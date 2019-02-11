Координатор проекта Минфина по финграмотности Анна Зеленцова о том, как банкиры выполняют план за счет россиян, когда нужно спорить с банками и за какие инвестиции ответственно государство, — в интервью Инне Лунёвой.

Смотрите телеформат «Частное мнение». Часть 2.