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Банк Уралсиб, автокредит

Сказка — Без КАСКО (на новый автомобиль)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16,8%
    − 2 п. п. при наличии личного страхования; процентная ставка зависит от размера первоначального взноса; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    65 лет на момент закрытия автокредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • возможность оформления автомобиля на ближайшего родственника;
    • заявка рассматривается 1 рабочий день;
    Минусы
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при наличии личного страхования процентная ставка ниже на 2 п. п.;
    • при сумме кредита до 1 млн. руб. подтверждение дохода не требуется;
    • программа действует на территории определенных партнеров (см. информацию на официальном сайте)
  • Дата актуализации
    14.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Сказка — Без КАСКО (на новый автомобиль)» в 151 городе России

Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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