На новые автомобили (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

от 13 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Мораторий на досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—63 года

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Неснижаемый остаток вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика. Неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается заемщику при условии полного полного гашения задолженности по кредитному договору.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика; не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; возможно оформление без водительского удостоверения Минусы повышенная ставка при отсутствии личного страхования; супруг(а) обязательно выступает созаемщиком ( при наличии) Особые ограничения при отсутствии у заемщика супруги(а) и созаемщиков/поручителей минимальный первоначальный взнос от 40%; сумма неснижаемого остатка на счете для гашения кредита - 1000 рублей; общее количество заемщиков - не более 3 человек; кредит на покупку автомобиля у официального дилера

Дата актуализации 07.02.2019 15:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новые автомобили (без КАСКО)» в 9 городах России

Справочная информация АО «Банк Акцепт» Адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 ОГРН 1025400000427 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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