Авто с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Возраст транспортного средства до 7 лет для иномарок, до 3 лет для отечественных авто на дату получения кредита

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 000 000

до 1,5 млн без подтверждения дохода

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 15,9—17,4%

зависит от подтверждения дохода; −2—3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Программа не распространяется на автомобили китайских марок: BAW, BRILLIANCE, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, CHANGAN,CHANGFENG, JAC, LUXGEN, DONGFENG, HAVAL, JINBEI, ZOTYE.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; низкая ставка; возможность получения кредита без первоначального взноса Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения без подтверждения дохода сумма кредита до 1,5 млн рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке

Дата актуализации 13.02.2019 14:32 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авто с пробегом» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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