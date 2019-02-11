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Часть 2

Инна Лунёва: Сейчас многие банки принимают участие в программах по финграмотности. Есть проекты «Дети и деньги», «Детский банкинг», в неделях всероссийской финграмотности участвуют. Вы ощущаете этот вклад кредитных организаций?

Анна Зеленцова: Да, конечно, ощущаем. Около 20 партнеров, крупных финансовых организаций не только в Москве, а по России, в регионах, активно участвуют, и они проводят часто уроки в школах, какие-то еще занятия, экскурсии там, куда, в общем-то, добраться трудно. Но мы очень четко и жестко следим, чтобы там не было никакой продажи услуг, никакой рекламы своих услуг, какого-то маркетинга. Начиная сотрудничество, мы объясняли всем руководителям банков, что не нужно этим заниматься, это финансовая грамотность, и доверие возникает, именно когда видят, что вот не продают какие-то свои услуги, а именно что заинтересованы в таком финансово грамотном клиенте эти организации. А потом, знаете, финансовые организации — и банки, и платежные системы — все равно всегда по инновациям чуть-чуть впереди, и мы это понимаем, мы, конечно, их экспертизу, их опыт, их продукты какие-то интересные, имею в виду в области финансовой грамотности, цифровые, мобильные, стараемся использовать.

— Правильно я понимаю, что, с одной стороны, вы довольны кредитными организациями, что они сотрудничают, с другой стороны, к ним есть вопросы?

— Финансовой грамотности недостаточно, нужно, чтобы было правильное регулирование, не жесткое, а именно эффективное регулирование, нужно, чтобы была система защиты прав потребителей, и нужно ответственное поведение финансовых организаций. То есть несмотря на то, что я сторонник и инициатор финансовой грамотности и несу это знание, я прекрасно понимаю: только финансовой грамотности недостаточно. Ну что толку, если вы финансово грамотный человек, приходите в организацию, читаете договор, а это, по сути, договор присоединения, да, вы читаете его, он плохой, а вы там особо ничего изменить не можете. Вам говорят: не устраивает — идите в другую. В другой — точно такой же договор, то есть вся система должна…

И в этом смысле, конечно, мегарегулятор очень такие важные усилия прикладывает и по отношению к микрофинансовым, например, организациям и к банковским организациям, чтобы улучшить в целом систему финансовую. Потому что потребитель сейчас в России несет все основные риски, во многих странах финансовая организация также должна разделять эти риски. То есть если выдали продукт финансовый, кредит тот же человеку, который не должен был его получить просто потому, что он не сможет с ним расплатиться, то банк тоже должен нести этот риск, он тоже должен понимать, что нельзя выдавать такой продукт.

— Нельзя просто выполнять план.

— Совершенно верно, но для этого должна вообще измениться модель работы. Я часто разговариваю с таким фронт-офисерами, с людьми, кто с потребителями работает, они говорят: у нас же план.

— И они зачастую сами не знают этих продуктов.

— Да, сами не разбираются. Мы, кстати, обучали сотрудников Сбербанка, еще некоторых финансовых организаций, они сами нам говорили: «Слушайте, как здорово, я теперь просто вот встал на позицию потребителей, и я посмотрел на те же самые финансовые продукты, которые я продаю, просто с другой стороны!» И это тоже очень полезно и важно.

— А кто ваши главные партнеры, кроме банков, страховых компаний?

— Конечно, для нас система образования, вот те самые педагоги, преподаватели, просветители — это одни из наших самых главных партнеров, и мы работаем с системой образования, начиная от детских садов, от школ и вузов. Все ведущие вузы российские — наши партнеры, на базе которых мы создали федеральные центры повышения квалификации, подготовки педагогов, для нас это очень важно. Конечно, для нас еще важный партнер — СМИ, понимаете. Мы это называем последней милей. Мы можем всё прекрасно разработать, но кто-то должен об этом рассказать!

— Проект Минфина, который вы сейчас курируете, закончится в двадцать первом или в двадцать третьем году?

— На данный момент он закончится в декабре 2020 года. Но уже принята правительством государственная стратегия, и она как раз до 2023 года.

— Закончится в двадцать третьем году программа, не будете довольны результатами — кто дальше будет просвещать? Что дальше будет происходить?

