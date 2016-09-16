Jaguar Land Rover Approved (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель Jaguar Land Rover

Возраст транспортного средства на момент оформления кредита не должен превышать 5 лет

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—8 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16—16,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Программа распространяется на кредитование автомобилей, имеющих сертификат Approved и реализуемых через уполномоченных дилеров. Возраст автомобиля на момент оформления кредита не должен превышать 5 лет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО; рассмотрение заявки от 30 минут Минусы требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 4 млн. руб. и первоначальном взносе от 30%

Дата актуализации 06.02.2019 17:57 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Jaguar Land Rover Approved (без КАСКО)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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