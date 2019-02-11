Jaguar и Land Rover Direct

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Jaguar Land Rover

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—8 000 000

максимальная сумма кредита при взносе 20% — 6,5 млн рублей; при взносе 30% — 8 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 3,9—12,5%

зависит от срока кредитования и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 8 млн. рублей. Ставки по кредиту с отсрочкой платежа находятся в диапазоне 6%-11% годовых. Кредит с отсрочкой платежа действует для новых автомобилей марок Land Rover (Discovery Sport, Range Rover Evoque, Discovery, Range Rover Velar, Range Rover Sport) и Jaguar (XE, XF, F-Pace, XJ, E-Pace, I-Pace).

Условия действуют по 31 декабря 2019 года.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; низкая ставка; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы * требуется страхование КАСКО Особые ограничения страховая сумма по каско должна быть не меньше общей суммы задолженности по кредиту; кредит действует для новых автомобилей марок Land Rover (Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover, Range Rover Velar) и Jaguar (F-Pace, XJ)

Дата актуализации 11.02.2019 14:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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