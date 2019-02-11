Jaguar и Land Rover Direct
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
- Jaguar
- Land Rover
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Срок кредита
до 7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—8 000 000
максимальная сумма кредита при взносе 20% — 6,5 млн рублей; при взносе 30% — 8 млн рублей
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
3,9—12,5%
зависит от срока кредитования и первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 8 млн. рублей. Ставки по кредиту с отсрочкой платежа находятся в диапазоне 6%-11% годовых. Кредит с отсрочкой платежа действует для новых автомобилей марок Land Rover (Discovery Sport, Range Rover Evoque, Discovery, Range Rover Velar, Range Rover Sport) и Jaguar (XE, XF, F-Pace, XJ, E-Pace, I-Pace).
Условия действуют по 31 декабря 2019 года.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы * требуется страхование КАСКООсобые ограничения
- крупная сумма кредита;
- низкая ставка;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита
- страховая сумма по каско должна быть не меньше общей суммы задолженности по кредиту;
- кредит действует для новых автомобилей марок Land Rover (Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover, Range Rover Velar) и Jaguar (F-Pace, XJ)
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Дата актуализации
11.02.2019 14:49