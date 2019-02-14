Сказка — Без КАСКО (на подержанный автомобиль)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства не более 10 лет на момент оформления автокредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 18,9—20,9%

— 2 п. п. при наличии личного страхования; процентная ставка зависит от размера первоначального взноса; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

65 лет на момент закрытия автокредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствует требование по страхованию КАСКО; возможность оформления автомобиля на ближайшего родственника; заявка рассматривается 1 рабочий день; Минусы повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения программа действует на территории определенных партнеров (см. информацию на официальном сайте); при наличии личного страхования процентная ставка ниже на 2 п.п.

Дата актуализации 14.02.2019 13:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Сказка — Без КАСКО (на подержанный автомобиль)» в 151 городе России

Справочная информация ПАО «Банк Уралсиб» Адрес 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 Сайт www.uralsib.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 32 Банкоматы 73 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-57-57 — единая справочная служба

1 178