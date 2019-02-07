На новые автомобили
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
от 13 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—2 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14,9%
— 3 п. п. при наличии личного страхования
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Неснижаемый остаток вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика. Неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается заемщику при условии полного полного гашения задолженности по кредитному договору.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно оформление без водительского удостоверения
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- супруг(а) обязательно выступает созаемщиком ( при наличии)
- при отсутствии у заемщика супруги(а) и созаемщиков/поручителей минимальный первоначальный взнос от 40%;
- сумма неснижаемого остатка на счете для гашения кредита - 1000 рублей;
- общее количество заемщиков - не более 3 человек;
- кредит на покупку автомобиля у официального дилера
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Дата актуализации
07.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новые автомобили» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
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