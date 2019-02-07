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Акцепт, автокредит

На новые автомобили

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
    от 13 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    14,9%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Неснижаемый остаток вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика. Неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается заемщику при условии полного полного гашения задолженности по кредитному договору.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно оформление без водительского удостоверения
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • супруг(а) обязательно выступает созаемщиком ( при наличии)
    Особые ограничения
    • при отсутствии у заемщика супруги(а) и созаемщиков/поручителей минимальный первоначальный взнос от 40%;
    • сумма неснижаемого остатка на счете для гашения кредита - 1000 рублей;
    • общее количество заемщиков - не более 3 человек;
    • кредит на покупку автомобиля у официального дилера
  • Дата актуализации
    07.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новые автомобили» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
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