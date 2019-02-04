На подержанный автомобиль (без ПВ и КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 15 лет на момент погашения кредита

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 12 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 18—23%

зависит от срока кредита;- 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется ИП; рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня; без первоначального взноса; не требуется страхование КАСКО Минусы повышенная ставка без личного страхования; требуется постоянная регистрация в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО Особые ограничения ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке

Дата актуализации 04.02.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный автомобиль (без ПВ и КАСКО)» в 2 городах России

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