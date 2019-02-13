Авто с пробегом (без КАСКО)
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Возраст транспортного средства
до 7 лет для иномарок, до 3 лет для отечественных авто на дату получения кредита
-
Экспресс-кредит
да
-
Срок кредита
1 год—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—1 500 000
до 1 млн без подтверждения дохода
-
Минимальный первоначальный взнос
0%
-
Cтавка по кредиту
18,4—19,4%
зависит от подтверждения дохода; − 2—2,5 п. п. при наличии личного страхования
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Возраст заёмщика
21 год—75 лет
на дату окончания срока кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
3 месяца
-
Особые условия
Программа не распространяется на автомобили китайских марок: BAW, BRILLIANCE, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, CHANGAN,CHANGFENG, JAC, LUXGEN, DONGFENG, HAVAL, JINBEI, ZOTYE.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО;
- возможность получения кредита без первоначального взноса
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- без подтверждения дохода сумма кредита до 1 млн рублей;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке
-
Дата актуализации
13.02.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто с пробегом (без КАСКО)» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
в вашем городе
Москва
8 (495) 644-33-44