Сказка — Без КАСКО (на новый автомобиль)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16,8%

− 2 п. п. при наличии личного страхования; процентная ставка зависит от размера первоначального взноса; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

65 лет на момент закрытия автокредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; возможность оформления автомобиля на ближайшего родственника; заявка рассматривается 1 рабочий день; Минусы повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при наличии личного страхования процентная ставка ниже на 2 п. п.; при сумме кредита до 1 млн. руб. подтверждение дохода не требуется; программа действует на территории определенных партнеров (см. информацию на официальном сайте)

Дата актуализации 14.02.2019 13:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Сказка — Без КАСКО (на новый автомобиль)» в 151 городе России

Справочная информация ПАО «Банк Уралсиб» Адрес 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 Сайт www.uralsib.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 32 Банкоматы 73 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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