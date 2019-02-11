Классический (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 6 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 80% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,5—16,5%

зависит от срока кредита и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность включить в сумму кредита стоимость страхования и доп. оборудования; предоставляется ИП; личное страхование не влияет на ставку; страхование КАСКО не требуется длительный срок кредитования Минусы для работающих по найму/ пенсионеров рассмотрение заявки - до 4 рабочих дней; для ИП и собственников бизнеса - до 14 рабочих дней Особые ограничения для мужчин в возрасте до 28 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; для ИП первоначальный взнос от 30%; стаж вождения лиц, допущенных к управлению автомобилем, должен превышать 5 лет

Дата актуализации 11.02.2019 11:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Классический (без КАСКО)» в 31 городе России

Справочная информация АО «Генбанк» Адрес 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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