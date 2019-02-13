Бизнес: акция

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—8 000 000

максимальная сумма кредита 5 млн рублей без подтверждения дохода

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 13,25—15,5%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика; крупная сумма кредита; возможность получения кредита ИП Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; максимальная сумма кредита 2 млн рублей без подтверждения дохода, 4 млн рублей с подтверждением дохода для новых автомобилей: Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Suzuki, Audi, Cadillac, Honda, Mitsubishi, Volvo, Land Rover, Jaguar, Jeep, Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro; максимальная сумма кредита 5 млн рублей без подтверждения дохода и 8 млн рублей с подтверждением дохода для новых автомобилей: BMW, Lexus, Mercedes Benz, Toyota, Infiniti

Дата актуализации 13.02.2019 12:33 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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