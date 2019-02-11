Volvo Direct
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Volvo
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
до 3 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 700 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
6—10%
зависит от срока кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Условия действуют до 31 декабря 2019 года.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая процентная ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- условия кредитования действуют на модели XC90, S90, V90 Cross Country, S60, S60 Cross Country, V60 Cross Country, XC60 NEW, V40 Cross Country (кроме комплектации Т3 Kinetic), XC60 (кроме комплектации D4 AWD Momentum и T5 AWD Momentum);
- максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов - 55% от стоимости автомобиля
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Дата актуализации
11.02.2019 15:04