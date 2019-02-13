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Сетелем Банк, автокредит

Бизнес: акция

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—8 000 000
    максимальная сумма кредита 5 млн рублей без подтверждения дохода
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    13,25—15,5%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—75 лет
    на дату окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
    • крупная сумма кредита;
    • возможность получения кредита ИП
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • максимальная сумма кредита 2 млн рублей без подтверждения дохода, 4 млн рублей с подтверждением дохода для новых автомобилей: Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Suzuki, Audi, Cadillac, Honda, Mitsubishi, Volvo, Land Rover, Jaguar, Jeep, Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro;
    • максимальная сумма кредита 5 млн рублей без подтверждения дохода и 8 млн рублей с подтверждением дохода для новых автомобилей: BMW, Lexus, Mercedes Benz, Toyota, Infiniti
  • Дата актуализации
    13.02.2019 12:33
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Бизнес: акция» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
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Телефоны
8 (495) 644-33-44

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