опыта — творческим людям. Мы берем интервью, для рубрики «Звезды в банке», и они практически сразу говорят: мы ничего не понимаем в экономике, в банковской отрасли. А на ваш взгляд?

— Творческих людей мы, кстати, не выделяли в отдельную категорию, было бы интересно. Но если говорить про массовые категории, то ниже всего уровень финансовой грамотности у безработных. Уровень финансовой грамотности (это последние данные нашего исследования, которое совсем недавно провели, и мы сейчас только их презентуем) возрастает где-то к 30 годам, если по возрастной смотреть категории, затем до 45 лет держится и начинает снижаться.

— Почему?

— Мы будем думать, анализировать, почему так происходит. Интересный момент: Россия —одна из уникальных стран в том смысле, что уровень финансовой грамотности женщин и мужчин у нас равный. В большинстве стран у мужчин уровень финансовой грамотности выше. У нас равный не потому, что у женщин такой высокий, а потому, что у мужчин такой низкий.

— Детей с какого возраста нужно обучать финграмотности? Насколько я понимаю, ЦБ считает, что еще до школы. Вы помните высказывание первого зампреда Сергея Швецова, который недоволен сказками? Процитирую, он сказал, что «сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности». Будем переписывать сказки?

— Я думаю, что Сергей Анатольевич, наверное, не вполне, может быть, смысл всех наших сказок, усвоил, у нас много разных сказок. Мы не планируем переписывать сказки. Мы думаем, что каждый должен своим делом заниматься. Но на примерах, на ошибках литературных героев мы учим, у нас есть такой проект в рамках нашего большого проекта. Великая русская литература богата примерами, начиная от Анны Карениной, Евгения Онегина и заканчивая детскими, Незнайкой. И в каждом произведении русской литературы есть очень интересные примеры как раз — ну, Достоевский, понятно, это про защиту прав потребителей, про ростовщичество. Примеров таких много.

Но с чем я согласна с Сергеем Швецовым — начинать нужно как можно раньше, это вообще международный подход, международно признанный, и, с другой стороны, психологи говорят, что все установки базовые у человека формируются до семи лет. Мы уже опаздываем немножечко.

Продолжение следует…

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