Классический (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—7 лет
шаг - 6 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
до 80% от стоимости автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15,5—16,5%
зависит от срока кредита и первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Погашение — аннуитетными платежами.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность включить в сумму кредита стоимость страхования и доп. оборудования;
- предоставляется ИП;
- личное страхование не влияет на ставку;
- страхование КАСКО не требуется
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- для работающих по найму/ пенсионеров рассмотрение заявки - до 4 рабочих дней;
- для ИП и собственников бизнеса - до 14 рабочих дней
- для мужчин в возрасте до 28 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
- для ИП первоначальный взнос от 30%;
- стаж вождения лиц, допущенных к управлению автомобилем, должен превышать 5 лет
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Дата актуализации
11.02.2019 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический (без КАСКО)» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Генбанк»
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
в вашем городе
Москва
8 800 333-55-45
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