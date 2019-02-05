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Примсоцбанк, автокредит

На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Возраст транспортного средства
    до 1 года на момент подачи заявки на кредит
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—2 000 000
    до 120% оценочной стоимости автотранспортного средства
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    15,7—16,8%
    — 4 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    22 года—68 лет
    на момент окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • предоставляется ИП;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • требуется фактическое проживание и место работы в регионе выдачи кредита;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при сумме кредита до 1,4 млн рублей или первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется;
    • ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 26 городах России

Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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