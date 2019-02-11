Volvo Direct

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Volvo

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 700 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 6—10%

зависит от срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Условия действуют до 31 декабря 2019 года.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; Особые ограничения условия кредитования действуют на модели XC90, S90, V90 Cross Country, S60, S60 Cross Country, V60 Cross Country, XC60 NEW, V40 Cross Country (кроме комплектации Т3 Kinetic), XC60 (кроме комплектации D4 AWD Momentum и T5 AWD Momentum); максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов - 55% от стоимости автомобиля

Дата актуализации 11.02.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Volvo Direct» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

2 149