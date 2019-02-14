Сказка — Без КАСКО (на подержанный автомобиль)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Возраст транспортного средства
не более 10 лет на момент оформления автокредита
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
18,9—20,9%
— 2 п. п. при наличии личного страхования; процентная ставка зависит от размера первоначального взноса; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
65 лет на момент закрытия автокредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствует требование по страхованию КАСКО;
- возможность оформления автомобиля на ближайшего родственника;
- заявка рассматривается 1 рабочий день;
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- программа действует на территории определенных партнеров (см. информацию на официальном сайте);
- при наличии личного страхования процентная ставка ниже на 2 п.п.
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Дата актуализации
14.02.2019 13:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Сказка — Без КАСКО (на подержанный автомобиль)» в 151 городе России
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
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Москва
8 800 250-57-57
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