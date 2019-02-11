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ЮниКредит Банк, автокредит

Jaguar и Land Rover Direct

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    • Jaguar
    • Land Rover
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—8 000 000
    максимальная сумма кредита при взносе 20% — 6,5 млн рублей; при взносе 30% — 8 млн рублей
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    3,9—12,5%
    зависит от срока кредитования и первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    0,5 лет
  • Особые условия
    Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 8 млн. рублей. Ставки по кредиту с отсрочкой платежа находятся в диапазоне 6%-11% годовых. Кредит с отсрочкой платежа действует для новых автомобилей марок Land Rover (Discovery Sport, Range Rover Evoque, Discovery, Range Rover Velar, Range Rover Sport) и Jaguar (XE, XF, F-Pace, XJ, E-Pace, I-Pace).
    Условия действуют по 31 декабря 2019 года.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • низкая ставка;
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить страховые премии в сумму кредита
    Минусы * требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • страховая сумма по каско должна быть не меньше общей суммы задолженности по кредиту;
    • кредит действует для новых автомобилей марок Land Rover (Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover, Range Rover Velar) и Jaguar (F-Pace, XJ)
  • Дата актуализации
    11.02.2019 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Jaguar и Land Rover Direct» в 34 городах России

Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
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