— То есть новых вы предлагаете тогда просветителей? Если говорить серьезно, ни в одной стране финансовая грамотность не воспринимается как такая вот компания: провели и забыли. Австралийцы — кстати, прекрасный у них опыт, они великолепно занимаются этим — чуть-чуть расслабились, решили, что дети у них уже финансово грамотные, все прекрасно, и усилия немножечко свернули, и их дети сейчас отстают, то есть наши дети их сейчас обогнали.

Нужно понимать: финансовая грамотность — это такая же функциональная грамотность, такое же жизненно важное умение в XXI веке, как умение читать и писать. Нужно понимать, что финансовая грамотность — это работа «вдолгую». Это смена поколений, это, конечно же, новый опыт. У нас большая надежда на подростков, но вот это новое поколение там home-лендоров, или как их еще по-разному называют. Потому что они действительно становятся бережливее, они начинают — может быть, это вот волнами пока, не знают эксперты, как это объяснить, — но они действительно уже задумываются. Ведь финансовая грамотность и бережливый подход — это не только вот деньги в чистом виде, это энергия, это и вода, это экология. Это в целом такой подход, который позволяет тебе, с одной стороны, меньше тратить денег, с другой стороны, бережливо относиться к окружающей среде.

— Анна, неудобный вопрос: вы, наверное, знаете, что очень многие критикуют то, как тратятся деньги, выделенные на финансовую грамотность, говорят о неэффективности. Вы сталкивались с этим?

— Конечно, часто критикуют, правда, часто критикуют, не зная, — наверное, в этом часть и нашей проблемы: нужно больше рассказывать, лучше доносить информацию. Но я могу сказать, что у нас в проекте, поскольку этот проект реализуется со Всемирным банком, то принятые стандарты Всемирного банка — это обязательная оценка эффективности. Причем мы оцениваем эффективность наших программ образовательных, то есть всего, что мы делаем в рамках проекта, не просто по тому, сколько мы выпустили учебников. Хотя, на минуточку, в этом году 13 миллионов учебных пособий бесплатно пойдет в российские регионы, это рекорд в современной России. Но опять же можно написать прекрасные книжки, можно снять фильмы и так далее, для нас важно, как поменяется финансовое поведение, как поменяется уровень финансовой грамотности.

Какие у нас ключевые показатели эффективности? Первое — понимание людьми (просто приведу как пример) соотношения риска и доходности финансовых инструментов. Можно сказать: почему это так важно? Да и какое это отношение имеет к реальному финансовому поведению? Самое прямое: это значит, что человек, если ему предлагают гарантированно, допустим 100% годовых, он поймет, что это пирамида, — первое. Второе — он поймет, что если он вкладывает не в банковский депозит, а инвестирует уже на фондовом рынке или где-то еще, где выше доходность, то это его собственный риск, его ответственность. А вы знаете, что у нас 40% населения считает, что если они инвестировали в ПИФы или куда-либо еще в другие инвестиционные инструменты и потеряли деньги, то государство должно им возместить?

Второй индикатор — это сбережения, подушка сбережений. Понимает ли человек ее важность.

— Она отсутствует у очень многих.

— Да, и постарается ли он ее создавать. Ну и третье, мое любимое: жалуются люди нам на то, что их права потребителя финансовых услуг нарушены. Кстати, сама, давно это было уже, обращалась на ваш сайт, и также помогли решить вопрос. Очень хорошо, быстро и эффективно действует, могу признать.

Но очень часто люди а) вообще не знают, что их права нарушены. Потому что они не знают, какие у них есть права в отношении финансовых организаций, для нас очень важно об этом говорить. Второе: если они даже догадались, поняли, что их права нарушены, они не жалуются, они не вступают в спор с финансовой организацией. Потому что не верят в то, что можно его разрешить, потому что они считают: ну, где там банк и где я? А статистика как раз обратная: тем, кто жалуется, тот же Роспотребнадзор помогает в суде даже сопровождать многие дела потребителей, и выигрывают суды. Ну а критикам могу только сказать: обращайтесь, мы всегда открыты, мы всегда расскажем, покажем, а улучшать эффективность давайте совместно.

— Анна, благодарю вас за то, что нашли время и пришли сегодня нам рассказать столько интересного.

— Спасибо вам.

— Это было «Частное мнение» Анны Зеленцовой. Увидимся!

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